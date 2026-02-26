​Prezydent Karol Nawrocki utrzymuje pozycję lidera w sondażu zaufania, choć zbliża się do niego szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski - wynika z opublikowanego w czwartek sondażu zaufania IBRiS dla Onetu. Podium w tym zestawieniu zamyka premier Donald Tusk.

Prezydent Karol Nawrocki cieszy się największym zaufaniem - wynika z nowego sondażu / Paweł Supernak, Marcin Obara / PAP

Bądź na bieżąco. Więcej aktualnych informacji z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl .

Sondaż IBRiS: Karol Nawrocki liderem zaufania

Z opublikowanego przez Onet sondażu wynika, że liderem zaufania pozostaje prezydent Karol Nawrocki.

"Lutowy sondaż zaufania IBRiS dla Onetu przynosi kilka zmian w czołówce i na końcu rankingu. Radosław Sikorski wyraźnie zbliża się do Karola Nawrockiego, Krzysztof Bosak pozostaje liderem wśród polityków sejmowej opozycji, ale Sławomir Mentzen notuje w tym miesiącu największy wzrost. Jednocześnie widać wyraźny spadek zaufania do Szymona Hołowni" - wskazała redakcja w omówieniu wyników badania.

Na pierwszym miejscu w sondażu zaufania uplasował się prezydent Karol Nawrocki, do którego zaufanie wyraziło łącznie 48,8 proc. ankietowanych. (28,2 proc. zdecydowanie ufa, a 20,6 proc. raczej ufa). "To więcej o 1,1 pkt proc. w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w styczniu" - podaje Onet. Brak zaufania do prezydenta wyraziło łącznie 42,8 proc. ankietowanych (33,4 proc. zdecydowanie mu nie ufa, a 9,4 proc. raczej nie ufa).

Szef MSZ goni prezydenta w tym zestawieniu

Drugie miejsce pod kątem wyrażonego zaufania zajął wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, do którego zaufanie wyraziło 46,7 proc. respondentów. To wzrost zaufania do szefa MSZ o 2,7 pkt procent. Jak wskazał portal, oznacza to "stratę do lidera mniejszą niż 2 pkt procentowe- to jedna z najmniejszych od początku kadencji Karola Nawrockiego".

Dodatkowo - jak wskazano - szef polskiej dyplomacji ma już mniejszy od prezydenta elektorat negatywny: w lutym nie ufa mu 37 proc. badanych (27,3 zdecydowanie mu nie ufa; 9,7 raczej nie ufa).

Podium zamyka Donald Tusk

Trzecie miejsce w rankingu zachowuje premier Donald Tusk, do którego zaufanie wyraziło łącznie 41,2 proc. uczestników sondażu (18,1 proc. zdecydowanie ufa; 23,1 proc. raczej ufa). Jak wskazał Onet, jest to spadek o 0,5 pkt proc. w porównaniu ze styczniem. Brak zaufania wyraziło łącznie 52,5 proc. badanych (41,8 proc. zdecydowanie nie ufa; 10,7 proc. raczej nie ufa).

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany 20 i 21 lutego metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.