Największe firmy technologiczne na świecie, takie jak Google, Microsoft, OpenAI czy xAI, intensywnie konkurują o najlepszych pracowników z branży sztucznej inteligencji. O jednym z nich jest w ostatnim czasie szczególnie głośno - Xuechen Li, chiński inżynier wykształcony na Uniwersytecie Stanforda, został oskarżony przez firmę Elona Muska o kradzież poufnych informacji i przekazanie ich konkurencyjnej spółce OpenAI. Spór sądowy wpisuje się w szerszy kontekst pomiędzy startupem najbogatszego człowieka na świecie a firmą, która opracowała chyba najpopularniejszy chatbot na świecie - ChatGPT.

Firma xAI Elona Muska pozwała inżyniera za rzekomą kradzież tajemnic i przekazanie ich OpenAI (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W ostatnich latach obserwujemy gwałtowny wzrost inwestycji w sektorze sztucznej inteligencji. Z raportów branżowych wynika, że w 2024 r. globalne wydatki na AI przekroczyły 150 miliardów dolarów, a prognozy wskazują, że ta kwota będzie nadal rosnąć. Firmy technologiczne, takie jak Google, Microsoft, OpenAI czy xAI Elona Muska, prześcigają się w tworzeniu coraz bardziej zaawansowanych modeli i rozwiązań opartych na AI.

Sztuczna inteligencja znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia. W medycynie pomaga diagnozować choroby, w motoryzacji napędza rozwój autonomicznych pojazdów, a w biznesie wspiera analizę danych i automatyzację procesów. Coraz częściej AI wykorzystywana jest także w edukacji, finansach czy rozrywce.

Wszystko wskazuje na to, że sztuczna inteligencja będzie odgrywać coraz większą rolę w naszym życiu. Rozwój tej technologii jest nie tylko błyskawiczny, ale i nieodwracalny. Eksperci przewidują, że w najbliższych latach AI stanie się kluczowym elementem transformacji cyfrowej na całym świecie.

Rywalizacja o talenty

Branża AI opiera się na wiedzy, kreatywności i doświadczeniu wysoko wykwalifikowanych specjalistów. To właśnie inżynierowie, programiści, naukowcy danych i eksperci od uczenia maszynowego tworzą nowe algorytmy, rozwijają modele i wdrażają innowacyjne rozwiązania. Bez ich zaangażowania i umiejętności postęp w tej dziedzinie byłby znacznie wolniejszy.

Największe firmy technologiczne na świecie intensywnie konkurują o najlepszych pracowników. Oferują wysokie wynagrodzenia, atrakcyjne warunki pracy i możliwości rozwoju, by przyciągnąć i zatrzymać talenty. Brak wykwalifikowanej kadry może spowolnić rozwój firmy i utrudnić realizację ambitnych projektów.

Jednym z najbardziej łakomych kąsków na rynku pracy w branży sztucznej inteligencji jest Xuechen Li. Jak przekazał serwis The San Francisco Standard, ten mieszkający w Mountain View w amerykańskiej Kalifornii obywatel Chin zrobił doktorat na prestiżowym Uniwersytecie Stanforda i na początku 2024 r. dołączył założonej przez Elona Muska firmy xAI. Był jednym z ok. 20 pierwszych inżynierów pracujących nad chatbotem Grok, co zapewniło mu szeroki dostęp do poufnych informacji xAI.

xAI złożyło pozew

O chińskim inżynierze w ostatnim czasie zrobiło się bardzo głośno, a to wszystko za sprawą pozwu, jaki złożyła przeciw niemu w kalifornijskim sądzie federalnym firma xAI. Przedsiębiorstwo należące do Elona Muska, najbogatszego człowieka na świecie, zarzuciło mu kradzież poufnych informacji i przekazanie ich konkurencyjnej spółce OpenAI, twórcy chyba najpopularniejszego na świecie chatbota - ChataGPT.

Reuters podał, że w pozwie wskazano, iż Xuechen Li ukradł poufne informacje dotyczące "nowoczesnych technologii sztucznej inteligencji o funkcjach przewyższających te oferowane przez ChatGPT, aby wykorzystać je w swojej nowej pracy" - właśnie w OpenAI.

W pozwie zaznaczono, że Chińczyk rozpoczął pracę jako inżynier w xAI w 2024 r., gdzie pomagał szkolić i rozwijać Groka. Firma Elona Muska napisała, że Xuechen Li ujawnił jej tajemnice handlowe w lipcu br., wkrótce po przyjęciu oferty pracy w OpenAI i sprzedaniu akcji xAI o wartości 7 mln dolarów. Startup amerykańskiego miliardera zaznaczył, że dzięki tym poufnym danym, czyli "bardziej innowacyjnej sztucznej inteligencji i pomysłowym funkcjom xAI", OpenAI może wzmocnić swój ChatGPT.