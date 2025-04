Mnóstwo polityków pojawiło się na trwającym w Watykanie pogrzebie papieża Franciszka. Media spekulowały na temat potencjalnej rozmowy prezydenta USA Donalda Trumpa i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Wiemy już, że doszło do spotkania kluczowych osób w kwestii pokoju między Rosją a Ukrainą.

Wołodymyr Zełenski w Watykanie / TIZIANA FABI/AFP / East News

W Watykanie trwają uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka.

Do Watykanu zjechało 160 delegacji z całego świata.

Ukraińska delegacja przekazała, że doszło do spotkania Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego.

Do drugiego spotkania ma dojść po pogrzebie papieża Franciszka.

Informacje o spotkaniu Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim podaje Reuters, powołując się na rzecznika prezydenta Ukrainy.

Wiadomo, że spotkanie nie było długie.

Drugie spotkanie po pogrzebie

Sky News podaje, że Zełenski i Trump zgodzili się porozmawiać po uroczystościach związanych z pogrzebem papieża Franciszka.

Były brytyjski ambasador w Rosji Sir Tony Brenton powiedział, że może to oznaczać "ważny krok" w rozpoczęciu procesu pokojowego między Rosją a Ukrainą, po bardzo publicznej kłótni między prezydentami w Białym Domu.

Suchocka: To nie jest tylko akt duchowy

O tym, że pogrzeb papieża to okazja do politycznych rozmów mówiła Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Hanna Suchocka. Musimy szczerze na to patrzeć: to nie jest tylko akt duchowy, tylko swoista demonstracja polityczna, w której każdy zakłada, że może będzie miał okazję porozmawiania, zrozumienia czy osiągnięcia celu politycznego. To też jest ważne - podkreślała była ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej.

Była premier zaznaczyła, że czasami przypadkowe spotkania w Watykanie mogą sprzyjać politycznym rozmowom. Dynamika jest tego rodzaju, że czasu na pewne spokojne rozmowy nie jest wiele. Ale nigdy nie wiadomo, kto i co zorganizuje, jakie stoją racje dyplomatyczne za tym, żeby wykorzystać to wydarzenie do pewnych spotkań. Podkreślam, atmosfera jest szczególna: z jednej strony stwarza okazję spotkania, a z drugiej strony nie jest to za bardzo właściwe miejsce do prowadzenia takich rozmów - zaznaczyła.

Trump twierdzi, że Rosja i Ukraina są bliskie porozumienia

Przypomnijmy, że wczoraj Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że "Rosja i Ukraina są blisko porozumienia".

"Właśnie wylądowałem w Rzymie. Dobry dzień rozmów i spotkań z Rosją i Ukrainą. Są bardzo blisko porozumienia, a obie strony powinny się teraz spotkać na bardzo wysokim szczeblu, aby 'dokończyć sprawę'" - napisał amerykański przywódca.

"Większość najważniejszych punktów jest uzgodniona. Zatrzymajmy rozlew krwi, TERAZ. Będziemy wszędzie tam, gdzie będzie to konieczne, aby pomóc w ułatwieniu ZAKOŃCZENIA tej okrutnej i bezsensownej wojny!" - dodał.

Do dwustronnego Trumpa i Zełenskiego doszło po tym, jak specjalny wysłannik Białego Domu Steve Witkoff przeprowadził rozmowy z Władimirem Putinem na Kremlu.