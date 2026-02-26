Nasila się fala prób werbunku Białorusinów mieszkających w Polsce przez białoruskie KGB. Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada, w ubiegłym roku doszło do kilkunastu takich przypadków, w tym już co najmniej do pięciu.

Białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Z naszych ustaleń wynika, że KGB składa Białorusinom mieszkającym w Polsce przede wszystkim propozycje dotyczące zdobywania informacji na temat białoruskiej diaspory w Polsce, struktur sił opozycyjnych, a także systemów ich wspierania przez państwo polskie.

Białoruski opozycjonista: KGB pracuje nad filmem wymierzonym w Cichanouską

Jak mówi jeden z liderów białoruskiej opozycji w naszym kraju Paweł Łatuszka, ostatnio pojawiły się też nowe żądania. KGB próbuje za finansowe wsparcie opublikować na kanale w YouTubie film propagandowy przeciwko Swietłanie Cichanouskiej blogerom, którzy pracują na terytorium Polski - powiedział.

Podkreślił, że białoruskie służby chcą w ten sposób sprowokować konflikty na tym polu. To wszystko jest inspirowane przez KGB i będzie się nasilało przed wyborami do Rady Koordynacyjnej Białorusi - ocenił.

Te wybory odbędą się w połowie maja 2026 roku.