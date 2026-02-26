Polska gospodarka się rozwija, jednocześnie dochodzi do fali bankructw konsumentów. Największą grupę spośród bankrutów wpisanych do Krajowego Rejestru Długów stanowiły osoby w wieku 36-45 lat - wynika z raportu przygotowanego przez KRD.

Co piąty Polak nie ma żadnych oszczędności / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W 2025 roku ogłoszono 21 266 upadłości konsumenckich - to o 79 więcej niż w 2024 roku.

Szczegóły raportu w naszym artykule.

W raporcie zwrócono uwagę, że liczba upadłości konsumenckich po kilku latach znaczących wzrostów się ustabilizowała. W minionym roku ogłosiło ją 21 266 osób, o 79 więcej niż w 2024 r. Zgodnie z danymi KRD 47 proc. bankrutów z II połowy 2025 roku widniało w rejestrze już na trzy lata przed ogłoszeniem upadłości.

Polacy bez oszczędności

"Z jednej strony polska gospodarka zanotowała jeden z największych wzrostów w całej Unii Europejskiej, z drugiej równolegle w tym samym czasie dochodzi do fali bankructw konsumentów. W IV kwartale 2025 r. PKB urósł o około 4 proc., a jednocześnie mieliśmy rekord - prawie 5,9 tys. ogłoszonych upadłości. Tyle że bankructwa to efekt wieloletniego zadłużania się i braku poduszki finansowej, a nie nagłego załamania koniunktury. Co piąty Polak nie ma żadnych oszczędności, a 17 proc. ma środki najwyżej na miesiąc życia po utracie pracy" - podkreślił, cytowany w raporcie, prezes KRD Adam Łącki.

Największą grupę spośród bankrutów wpisanych do KRD stanowili Polacy w wieku 36-45 lat - wśród nich ten krok podjęło blisko 2 tys. osób. Są oni winni wierzycielom 80 mln zł. Na nowy start zdecydowało się także 1 550 dłużników mających 46-55 lat, którzy zostawili po sobie niezapłaconych 76 mln zł. Trzecią najliczniejszą grupą są konsumenci w wieku 26-35 lat - nieco ponad 1,5 tys. z nich wygenerowało łączny dług 50 mln zł.

Oni czekają na zwrot

Z raportu wynika, że największa kwota do zwrotu należy się firmom z rynku finansowego (m.in. bankom, SKOK-om, firmom pożyczkowym, towarzystwom ubezpieczeniowym i funduszom sekurytyzacyjnym). Te podmioty zgłosiły zaległości bankrutów na 262 mln zł. Dłużnicy mają też nieuregulowane rachunki na prawie 18 mln zł wobec administracji państwowej i samorządowej. W tej kwocie mieszczą się głównie alimenty oraz grzywny i kary nałożone przez sądy - te zobowiązania nie podlegają umorzeniu przy ogłoszeniu upadłości.

"Dane z rynku wierzytelności pokazują, że problem narastającego zadłużenia nie jest marginalny. Według najnowszego raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w III kwartale 2025 r. firmy zarządzające wierzytelnościami przyjęły do obsługi na zlecenie 1,15 mln spraw o wartości 2,46 mld zł, a udział multidłużników - osób mających kilka równoległych zobowiązań - sięga już ponad 23 proc. wszystkich dłużników" - zwrócił uwagę, cytowany w raporcie, wiceprezes firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso Jakub Kostecki.

Krajowy Rejestr Długów (KRD) to baza danych, w której gromadzone są informacje o zadłużeniach osób fizycznych i firm.