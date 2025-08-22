Tulsi Gabbard, dyrektor Wywiadu Narodowego USA, podjęła decyzję o ograniczeniu przepływu informacji dotyczących negocjacji pokojowych w sprawie wojny w Ukrainie z partnerami z tzw. Sojuszu Pięciorga Oczu. W jego skład wchodzą - oprócz Stanów Zjednoczonych - Wielka Brytania, Kanada, Australia i Nowa Zelandia.

Zgodnie z datowaną na 20 lipca notatką podpisaną przez Tulsi Gabbard, amerykańska społeczność wywiadowcza ma powstrzymać się od dzielenia się informacjami dotyczącymi rozmów pokojowych na temat konfliktu w Ukrainie ze wspomnianymi partnerami. O tej kontrowersyjnej decyzji poinformowała stacja CBS News, powołując się na anonimowe źródła z amerykańskiego wywiadu.

Amerykańska tajemnica

W wyniku decyzji Tulsi Gabbard wszystkie analizy i informacje związane z negocjacjami dotyczącymi wojny na Ukrainie mają być oznaczone jako "NOFORN", co oznacza, że nie wolno nimi dzielić się z osobami spoza kraju, w tym partnerami z tzw. Sojuszu Pięciorga Oczu. Wyjątkiem są informacje, które zostały już upublicznione.

Tego zakaz nie dotyczy

Nie ma wskazań, że notatka zabrania dzielenia się informacjami dyplomatycznymi pozyskanymi poza społecznością wywiadowczą. Nie ma również restrykcji dotyczących przekazywania informacji operacyjnych wojskowych, które nie są związane z omawianymi negocjacjami. Stacja CBS News podkreśliła, że nie zostało zakazane dzielenie się takimi informacjami, jakie USA przekazują ukraińskiej armii.