Tuż po tym, jak w Białym Domu odbyły się rozmowy z udziałem europejskich przywódców o pokoju, Rosjanie ponownie dali o sobie znać i zaatakowali Ukrainę. "Operowanie rozpoczęły polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
W komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podkreślono, że uruchomiono wszystkie niezbędne procedury w związku z atakami lotnictwa dalekiego zasięgu Rosji na Ukrainę, do którego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek.
"W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło wszystkie niezbędne procedury. Operowanie rozpoczęły polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - napisano w komunikacie.