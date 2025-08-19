Dodano zarazem, że "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru".

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało także, że monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji.

Rozmowy o pokoju w Białym Domu

To kolejny raz, gdy Rosja atakuje terytorium Ukrainy w momencie prowadzonych rozmów na temat pokoju.

W poniedziałek do Waszyngtonu zjechali europejscy liderzy na czele z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Spotkanie było poświęcone gwarancjom bezpieczeństwa dla Ukrainy, które zostaną udzielone przez Europę w koordynacji z USA. Poprzedziła je rozmowa ukraińskiego przywódcy Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym.

Po przeprowadzonych rozmowach amerykański prezydent zapowiedział, że w najbliższym czasie będzie chciał zaaranżować spotkanie Putina z Zełenskim.