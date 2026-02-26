W związku ze zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej - poinformowało w czwartek nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

  • Zmasowany atak Rosji na Ukrainę spowodował uruchomienie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej.
  • Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych uruchomiło niezbędne służby według obowiązujących procedur.
"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operują myśliwce dyżurne oraz samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - przekazało na platformie X dowództwo.

DORSZ podkreśliło, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - zapewniono.

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę

Nad ranem nastąpił połączony atak rakietowy i dronowy na Ukrainę - na celowniku znalazły się Kijów, Charków, Zaporoże i Krzywy Róg. 

Pierwsze eksplozje miały miejsce w stolicy Ukrainy około godziny 4, gdy ukraińskie systemy obrony powietrznej próbowały przechwycić nadlatujące cele.

Ukraińskie służby informują również o możliwym wystrzeleniu kolejnych pocisków manewrujących przez rosyjskie samoloty strategiczne, co sugeruje możliwość kolejnych ataków.