Służba Ochrony Państwa wydała oświadczenie ws. zachowania jednego z funkcjonariuszy na obchodach 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku. Chodzi o kontrolę, jakiej poddana została była Pierwsza Dama - Danuta Wałęsa.

Danuta Wałęsa - była Pierwsza Dama / Marcin Gadomski / PAP

Zachowanie funkcjonariuszy SOP-u wobec żony Lecha Wałęsy nagłośnił Piotr Adamowicz. To brat zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który przed laty współpracował z Danutą Wałęsą przy jej głośnej autobiograficznej książce "Marzenia i tajemnice".

"Prezydent Nawrocki przyjeżdża do Gdańska na obchody Sierpnia ’80, a SOP kontroluje Panią Danutę Wałęsę. Smutne..."- napisał w niedzielę Adamowicz w mediach społecznościowych, załączając zdjęcie.

Post rozszedł się po sieci, a wielu internautów uznało zachowanie SOP-u wobec byłej Pierwszej Damy za co najmniej niezrozumiałe.

"Funkcjonariusze rozmawiali z byłą Pierwszą Damą"

W poniedziałek oświadczenie w sprawie tego incydentu wydała Służba Ochrony Państwa.