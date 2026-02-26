Od 1 września w Olsztynie zaczną obowiązywać nowe rodzaje i ceny biletów komunikacji miejskiej oraz zmienią się stawki opłat w Strefie Płatnego Parkowania. Zmiany – jak podkreślają władze miasta – mają przede wszystkim docenić tych, którzy współtworzą budżet Olsztyna.

Nowe ceny biletów w komunikacji miejskiej w Olsztynie (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Nowe zasady są jasne - mieszkańcy Olsztyna, którzy rozliczają tu podatek PIT, mogą liczyć na wyraźne ulgi zarówno w komunikacji miejskiej, jak i podczas parkowania w centrum miasta. Kluczową rolę odegra tu mobilna aplikacja Olsztyńska Karta Miejska, która pozwoli zweryfikować status mieszkańca i automatycznie naliczy odpowiednią ulgę.

Olsztyn docenia tych, którzy współtworzą jego budżet i korzystają z miejskich usług. Tańszy parking i bilety będą odczuwalną ulgą w domowych wydatkach - podkreśla prezydent Olsztyna Robert Szewczyk.

Nowe stawki parkowania - kto zapłaci więcej?

Zmiany obejmą zarówno opłaty jednorazowe, jak i abonamentowe w Strefie Płatnego Parkowania. Władze miasta zapowiadają też uruchomienie systemu e-kontroli, który usprawni sprawdzanie opłat. Przykładowo, za pierwszą godzinę postoju w podstrefie C przyjezdni zapłacą 6,90 zł, a mieszkańcy - 4,50 zł. W podstrefie T odpowiednio: 3,50 zł dla przyjezdnych i 3,00 zł dla olsztynian.

Różnice widać także w abonamentach:

Mieszkańcy Olsztyna: 250 zł za miesiąc, 1 000 zł za pół roku

Osoby spoza miasta: 300 zł za miesiąc, 1 500 zł za pół roku

W uzasadnieniu uchwały radni podkreślili, że takie rozwiązania mają pomóc w zarządzaniu tzw. mobilnością miejską. Wyższe opłaty dla przyjezdnych mają zachęcić do krótszego parkowania i zwiększyć rotację na miejscach parkingowych.

Komunikacja miejska - nowe bilety i nowe ceny

Od września zmienią się także rodzaje i ceny biletów komunikacji miejskiej. Wprowadzona zostanie dwustrefowa taryfa:

Strefa I - w granicach miasta

Strefa II - dla linii kursujących do sąsiednich gmin współpracujących z Olsztynem

Wśród nowości pojawi się m.in. bilet 15-minutowy (3,40 zł normalny, 1,70 zł ulgowy) oraz bilet weekendowy za 40 zł dla grup do pięciu osób. Bilet 45-minutowy będzie kosztował tyle, co dotychczasowy 30-minutowy - 4,00 zł (normalny) i 2,00 zł (ulgowy).

Największą zmianą są jednak bilety okresowe dla mieszkańców Olsztyna rozliczających tu PIT. Imienny bilet 30-dniowy w granicach miasta będzie kosztował 90 zł (ulgowy - 45 zł). Osoby spoza miasta zapłacą aż 130 zł (ulgowy - 65 zł).

Nowa taryfa zostanie zintegrowana z aplikacją Olsztyńska Karta Miejska. To właśnie dzięki niej pasażerowie będą mogli potwierdzić status mieszkańca i automatycznie korzystać z przysługujących im ulg. Miasto liczy, że to rozwiązanie nie tylko uprości korzystanie z komunikacji, ale też zachęci do rozliczania podatków w Olsztynie.