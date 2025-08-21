Do spotkania rosyjskiego przywódcy Władimira Putina i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego może dojść, tylko jeżeli najpierw rozwiązane zostaną kwestie sporne - oświadczył minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Zakwestionował też mandat Zełenskiego do zawarcia pokoju.

Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski / GAVRIIL GRIGOROV/AFP / East News

Prezydent USA Donald Trump powiedział w poniedziałek po rozmowach z ukraińskim przywódcą i kilkorgiem europejskich liderów w Białym Domu, że rozpoczął aranżowanie spotkania Putin-Zełenski, po którym miałoby dojść do rozmów trójstronnych z jego udziałem. Biały Dom stwierdził, że Moskwa zgodziła się na takie rozwiązanie.

W czwartkowej wypowiedzi dla dziennikarzy Ławrow powtórzył gotowość Putina do spotkania z Zełenskim, zastrzegając jednak, że "wszystkie kwestie, które wymagają namysłu" mają być rozwiązane wcześniej. Dodał, że dalsze kroki należałoby ustalić na poziomie ekspertów i ministrów.

Oczywiście do podpisania przyszłych umów dojdzie, kiedy rozwiązana zostanie kwestia mandatu osoby, która podpisze te umowy ze strony ukraińskiej - powiedział Ławrow.

Kreml podważa legalność władzy Zełenskiego

Moskwa wielokrotnie podważała legalność władzy Zełenskiego, gdyż - zgodnie z ukraińskim kalendarzem wyborczym - jego kadencja miała wygasnąć w maju 2024 roku.

Jednak ukraińskie przepisy zabraniają organizowania wyborów w czasie trwania stanu wojennego i na ich podstawie Zełenski pozostaje prawowitym prezydentem.

Zełenski powiedział w tym tygodniu, że Kijów oczekuje "zdecydowanej reakcji" Waszyngtonu, jeśli Putin nie zgodzi się na dwustronne spotkanie z nim.

Ławrow o gwarancjach bezpieczeństwa. "Tylko z udziałem Rosji i Chin"

To kolejny raz w ostatnich dniach, kiedy Ławrow wypowiedział się w sprawie rozmów pokojowych. W środę na konferencji prasowej powiedział, że Kreml popiera gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale udzielone przez Rosję, Chiny i państwa zachodnie.

Jak powiedział, Kijów musiałby zrezygnować z przystąpienia do NATO i innych bloków wojskowych, a także potwierdzić swój neutralny status. Gwarantami bezpieczeństwa Ukrainy miałyby być państwa-stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ, tj. USA, Chiny, Rosja, Wielka Brytania i Francja.

BBC przypomniało, że według informacji dziennika "New York Times" z początku 2024 r., to właśnie kwestia gwarancji ze strony państw trzecich była główną przeszkodą w negocjacjach stambulskich. Rosja chciała uzyskać faktyczne prawo weta co do pomocy Ukrainie w przypadku przyszłej agresji - zaznaczył portal.