Viktor Orban w czwartkowy poranek opublikował list otwarty do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. "Współczujemy narodowi ukraińskiemu, ale nie chcemy uczestniczyć w wojnie. Nie chcemy finansować wysiłku wojennego ani płacić więcej za energię" - napisał premier Węgier, domagając się ponownego otwarcia rurociągu Przyjaźń.

  • Viktor Orban opublikował list otwarty do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
  • Premier Węgier podkreślił współczucie dla Ukraińców, ale podkreślił sprzeciw wobec udziału w wojnie i finansowania wysiłku zbrojnego.
  • Orban skrytykował zamknięcie rurociągu naftowego Przyjaźń, nazywając to zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego i cen energii na Węgrzech.  
  • Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.

Zobacz również:

Viktor Orban opublikował w mediach społecznościowych "list otwarty do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego".

Orban o "zmuszaniu" Węgier do udziału w wojnie

"Panie Prezydencie, od czterech lat nie potrafi pan zaakceptować stanowiska suwerennego rządu Węgier oraz narodu węgierskiego w sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Od czterech lat działa pan na rzecz zmuszenia Węgier do udziału w wojnie między pańskim krajem a Rosją. W tym czasie otrzymał pan wsparcie z Brukseli oraz zapewnił poparcie węgierskiej opozycji" - napisał Orban. 

Węgierski premier oskarżył Zełenskiego, Brukselę oraz węgierską opozycję o "koordynowanie działań mających na celu doprowadzenie do władzy węgierskiego rządu proukraińskiego".

Orban do Zełenskiego: Wzywam pana

"W ostatnich dniach zablokował pan rurociąg naftowy Przyjaźń, który jest kluczowy dla zaopatrzenia energetycznego Węgier" - napisał do Zełenskiego Orban.

"Pana działania są sprzeczne z interesami Węgier i zagrażają bezpiecznemu oraz przystępnemu cenowo zaopatrzeniu energetycznemu węgierskich rodzin. W związku z tym wzywam pana do zmiany antywęgierskiej polityki!" - zaapelował premier Węgier.

Orban: My, naród węgierski...

"My, naród węgierski, nie ponosimy odpowiedzialności za sytuację, w jakiej znalazła się Ukraina. Współczujemy narodowi ukraińskiemu, ale nie chcemy uczestniczyć w wojnie. Nie chcemy finansować wysiłku wojennego ani płacić więcej za energię" - stwierdził węgierski przywódca.

"Nalegam na natychmiastowe ponowne otwarcie rurociągu naftowego Przyjaźń oraz powstrzymanie się od dalszych działań zagrażających bezpieczeństwu energetycznemu Węgier. Więcej szacunku dla Węgier!" - zakończył Orban.