Rada nadzorcza Orlenu powołała w środę Pawła Wojtunika na członka zarządu spółki ds. bezpieczeństwa i ryzyka - poinformował koncern w raporcie giełdowym. Wojtunik w latach 2009-2015 był szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA).

Paweł Wojtunik / Radek Pietruszka / PAP

"Orlen informuje, że 25 lutego 2026 r. rada nadzorcza powołała do zarządu spółki Pana Pawła Wojtunika na funkcję członka zarządu ds. bezpieczeństwa i ryzyka" - przekazał koncern w bieżącym raporcie giełdowym.

W komunikacie zaznaczono, że powołanie Wojtunika nastąpiło "na okres wspólnej kadencji zarządu Orlenu rozpoczynającej się w dniu następnym po dniu wygaśnięcia obecnie trwającej wspólnej kadencji zarządu spółki, czyli po dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2025 r.".

Takie posiedzenia akcjonariuszy odbywają się z reguły na przełomie maja i czerwca każdego roku.

"Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa"

Orlen podkreślił w środowym komunikacie, że Wojtunik to "ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa oraz zarządzania instytucjami o kluczowym znaczeniu państwowym".

Paweł Wojtunik jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W latach 2009-2015 był szefem CBA.

Przed objęciem stanowiska szefa CBA przez kilkanaście lat był związany z policją, w tym z pionem zwalczania przestępczości zorganizowanej Komendy Głównej Policji oraz Centralnym Biurem Śledczym, gdzie pełnił m.in. funkcje kierownicze.

Jak podał Orlen, Wojtunik "doświadczenie międzynarodowe zdobywał podczas służby w Scotland Yardzie w Wlk. Brytanii", natomiast w 2016 r. został doradcą premiera Mołdawii z ramienia Unii Europejskiej, wspierając tam reformy instytucjonalne i antykorupcyjne.

Wojtunik w 2024 r. objął stanowisko wiceprezesa Kredobanku na Ukrainie, należącego do grupy kapitałowej PKO BP.

Statut Orlenu - od 5 do 11 członków zarządu

Zgodnie ze statutem Orlenu w skład zarządu może wchodzić od 5 do 11 członków, w tym prezes, wiceprezesi i pozostali członkowie zarządu. P

Pod koniec stycznia tego roku rada nadzorcza Orlenu ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na członka/członkinię zarządu ds. bezpieczeństwa i ryzyka. Zgloszenia można było składać do 18 lutego. Oczekiwanymi wymaganiami było m.in. doświadczenie w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa gospodarczego i infrastruktury krytycznej.

Skład obecnego zarządu Orlenu

Aktualnie w zarządzie Orlenu zasiada 9 osób.

Prezes Ireneusz Fąfara

Wiceprezesi:

Witold Literacki - ds. korporacyjnych (jest to także pierwszy zastępca prezesa),

Sławomir Jędrzejczyk - ds. finansowych,

Ireneusz Sitarski - ds. downstream

Robert Soszyński - ds. operacyjnych

Członkowie zarządu:

Marek Balawejder - ds. consumers and products,

Wiesław Prugar - ds. upstream,

Sławomir Staszak - ds. energy,

Marcin Wasilewski - ds. transformacji.

Według aktualnych danych publikowanych przez Orlen 49,9 proc. akcji spółki posiada Skarb Państwa, 5,17 proc. Nationale-Nederlanden OFE, a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni, 44,93 proc.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który ma rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie, oraz sieć stacji paliw, w tym w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija jednocześnie segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny oraz energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR.