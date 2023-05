To już 442. dzień wojny w Ukrainie i niesłabnącej pomocy Polski dla naszych sąsiadów ze wschodu. Co Polacy uważają na temat naszego zaangażowania we wsparcie ukraińskich wojsk i pomocy humanitarnej? Jakiego typu wsparcia powinniśmy udzielać Ukraińcom? Czy Polska powinna ograniczyć się do pomocy humanitarnej, czy dalej wspierać Ukrainę militarnie? A może powinniśmy wysłać nasze wojsko na pomoc Kijowowi? Na te pytania pozwoli odpowiedzieć sondaż przeprowadzony dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Odkąd wojska rosyjskie rozpoczęły inwazję, Kijów może liczyć na niesłabnąca pomoc Polaków. Warszawa przekazuje Ukraińcom sprzęt wojskowy, pomoc humanitarną i stanowi stałe polityczne oparcie dla interesów ukraińskich w Europie i na świecie. Głośno też poza granicami naszego kraju było o niezwykłym zrywie obywateli polskich, którzy na samym początku konfliktu spontanicznie przyjmowali pod swoje dachy uchodźców z Ukrainy. Minęły jednak 442 dni wojny, postanowiliśmy więc zapytać Polaków, jaką pomoc powinniśmy zaoferować Ukraińcom. Zdecydowana większość respondentów uważa, że Polska powinna udzielać Ukrainie wsparcia humanitarnego (49,6 proc.). Pomoc militarna dla naszych sąsiadów znajduje się w dalszej kolejności. Polacy uważają, że ciężki sprzęt (samoloty, czołgi) jest dla walczących Ukraińców ważniejszy (16 proc.) niż dostawy lekkiej broni, takiej jak granatniki czy karabiny (11,1 proc.). Jednocześnie nieco mniej ankietowanych wskazuje, że pomoc powinna polegać na przyjmowaniu uchodźców (14,9 proc.). Co ciekawe, jeśli chodzi o dostawę sprzętu wojskowego, to sporą różnicę widać w poglądach kobiet i mężczyzn. Tylko 9 proc. kobiet jest za dostarczaniem Ukrainie ciężkiego sprzętu - wobec 24 proc. mężczyzn. Różnice widać też w przypadku przyjmowania uchodźców. 22 proc. kobiet jest za - wobec 8 proc. mężczyzn. Polacy są bardzo niechętni jakiemukolwiek bezpośredniemu angażowaniu się w działania zbrojne. Nikt z badanych nie opowiedział się za tą opcją. Jedynie nieco ponad 3 proc. respondentów twierdzi, że Polacy powinni otrzymać zgodę na udział w walkach w Ukrainie. Ankietowani kategorycznie odrzucili możliwość udziału regularnych wojsk polskich w wojnie Rosji z Ukrainą. / RMF FM Sondaż na zlecenie RMF FM i DGP przeprowadzono w dniach 05-07 maja na próbie 1000 osób. Zobacz również: Kto powinien wygrać wojnę w Ukrainie? Donald Trump unika odpowiedzi

