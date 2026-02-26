Renta wdowia 1 marca 2026 roku zostanie zwaloryzowana - świadczenie wzrośnie o 5,3 proc., co oznacza wyższe przelewy dla setek tysięcy wdów i wdowców. Zmiany obejmą nie tylko samą kwotę świadczenia, ale również limit dochodowy, który decyduje o możliwości łączenia wypłat.

  • Renta wdowia 2026. Komu przysługuje i ile wyniesie dodatek po zmarłym małżonku?
  • Kto może skorzystać z renty wdowiej i jakie warunki trzeba spełnić?
  • Jak dokładnie łączy się dwa świadczenia i które z nich wypłacane jest w całości?
Renta wdowia 2026. Komu przysługuje i ile wyniesie dodatek po zmarłym małżonku?

Renta wdowia to możliwość dostawania dwóch świadczeń naraz po śmierci małżonka. Wdowa lub wdowiec nie musi wybierać tylko jednej opcji (np. swojej emerytury albo renty rodzinnej po małżonku). Dzięki temu rozwiązaniu może połączyć oba świadczenia. Osoba uprawniona otrzymuje więc 100 proc. jednego świadczenia (np. swojej emerytury) oraz część drugiego świadczenia (np. renty rodzinnej po zmarłym małżonku). Do końca 2026 roku renta wdowia wynosi 15 proc. drugiego świadczenia. Od 2027 roku będzie to 25 proc.

1 marca 2026 roku renta wdowia zostanie zwaloryzowana wskaźnikiem 5,3 proc. Podwyżka obejmie oba elementy:

  • 100 proc. wybranego świadczenia (np. własnej emerytury)
  • 15 proc. drugiego świadczenia (np. renty rodzinnej po zmarłym małżonku)

Minimalna emerytura w górę - nowy limit renty wdowiej

Kluczowe znaczenie ma wysokość najniższej emerytury. Od 1 marca 2026 roku minimalne świadczenie wzrośnie do 1 978,49 zł brutto, czyli o 99,58 zł brutto więcej niż obecnie.

To automatycznie podnosi limit trzykrotności najniższej emerytury, który wyznacza maksymalną kwotę świadczeń w zbiegu.

Oznacza to, że wyższa będzie zarówno sama renta wdowia, jak i próg dopuszczalnej łącznej wypłaty.

Renta wdowia 2026 z podwyżką. Ile "na rękę" zyskają seniorzy?

Podwyżka przełoży się na realny wzrost miesięcznych przelewów. W zależności od dotychczasowej kwoty świadczenia zysk może wynieść od kilkudziesięciu do ponad 150 zł miesięcznie.

Wyliczenia opublikował dziennik "Fakt":

  • renta wdowia 1,9-2,2 tys. zł brutto - wzrost netto o ok. 83-100 zł
  • 2,3-2,7 tys. zł brutto - zysk rzędu 100-105 zł
  • 2,8-3,2 tys. zł brutto - wzrost o 108-123 zł
  • 3,3-3,7 tys. zł brutto - więcej o 127-142 zł
  • 3,8-4 tys. zł brutto - podwyżka nawet 147-154 zł miesięcznie

Im wyższe świadczenie, tym nominalnie większa podwyżka.

Choć wzrośnie limit trzykrotności minimalnej emerytury, nie oznacza to automatycznie większej liczby osób uprawnionych do pełnego zbiegu. Powód jest prosty - waloryzacja obejmie również same świadczenia.

Każdy składnik renty wdowiej zostanie przeliczony osobno, dlatego zarówno suma wypłat, jak i limit przesuną się równolegle.

Od kiedy wypłata renty wdowiej w 2026 roku?

Renta wdowia wypłacana jest co miesiąc począwszy od 1 lipca 2025 roku. W 2026 roku wypłacana jest przez ZUS w standardowych, miesięcznych terminach (1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca). Kluczową datą jest 1 marca 2026 r., kiedy to nastąpi pierwsza waloryzacja rent i emerytur, podnosząca kwoty wypłacane seniorom. 

Renta wdowia 2026 - kto może skorzystać?

Renta wdowia nie jest odrębnym świadczeniem, lecz mechanizmem pozwalającym łączyć własną emeryturę lub rentę z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Podstawą prawną jest ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS oraz nowelizacja z 26 maja 2023 r., która umożliwiła wypłatę świadczeń w zbiegu od 1 lipca 2025 roku.

Warunki uzyskania prawa do renty wdowiej:

  • osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn)
  • pozostawanie w związku małżeńskim do dnia śmierci współmałżonka
  • nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna)
  • brak ponownego zawarcia małżeństwa (nowy związek powoduje utratę prawa do świadczenia)

Obecnie z tej formy wsparcia korzysta ponad 900 tys. osób.

Renta wdowia 2027 - zapowiedziane większe zmiany

Rok 2026 będzie ostatnim, w którym obowiązuje zasada 15 proc. drugiego świadczenia. Od 1 stycznia 2027 roku udział ten wzrośnie do 25 proc., co oznacza systemowe podniesienie łącznych wypłat dla wdów i wdowców - niezależnie od przyszłych wskaźników waloryzacji.

Rząd zapowiedział również przegląd funkcjonowania programu najpóźniej do 2028 roku. O konieczności ewaluacji mówiła publicznie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, podkreślając, że kolejne gabinety będą zobowiązane do analizy skutków wprowadzonych rozwiązań.

Renta wdowia 2026 z podwyżką - najważniejsze informacje

  • waloryzacja od 1 marca 2026 r. - 5,3 proc.
  • minimalna emerytura: 1 978,49 zł brutto
  • nowy limit zbiegu świadczeń: 5 935,48 zł brutto
  • do końca 2026 r. - 100 proc. jednego świadczenia i 15 proc. drugiego
  • od 2027 r. - 25 proc. drugiego świadczenia

Marcowa waloryzacja oznacza wyższe wypłaty już od pierwszych przelewów w nowym okresie rozliczeniowym. Decyzje z przeliczeniem kwot seniorzy otrzymają z ZUS z urzędu - bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

