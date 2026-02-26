Renta wdowia 1 marca 2026 roku zostanie zwaloryzowana - świadczenie wzrośnie o 5,3 proc., co oznacza wyższe przelewy dla setek tysięcy wdów i wdowców. Zmiany obejmą nie tylko samą kwotę świadczenia, ale również limit dochodowy, który decyduje o możliwości łączenia wypłat.
- Renta wdowia 2026. Komu przysługuje i ile wyniesie dodatek po zmarłym małżonku?
- Kto może skorzystać z renty wdowiej i jakie warunki trzeba spełnić?
- Jak dokładnie łączy się dwa świadczenia i które z nich wypłacane jest w całości?
- Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Renta wdowia to możliwość dostawania dwóch świadczeń naraz po śmierci małżonka. Wdowa lub wdowiec nie musi wybierać tylko jednej opcji (np. swojej emerytury albo renty rodzinnej po małżonku). Dzięki temu rozwiązaniu może połączyć oba świadczenia. Osoba uprawniona otrzymuje więc 100 proc. jednego świadczenia (np. swojej emerytury) oraz część drugiego świadczenia (np. renty rodzinnej po zmarłym małżonku). Do końca 2026 roku renta wdowia wynosi 15 proc. drugiego świadczenia. Od 2027 roku będzie to 25 proc.
1 marca 2026 roku renta wdowia zostanie zwaloryzowana wskaźnikiem 5,3 proc. Podwyżka obejmie oba elementy:
- 100 proc. wybranego świadczenia (np. własnej emerytury)
- 15 proc. drugiego świadczenia (np. renty rodzinnej po zmarłym małżonku)