Tuż po tym, jak w Białym Domu odbyły się rozmowy z udziałem europejskich przywódców o pokoju, Rosjanie ponownie dali o sobie znać i zaatakowali Ukrainę. "Operowanie rozpoczęły polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podkreślono, że uruchomiono wszystkie niezbędne procedury w związku z atakami lotnictwa dalekiego zasięgu Rosji na Ukrainę, do którego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. 

"W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło wszystkie niezbędne procedury. Operowanie rozpoczęły polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - napisano w komunikacie.

Dodano zarazem, że "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru".

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało także, że monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji.

Rozmowy o pokoju w Białym Domu

To kolejny raz, gdy Rosja atakuje terytorium Ukrainy w momencie prowadzonych rozmów na temat pokoju.

W poniedziałek do Waszyngtonu zjechali europejscy liderzy na czele z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Spotkanie było poświęcone gwarancjom bezpieczeństwa dla Ukrainy, które zostaną udzielone przez Europę w koordynacji z USA. Poprzedziła je rozmowa ukraińskiego przywódcy Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym.

Po przeprowadzonych rozmowach amerykański prezydent zapowiedział, że w najbliższym czasie będzie chciał zaaranżować spotkanie Putina z Zełenskim. 