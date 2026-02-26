Orban do Zełenskiego: Wzywam pana

"W ostatnich dniach zablokował pan rurociąg naftowy Przyjaźń, który jest kluczowy dla zaopatrzenia energetycznego Węgier" - napisał do Zełenskiego Orban.

"Pana działania są sprzeczne z interesami Węgier i zagrażają bezpiecznemu oraz przystępnemu cenowo zaopatrzeniu energetycznemu węgierskich rodzin. W związku z tym wzywam pana do zmiany antywęgierskiej polityki!" - zaapelował premier Węgier.

Orban: My, naród węgierski...

"My, naród węgierski, nie ponosimy odpowiedzialności za sytuację, w jakiej znalazła się Ukraina. Współczujemy narodowi ukraińskiemu, ale nie chcemy uczestniczyć w wojnie. Nie chcemy finansować wysiłku wojennego ani płacić więcej za energię" - stwierdził węgierski przywódca.

"Nalegam na natychmiastowe ponowne otwarcie rurociągu naftowego Przyjaźń oraz powstrzymanie się od dalszych działań zagrażających bezpieczeństwu energetycznemu Węgier. Więcej szacunku dla Węgier!" - zakończył Orban.