Ukraińska armia została wzmocniona o legion "Wolna Rosja". Legion składa się z byłych rosyjskich żołnierzy, którzy trafili w niewolę i zdecydowali się przejść na stronę Ukraińców. Do legionu dołączyli nie tylko szeregowi żołnierze, ale też rosyjscy oficerzy.

Szkolenie żołnierzy do legionu "Wolna Rosja" / Internet

Jak podkreśla ukraińska armia - wstąpienie do legionu jest dobrowolne. W skład legionu weszło już ponad 100 osób.

Kandydaci podpisują oświadczenie o chęci walki po stronie ukraińskiej. Każdy z żołnierzy jest sprawdzany przez ukraińskie siły zbrojne i kontrwywiad.

Żołnierze, którzy zostali przydzieleni do legionu, zapoznali się z sytuacją operacyjną na froncie i wyrazili chęć przystąpienia do pierwszej walki przeciwko "psom na łańcuchu reżimu Putina" - kadyrowcom .

Rosjanie, którzy przejdą szkolenie, będą walczyć w swoich mundurach, ale z ukraińskimi emblematami. Legioniści przystąpią do walki ramię w ramię z ukraińskimi żołnierzami, otrzymają też te same przywileje, jak np. opiekę medyczną, do której praktycznie nie mieli dostępu walcząc w rosyjskiej armii.

Rosjanie w legionie "Wolna Rosja" walczą nie tylko o Ukrainę, ale też o wyzwolenie Rosji spod reżimu Putina.