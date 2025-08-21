Premier Izraela Binjamin Netanjahu polecił rozpoczęcie rozmów dotyczących wstrzymania ognia w Strefie Gazy, zakończenia wojny "na będących do przyjęcia dla Izraela warunkach" oraz uwolnienia zakładników. Jednocześnie przyznał, że pracuje nad zatwierdzeniem planu nowej ofensywy, której celem jest zajęcie miasta Gazy.

Binjamin Netanjahu / Shutterstock

Benjamin Netanjahu oświadczył w czwartek, że polecił natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji w sprawie uwolnienia wszystkich zakładników i zakończenia wojny w Strefie Gazy.

Podczas wizyty w jednostkach operujących w Strefie Gazy zapewnił, że równolegle do działań dyplomatycznych Izrael nie zrezygnuje z planów przejęcia kontroli nad Gazą. Jesteśmy na decydującym etapie. Przyjechałem dziś do Dywizji Gazy, aby zatwierdzić plany przedstawione przez Siły Obronne Izraela. Celem jest zajęcie miasta i pokonanie Hamasu - mówił Netanjahu.

Według doniesień "The Jerusalem Post" premier i minister obrony Israel Katz zapoznali się w ostatnich godzinach z koncepcją ofensywy przygotowaną przez dowództwo wojskowe. Netanjahu miał być "pod wrażeniem" przedstawionych planów.

"Naszą misją jest pokonanie Hamasu"

Szef Sztabu IDF gen. por. Eyal Zamir poinformował, że izraelskie oddziały działają już na obrzeżach miasta, a wkrótce mają zostać wzmocnione kolejnymi siłami. Naszą misją jest uwolnienie zakładników i pokonanie Hamasu. Nie spoczniemy, dopóki tego nie osiągniemy - podkreślił dowódca.

Na opublikowanym w mediach nagraniu Netanjahu zaznaczył, że jego decyzje obejmują zarówno działania militarne, jak i rozpoczęcie rozmów. Poleciłem natychmiastowe podjęcie negocjacji w sprawie uwolnienia zakładników i zakończenia wojny na warunkach możliwych do przyjęcia przez Izrael - oświadczył premier.