​Amerykańska delegacja może jeszcze w kwietniu udać się do Kijowa, aby odbyć rozmowy ws. zakończenia wojny w Ukrainie - poinformował w sobotę Kyryło Budanow, główny doradca prezydenta Ukrainy, w rozmowie z agencją Bloomberga. W składzie przedstawicielstwa USA miałby być Steve Witkoff, Jared Kushner i Lindsey Graham - wpływowy republikański senator. Spotkanie mogłoby się odbyć krótko po prawosławnej Wielkanocy, która przypada 12 kwietnia.

Rozmowy pokojowe zostaną wznowione?

Kushner, Witkoff, Lindsey Graham - to są osoby, które spodziewamy się zobaczyć. Kto jeszcze tam będzie - zobaczymy - powiedział Kyryło Budanow, główny doradca prezydenta Ukrainy, w rozmowie z agencją Bloomberga. Dodał, że do spotkania może dojść krótko po prawosławnej Wielkanocy, która przypada 12 kwietnia.

Byłaby to pierwsza oficjalna wizyta Witkoffa i Kushnera w Kijowie - przypomniała agencja Reutera. Amerykańscy negocjatorzy wcześniej spotykali się z przedstawicielami Ukrainy m.in. w USA. Podróżowali też do Moskwy na rozmowy z Rosją.

Od początku wojny Stanów Zjednoczonych oraz Izraela z Iranem, negocjacje ws. pokoju w Ukrainie utknęły w martwym punkcie. Ostatni raz odbyły się w lutym. Izrael i USA zaatakowały Iran 28 lutego. Teheran w odpowiedzi atakuje cele - wojskowe i cywilne - w Izraelu i kilku państwach Zatoki Perskiej.