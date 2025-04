Rosja i Iran, dwa kraje objęte zachodnimi sankcjami, zacieśniają swoje gospodarcze więzy. W piątek w Moskwie doszło do spotkania irańskiego ministra ds. ropy naftowej Mohsena Paknedżada z rosyjskim ministrem energetyki Siergiejem Cywilewem. Owocem tej wizyty jest umowa na dostawę 55 mld m3 gazu ziemnego rocznie z Rosji do Iranu.

Rosja i Iran zacieśniają współpracę gospodarczą (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W piątek w Moskwie irański minister ds. ropy naftowej Mohsen Paknedżad spotkał się z rosyjskim ministrem energetyki Siergiejem Cywilewem.

Irańczyk przekazał później, że strony uzgodniły kontrakt na dostawę 55 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Rosjanin z kolei dodał, że w 2025 r. Moskwa może dostarczyć Teheranowi 1,8 mld m3 gazu, ale nie ujawnił ceny dostaw.

Jak zauważyły media, 55 mld m3 gazu ziemnego rocznie to wolumen porównywalny do mocy przesyłowych wyłączonego obecnie z użytku gazociągu Nord Stream 1 prowadzącego z Rosji do Niemiec. Po wybuchu wojny w Ukrainie eksport rosyjskiej ropy i gazu do Europy gwałtownie spadł.

Iran ma drugie pod względem wielkości rezerwy gazu na świecie, po Rosji, ale importuje to paliwo w związku z zapaścią swojego przemysłu wydobywczego spowodowanego w dużej mierze zachodnimi sankcjami.

Irańskie media przekazały ponadto, że Rosja zobowiązała się też do sfinansowania - poprzez kredyty - budowy nowej irańskiej elektrowni atomowej. Moskwa pomogła zbudować pierwszą i jak dotąd jedyną irańską elektrownię jądrową w Buszehrze.

Mohsen Paknedżad zapowiadał wcześniej podpisanie z rosyjskimi koncernami umowy o wartości 4 mld dolarów na eksploatację siedmiu irańskich złóż ropy naftowej, a także wzmocnienie współpracy w dziedzinie rolnictwa i bankowości.

Gra mocarstw ws. Iranu

Rosja pogłębia więzi z Iranem i importuje z tego kraju m.in. drony używane do ataków na Ukrainę. Władimir Putin gościł w styczniu na Kremlu prezydenta Masuda Pezeszkiana i podpisał z nim umowę o partnerstwie strategicznym.

Równocześnie Stany Zjednoczone pod prezydenturą Donalda Trumpa dążą do dalszego izolowania Iranu i wzmacniają reżim sankcyjny. Gospodarz Białego Domu zapowiada jednocześnie chęć zawarcia z Teheranem umowy atomowej, która ograniczyłaby program nuklearny Iranu i zagwarantowała, że nie uzyska broni atomowej.

W sobotę w Omanie ma się odbyć trzecia runda negocjacji na ten temat. Przedstawiciele obu stron pozytywnie oceniali efekty poprzednich rozmów w Omanie i we Włoszech.