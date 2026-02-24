Prezydent Rosji Władimir Putin w czwartą rocznicę napaści na Ukrainę wygłosił przemówienie, w którym oskarżał Kijów o zwiększoną liczbę "ataków terrorystycznych". Rosyjski dyktator mówił także o broni jądrowej; zaznaczył, że "przeciwnicy Rosji wiedzą, jak może się skończyć użycie broni atomowej w jakimkolwiek ataku wymierzonym w Rosję" - relacjonowała agencja Reutera.

Władimir Putin / MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP/EPA

Przemówienie Putina w czwartą rocznicę napaści na Ukrainę

Nie zdołali zadać nam strategicznej klęski na polu bitwy, dlatego wróg stawia na indywidualny i masowy terror: ostrzeliwuje miasta, prowadzi sabotaże infrastruktury i dokonuje prób zamachów na wojskowych i urzędników - powiedział we wtorek Putin oficerom Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji (FSB) w przemówieniu relacjonowanym przez agencję Reutera.

Rosyjski dyktator mówił także o "konieczności zwiększenia ochrony infrastruktury transportowej i energetycznej". Oskarżył siły ukraińskie o zwiększoną liczbę "ataków terrorystycznych" i dodał, że za większością z nich stoją również zachodnie agencje wywiadowcze.

Putin stwierdził też, że "Ukraina i jej sojusznicy są tak zdeterminowani, by pokonać Rosję, że uciekną się do wszelkich sposobów". Posuną się do wszystkiego, a potem będą żałować - powiedział prezydent Rosji.

Broń atomowa. "Jawne kłamstwa"

Putin zaznaczył również, że przeciwnicy Moskwy wiedzą, jak może się skończyć użycie broni atomowej w jakimkolwiek ataku wymierzonym w Rosję.

Tymczasem wywiad cywilny Rosji (SWR) oskarżył we wtorek Wielką Brytanię i Francję o to, że w tajemnicy przygotowują się do przekazania broni jądrowej Ukrainie. Agencja nie przedstawiła żadnych dowodów na te twierdzenia, które zostały zdementowane przez francuską dyplomację jako "jawne kłamstwa".

Z kolei Jurij Uszakow, doradca Kremla ds. polityki zagranicznej, stwierdził, że przekaże USA informacje o próbach pozyskania przez Kijów broni nuklearnej.

Oświadczenie w sprawie broni atomowej wydało we wtorek także rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych. Ostrzega ono przed ryzykiem bezpośredniego starcia potęg nuklearnych. Podkreślono w nim konsekwencje takiego scenariusza.

Zbrodnie wojenne Rosji

Oskarżenia wobec Rosji o popełnianie zbrodni wojennych pojawiają się od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Mówi się o mordowaniu cywilów, celowym atakowaniu obiektów cywilnych - między innymi szpitali czy szkół. To także porywanie i wynaradawianie dzieci oraz torturowanie i zabijanie jeńców wojennych.

Wszystkie te zbrodnie są dobrze udokumentowane i potwierdzone również przez organizacje międzynarodowe, jak ONZ. Nakaz aresztowania Putina pod zarzutem popełnienia zbrodni wojennych wydał w 2023 roku Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze.

Uderzenia w ukraińską infrastrukturę

Rosja uderza także w infrastrukturę energetyczną Ukrainy, pozbawiając wiele ludzi dostępu do prądu, wody i centralnego ogrzewania. Wszystko to w okresie mroźnej zimy, co postawiło wiele osób w obliczu zagrożenia wychłodzeniem.

Wojska ukraińskie nie pozostały jednak bez odpowiedzi. Wielokrotnie atakowano rafinerie, składy paliw, porty i inną infrastrukturę położoną również głęboko na terytorium Rosji, uznając ją za uzasadnione cele.

Niższy próg użycia broni jądrowej

W listopadzie 2024 r. Putin zatwierdził nową doktrynę nuklearną Rosji, która obniżyła próg użycia broni jądrowej. Dokument przewiduje możliwość jej zastosowania m.in. w wypadku "wiarygodnej informacji na temat zmasowanego ataku powietrznego" przeciwko Rosji lub ataku ze strony państwa nieposiadającego broni jądrowej, które jest jednak wspierane przez potęgę nuklearną.

Nowa doktryna jest ściśle związana z wojną w Ukrainie, a jej celem jest wzbudzenie obaw i strachu na Zachodzie - komentował wówczas analityk ds. wojskowości Mariusz Cielma w rozmowie z Polską Agencją Prasową.