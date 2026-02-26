Viktor Orban w czwartkowy poranek opublikował list otwarty do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. "Współczujemy narodowi ukraińskiemu, ale nie chcemy uczestniczyć w wojnie. Nie chcemy finansować wysiłku wojennego ani płacić więcej za energię" - napisał premier Węgier, domagając się ponownego otwarcia rurociągu Przyjaźń.
Viktor Orban opublikował w mediach społecznościowych "list otwarty do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego".
"Panie Prezydencie, od czterech lat nie potrafi pan zaakceptować stanowiska suwerennego rządu Węgier oraz narodu węgierskiego w sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Od czterech lat działa pan na rzecz zmuszenia Węgier do udziału w wojnie między pańskim krajem a Rosją. W tym czasie otrzymał pan wsparcie z Brukseli oraz zapewnił poparcie węgierskiej opozycji" - napisał Orban.
Węgierski premier oskarżył Zełenskiego, Brukselę oraz węgierską opozycję o "koordynowanie działań mających na celu doprowadzenie do władzy węgierskiego rządu proukraińskiego".