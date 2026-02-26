Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump we wpisie na swojej platformie Truth Social obrażał muzułmańskie kongresmenki demokratów Ilhan Omar i Rashidę Tlaib oraz aktora Roberta De Niro. "Miały wyłupiaste, przekrwione oczy szaleńców, ŚWIRÓW" - pisał o Omar i Tlaib. Zarówno o nich, jak i o De Niro napisał, że mają niskie IQ.

Donald Trump podczas orędzia o stanie państwa / Kenny Holston-Pool / PAP/EPA

Donald Trump we wpisie na swojej platformie Truth Social skomentował zachowanie dwóch muzułmańskich kongresmenek demokratów podczas jego wtorkowego orędzia o stanie państwa . Jak napisał, przekrzykujące się z nim podczas orędzia Ilhan Omar i Rashida Tlaib powinny zostać "odesłane tam, skąd przybyły". To samo prezydent polecił aktorowi Robertowi De Niro.

Kongresmenki wdały się we wtorek w polemikę podczas orędzia Trumpa. Prezydent potępiał demokratów za to, że nie zareagowali na jego wezwanie, by wstali, jeśli uważają, że państwo powinno dbać o obywateli zamiast o nielegalnych imigrantów. Trump stwierdził wówczas, że demokraci są "obłąkani" i powinni się za siebie wstydzić.

Omar, krzycząc, zarzucała Trumpowi, że odpowiada za śmierć zastrzelonego przez służby imigracyjne Alexa Prettiego w Minnesocie.

Trump o "eleganckim orędziu" i "wyłupiastych oczach"

Ilhan Omar i Rashida Tlaib / JIM LO SCALZO / PAP/EPA

"Kiedy oglądasz Ilhan Omar i Rashidę Tlaib o niskim IQ, jak krzyczały niekontrolowanie wczoraj wieczorem podczas bardzo eleganckiego orędzia o stanie państwa, tak ważnego i pięknego wydarzenia, to miały wyłupiaste, przekrwione oczy szaleńców, ŚWIRÓW, psychicznie chorych i obłąkanych, które, szczerze mówiąc, wyglądały, jakby powinny zostać umieszczone w zakładzie psychiatrycznym" - napisał Trump. "Kiedy ludzie potrafią się tak zachowywać, wiedząc, że są skorumpowanymi politykami, tak szkodliwymi dla naszego kraju, powinniśmy odesłać ich stamtąd, skąd przybyli - tak szybko, jak to możliwe" - dodał.



Omar i Tlaib często są celem krytyki Trumpa. Omar przyjechała do Stanów Zjednoczonych w wieku 9 lat jako uchodźczyni z Somalii. Tlaib ma palestyńskie korzenie i urodziła się w Detroit.

W dalszej części wpisu prezydent stwierdził, że razem z Omar i Tlaib powinno odesłać się "obłąkanego Roberta De Niro", którego również oskarżył o to, że ma "bardzo niskie IQ". Aktor wygłosił we wtorek pod Kapitolem przemówienie podczas demonstracji po orędziu prezydenta, w którym wezwał do stawiania oporu Trumpowi i przewidywał, że Trump dobrowolnie nie odda władzy. Prezydent zasugerował, że jego słowa były "przestępstwem".