Koalicja chętnych, czyli państwa wspierające Ukrainę, spotkają się 4 września w Paryżu - potwierdził Pałac Elizejski. Media poinformowały, że spodziewany jest udział prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, ale najprawdopodobniej zabraknie prezydenta USA Donalda Trumpa.

/ Shutterstock

Koalicja chętnych spotka się 4 września w Paryżu. Pałac Elizejski poinformował także, że posiedzenie odbędzie się w formacie hybrydowym. Uczestnicy będą rozmawiać na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Omówią też stanowisko Rosji, która odmawia zawarcia pokoju.

Spotkanie bez Donalda Trumpa

Według agencji AFP, która powołuje się na rozmówcę określanego jako "europejskie źródło polityczne", Zełenski spotka się w Paryżu z przywódcami europejskimi, ale źródło nie podało, jakie kraje będą uczestniczyć w rozmowach. Poinformowało z kolei, że obecność prezydenta USA Donalda Trumpa "nie jest obecnie przewidywana".

Jako pierwszy o czwartkowym spotkaniu poinformował w niedzielę "Financial Times". Z informacji dziennika wynika, że w rozmowach wezmą udział, poza prezydentem Francji Emmanuelem Macronem także kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Deklaracje Putina

Po spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, które miało miejsce15 sierpnia na Alasce, przywódca Rosji zadeklarował, że spotka się z Zełenskim. Jak do tej pory do takiej rozmowy nie doszło. 18 sierpnia w Waszyngtonie doszło jednak do rozmów Trumpa, Zełenskiego i przywódców europejskich.