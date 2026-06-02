Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Spędziłem całą noc w schronie". Oleh Biłecki o atakach na Kijów

Na ten moment wiadomo, że w mieście zginęło sześć osób, a 64 zostały ranne. 40 trafiło do szpitala, w tym dwoje dzieci.

Szef ukraińskiego MSW Ihor Kłymenko przekazał, że od nocy służby ratownicze pracowały w Kijowie niemal we wszystkich dzielnicach - w 29 miejscach. Szczątki dronów padały na budynki, samochody, w pobliże przedszkoli czy placówek medycznych.

Jak informuje Reuters, tysiące Kijowian schroniło się na stacjach metra i w innych tymczasowych schronieniach.