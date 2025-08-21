Nie był jedynie członkiem grupy sabotażowej, ale kierownikiem operacji – tak o Ukraińcu zatrzymanym w środę we Włoszech, który ma być odpowiedzialny za wysadzenie gazociągu Nord Stream, pisze portal niemieckiej gazety "Bild". Medium wskazało, jak doszło do demaskacji mężczyzny.

Media: Ukrainiec zatrzymany ws. wysadzenia Nord Stream był mózgiem całej operacji (Zdjęcia ilustracyjne) / Shutterstock

Zatrzymany Serhij K. wpadł w ręce policji w środowy wieczór, gdy odprowadzał swojego syna na uniwersytet - pisze Bild, cytując relację "The Wall Street Journal".

Mężczyzna, kupując bilet lotniczy z Polski, miał użyć swojego ukraińskiego paszportu. Zrobił to ponownie, meldując się we włoskim hotelu. To ściągnęło na niego uwagę śledczych.

Obecnie K. przebywa obecnie w areszcie w Riccione, a sąd w Bolonii ma podjąć decyzję o jego ekstradycji do Niemiec. Tam grozi mu do 15 lat więzienia za sabotaż i zniszczenie infrastruktury krytycznej.

Niemieccy dziennikarze wskazują, że Ukrainiec nie jest byle jakim żołnierzem, ale tajnym agentem. W ukraińskiej armii służył w stopniu kapitana. Wcześniej pracował dla Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i kierował elitarną jednostką obrony powietrznej w trakcie pierwszych miesięcy wojny z Rosją.

W maju 2022 r. skierowano go na specjalną misję. Razem z dwójką innych żołnierzy i cywilnymi nurkami Serhij K. miał zniszczyć wart 20 miliardów dolarów gazociąg Nord Stream, którym Rosjanie dostarczali gaz do Europy.

Tajny plan "Operacja Średnica"

Plan ataku o kryptonimie "Operacja Średnica" powstał w maju 2022 r. na imprezie alkoholowej z udziałem wysokich rangą ukraińskich oficerów - czytamy w "Bildzie". Nadzorować miał go ówczesny dowódca armii gen. Załużny. Prezydent Zełenski dowiedział się o wszystkim później i naciskany przez Waszyngton, nakazał rozwiązanie akcji.

26 września 2022 r. doszło jednak do wysadzenia gazociągu.

Serhij K. jest pierwszą osobą podejrzaną o udział w operacji, która została aresztowana. Trwają poszukiwania kolejnych.

Eksplozje na Nord Stream

Dwunitkowa magistrala Nord Stream 1, biegnąca przez Morze Bałtyckie z Rosji do Niemiec, o łącznej przepustowości ponad 55 mld metrów sześć. gazu rocznie, została uruchomiona w latach 2011-2012. Biegnący równolegle do niej Nord Stream 2 miał transportować podobną ilość surowca, jednak mimo ukończenia rurociągu nie rozpoczęto jego eksploatacji, ponieważ 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę.

We wrześniu 2022 r. gazociąg Nord Stream 1, a także Nord Stream 2 uległy uszkodzeniu w wyniku dwóch eksplozji.

Wyciek na Nord Stream w szwedzkiej strefie ekonomicznej Kustbevakningen /



