W Warszawie Komisja Europejska zorganizuje specjalna konferencja darczyńców pod hasłem „Stand Up For Ukraine”. Odbędzie się ono 9 kwietnia – poinformowała Ursula von der Leyen na Twitterze.

Zdjęcie ilustracyjne / MADS CLAUS RASMUSSEN/AFP / PAP/EPA

"W uznaniu kluczowej roli Polski w pomoc uchodźcom, którzy uciekają przed wojną w Ukrainie 9 kwietnia w Warszawie odbędzie się wydarzenie 'Stand Up For Ukraine' zorganizowane przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen i premiera Kanady Justina Trudeau" - przekazała w oświadczeniu Komisja Europejska.

W wydarzeniu weźmie udział polski prezydent Andrzej Duda u boku von der Leyen. Zdalnie z uczestnikami połączy się Trudeau.

Komisja Europejska zaznacza, że Polska przyjęła ponad 2,5 miliona uchodźców i stała się ważnym "humanitarnym hubem" dla wszystkich, którzy uciekają z Ukrainy do krajów europejskich.

W kampanię zaangażowani artyści

Wydarzenie, który odbędzie się w Warszawie jest elementem kampanii rozpoczętej przez KE i kanadyjski rząd we współpracy z międzynarodową organizacją "Global Citizen". Będzie się składało z dwóch części. Pierwsza część to kampania medialna "Stad Up for Ukraine" w którą już zaangażowały się takie gwiazdy jak Madonna, Bono , Elton John czy Celine Dion. Będą one zachęcać osoby prywatne i firmy do wsparcia finansowego uchodźców.

Drugiego dnia, czyli 9 kwietnia - będzie zwieńczenie tej kampanii czyli konferencja darczyńców. Rządy krajów będą deklarowały nowe sumy z własnych budżetów na wsparcie zarówno uchodźców w krajach unii (np. w Polsce) jak i osób, które opuściły swoje domy, ale przybywają jeszcze na Ukrainie.