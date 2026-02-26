Nielegalne odpady, materiały zakaźne, a nawet cmentarne śmieci – to wszystko odkryli funkcjonariusze CBŚP podczas akcji wymierzonej w przestępczość środowiskową. Wśród zatrzymanych znalazł się były burmistrz i prezesi spółek komunalnych. Postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób.

Mafia śmieciowa rozbita / CBŚP /

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Pierwszy etap śledztwa ruszył jesienią ubiegłego roku na terenie województwa podlaskiego. To właśnie tam, w powiecie zambrowskim, funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili szczegółowe oględziny terenu po dawnej żwirowni. Jak ustalili śledczy, miejsce to zostało przejęte przez grupę przestępczą, która działała przez podstawione osoby - tzw. słupy.

Podczas prac z udziałem biegłych, pod warstwą ziemi odkryto prawdziwy arsenał niebezpiecznych odpadów: pojemniki z oznaczeniem "materiał zakaźny", dziesiątki plastikowych beczek i baniaków z nieznanymi substancjami, a nawet odpady komunalne i cmentarne.

Mafia śmieciowa rozbita / CBŚP /

W tej sprawie, pod koniec stycznia, zatrzymano sześć osób. Prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nielegalnego postępowania z odpadami o właściwościach kancerogennych, mutagennych i żrących. Skutki ich działań mogły być katastrofalne - zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska naturalnego.

Wideo youtube

Samorządowcy na ławie oskarżonych

Równolegle CBŚP uderzyło w kolejną grupę działającą na terenie powiatu inowrocławskiego. Tam zatrzymano cztery osoby podejrzane o stworzenie mechanizmu nielegalnego deponowania i przetwarzania odpadów na terenach gminnych. Wśród zatrzymanych znaleźli się: były burmistrz jednej z gmin powiatu inowrocławskiego, który nadzorował gospodarkę komunalną, dwaj prezesi gminnej spółki zarządzającej odpadami oraz właścicielka nieruchomości, na której prowadzono nielegalny proceder.

Mafia śmieciowa rozbita / CBŚP /

Śledztwo ujawniło, że członkowie grupy stworzyli rozbudowany system ochrony przed organami ścigania. Monitorowali ruch pojazdów policji oraz Inspekcji Ochrony Środowiska, a nawet nielegalnie korzystali z bazy CEPiK, by sprawdzać numery rejestracyjne samochodów mogących należeć do służb.

Funkcjonariusze zapowiadają, że to nie koniec śledztwa - kolejne osoby mogą usłyszeć zarzuty.