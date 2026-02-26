Rosyjski atak rakietowy na Kijów z 27 grudnia 2025 roku został zarejestrowany na zdjęciach wykonanych przez astronautów przebywających na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Nagranie, które trafiło do sieci, pokazuje wybuchy w okolicach stolicy Ukrainy widziane z kosmosu oraz szybko przemieszczające się obiekty w kierunku Kijowa.

Nagrania rosyjskiego ataku z kosmosu / YouTube / Zrzut ekranu

Według portalu Universe Space Tech, materiał wideo został opublikowany na kanale AstronautiCast, który specjalizuje się w prezentowaniu filmów poklatkowych z obrazów wykonanych na pokładzie ISS.

Pięciominutowy film powstał z 3300 zdjęć wykonanych przez japońskiego astronautę Kimię Yui. W momencie przelotu stacji nad Kijowem na nagraniu widać wyraźne błyski eksplozji w rejonie Trypolskiej Elektrowni Cieplnej oraz światła systemów obrony przeciwlotniczej.

W nocy z 26 na 27 grudnia 2025 roku rosyjskie wojsko przeprowadziło zmasowany atak dronami i rakietami W wyniku ostrzału jedna trzecia miasta została pozbawiona ogrzewania, a pięć osób odniosło obrażenia.

Według informacji przekazanych przez lokalne władze, celem ataku była infrastruktura energetyczna Kijowa, w tym Trypolska Elektrownia Cieplna. Atak był jednym z największych od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Uderzenie rozpoczęło się krótko przed godziną 2:00 czasu kijowskiego, kiedy Rosja wystrzeliła w kierunku Kijowa kilka hipersonicznych pocisków Kindżał, pocisków balistycznych Iskander oraz pocisków manewrujących Kalibr. Później do uderzenia wykorzystano liczne drony.

W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, lotniska w Rzeszowie i Lublinie zostały tymczasowo zamknięte, a Wojsko Polskie poderwało myśliwce w celu zabezpieczenia przestrzeni powietrznej.

Nagranie z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej stanowi unikalny dokument, pokazujący skalę i zasięg ataku z perspektywy astronautów znajdujących się w kosmosie.

Wideo youtube

To prawdopodobnie pierwszy raz, gdy operacja wojskowa została uwieczniona na nagraniu stworzonym na ISS.