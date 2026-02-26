Korea Północna może "dobrze dogadywać się" z USA, jeśli Waszyngton uzna status nuklearny Pjongjangu. Takie oświadczenie wydał przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un – podały północnokoreańskie reżimowe media. Kim odrzucił natomiast możliwość dialogu z Koreą Południową.

Kim Dzong Un / KCNA / PAP/EPA

Jeśli Waszyngton uszanuje obecny status (nuklearny) naszego kraju, zapisany w konstytucji, i wycofa swoją wrogą politykę, nie ma powodu, dla którego nie moglibyśmy dobrze dogadywać się ze Stanami Zjednoczonymi - powiedział Kim, cytowany przez oficjalną agencję prasową KCNA.

W przypadku Korei Południowej zaznaczył, że Pjongjang nie ma "absolutnie żadnych interesów" w relacjach z Seulem. Wykluczył mieszkańców tego kraju z "kategorii rodaków".

Dopóki Korea Południowa nie może uciec od geopolitycznych uwarunkowań posiadania z nami granicy, jedynym sposobem na bezpieczne życie jest porzucenie wszystkiego, co z nami związane i pozostawienie nas w spokoju - ostrzegł Kim.

Wielka parada zamykająca zjazd Partii Pracy

Słowa te padły w środę podczas "wielkiej" parady wojskowej zamykającej zjazd Partii Pracy - wydarzenia wyznaczającego kierunki polityki państwa na kolejne pięć lat.

Kim Dzong Un podczas parady / KCNA / PAP/EPA

Północnokoreański przywódca - jak ocenia agencja AFP - demonstruje pewność siebie, wynikającą z zacieśnienia sojuszy z Moskwą i Pekinem. W paradzie wzięły udział jednostki wojskowe walczące na Ukrainie

Agencja AFP ocenia, że słowa Kima sygnalizują chęć bezpośrednich negocjacji z administracją prezydenta Donalda Trumpa. Całkowicie ignorują natomiast prezydenta Korei Płd. Li Dze Mjunga, który mimo napięć zabiegał o pokojowe współistnienie i oferował pomoc. Kim określił to mianem "zwodniczych" działań.