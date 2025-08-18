To ważny dzień w Białym Domu - oświadczył w poniedziałek prezydent USA Donald Trump, który ma spotkać się z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim i grupą europejskich liderów. Rozmowy mają dotyczyć negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Donald Trump / GAVRIIL GRIGOROV/AFP / East News

"Ważny dzień w Białym Domu. Nigdy wcześniej nie mieliśmy tu tylu europejskich liderów jednocześnie. To wielki zaszczyt dla Ameryki! Zobaczymy, jakie będą rezultaty?" - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

Jak podał Biały Dom, Trump przyjmie Zełenskiego w Białym Domu o godz. 13 czasu lokalnego (19 w Polsce), po czym dołączą do nich: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premierka Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Zełenski spotka się z europejskimi przywódcami przed wizytą w Białym Domu.

W niedzielę Trump oświadczył, że Zełenski może zakończyć wojnę z Rosją niemal natychmiast, jeśli tego zechce. Jak stwierdził, nie ma mowy o powrocie Krymu i członkostwie Ukrainy w NATO.

To jest cel Trumpa?

Portal Axios poinformował dziś, że jedynym krótkoterminowym zamiarem prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie wojny w Ukrainie jest doprowadzenie do osobistego spotkania przywódców Ukrainy i Rosji, Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina, w celu przeprowadzenia rozmów pokojowych.

Cała reszta to tylko wstęp - powiedział Axiosowi jeden z doradców Trumpa.

Inny z rozmówców przekazał, że nie tylko Trump, ale też specjalny wysłannik Steve Witkoff i sekretarz stanu Marco Rubio liczą na to, że Putin spotka się z Zełenskim.

Jest sposób na zawarcie umowy: kupujący i sprzedający powinni znaleźć się w tym samym pomieszczeniu, by o tym porozmawiać - powiedział jeden z doradców Trumpa. Staramy się ustalić, czy obie strony naprawdę chcą porozumienia i jak wyglądają jego zarysy - dodał.

Według administracji proces ten składa się z trzech etapów. Pierwszy stopień to dwustronne spotkanie Putina z USA, by uzgodnić kroki ku pokojowi. Drugi etap to spotkanie Zełenskiego z USA na ten sam temat. Trzeci krok to spotkanie Putina i Zełenskiego z udziałem USA. Nie jest jednak jasne, czy do tego dojdzie.