Minimalna emerytura w górę - nowy limit renty wdowiej

Kluczowe znaczenie ma wysokość najniższej emerytury. Od 1 marca 2026 roku minimalne świadczenie wzrośnie do 1 978,49 zł brutto, czyli o 99,58 zł brutto więcej niż obecnie.

To automatycznie podnosi limit trzykrotności najniższej emerytury, który wyznacza maksymalną kwotę świadczeń w zbiegu.

do końca lutego 2026 r. limit wynosi 5 636,73 zł brutto

od marca 2026 r. wzrośnie do 5 935,48 zł brutto.

Oznacza to, że wyższa będzie zarówno sama renta wdowia, jak i próg dopuszczalnej łącznej wypłaty.

Renta wdowia 2026 z podwyżką. Ile "na rękę" zyskają seniorzy?

Podwyżka przełoży się na realny wzrost miesięcznych przelewów. W zależności od dotychczasowej kwoty świadczenia zysk może wynieść od kilkudziesięciu do ponad 150 zł miesięcznie.

Wyliczenia opublikował dziennik "Fakt":

renta wdowia 1,9-2,2 tys. zł brutto - wzrost netto o ok. 83-100 zł

2,3-2,7 tys. zł brutto - zysk rzędu 100-105 zł

2,8-3,2 tys. zł brutto - wzrost o 108-123 zł

3,3-3,7 tys. zł brutto - więcej o 127-142 zł

3,8-4 tys. zł brutto - podwyżka nawet 147-154 zł miesięcznie

Im wyższe świadczenie, tym nominalnie większa podwyżka.

Choć wzrośnie limit trzykrotności minimalnej emerytury, nie oznacza to automatycznie większej liczby osób uprawnionych do pełnego zbiegu. Powód jest prosty - waloryzacja obejmie również same świadczenia.

Każdy składnik renty wdowiej zostanie przeliczony osobno, dlatego zarówno suma wypłat, jak i limit przesuną się równolegle.

Od kiedy wypłata renty wdowiej w 2026 roku?

Renta wdowia wypłacana jest co miesiąc począwszy od 1 lipca 2025 roku. W 2026 roku wypłacana jest przez ZUS w standardowych, miesięcznych terminach (1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca). Kluczową datą jest 1 marca 2026 r., kiedy to nastąpi pierwsza waloryzacja rent i emerytur , podnosząca kwoty wypłacane seniorom.

Renta wdowia 2026 - kto może skorzystać?

Renta wdowia nie jest odrębnym świadczeniem, lecz mechanizmem pozwalającym łączyć własną emeryturę lub rentę z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Podstawą prawną jest ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS oraz nowelizacja z 26 maja 2023 r., która umożliwiła wypłatę świadczeń w zbiegu od 1 lipca 2025 roku.

Warunki uzyskania prawa do renty wdowiej:

osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn)

pozostawanie w związku małżeńskim do dnia śmierci współmałżonka

nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna)

brak ponownego zawarcia małżeństwa (nowy związek powoduje utratę prawa do świadczenia)

Obecnie z tej formy wsparcia korzysta ponad 900 tys. osób.

Renta wdowia 2027 - zapowiedziane większe zmiany

Rok 2026 będzie ostatnim, w którym obowiązuje zasada 15 proc. drugiego świadczenia. Od 1 stycznia 2027 roku udział ten wzrośnie do 25 proc., co oznacza systemowe podniesienie łącznych wypłat dla wdów i wdowców - niezależnie od przyszłych wskaźników waloryzacji.

Rząd zapowiedział również przegląd funkcjonowania programu najpóźniej do 2028 roku. O konieczności ewaluacji mówiła publicznie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, podkreślając, że kolejne gabinety będą zobowiązane do analizy skutków wprowadzonych rozwiązań.

Renta wdowia 2026 z podwyżką - najważniejsze informacje

waloryzacja od 1 marca 2026 r. - 5,3 proc.

minimalna emerytura: 1 978,49 zł brutto

nowy limit zbiegu świadczeń: 5 935,48 zł brutto

do końca 2026 r. - 100 proc. jednego świadczenia i 15 proc. drugiego

od 2027 r. - 25 proc. drugiego świadczenia

Marcowa waloryzacja oznacza wyższe wypłaty już od pierwszych przelewów w nowym okresie rozliczeniowym. Decyzje z przeliczeniem kwot seniorzy otrzymają z ZUS z urzędu - bez konieczności składania dodatkowych wniosków.