Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w nocy z 5 na 6 czerwca ukraińskie drony zaatakowały cele wojskowe w obwodzie leningradzkim. "Nadszedł czas, by zakończyć tę wojnę" - napisał Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych.
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"Nadszedł czas, by zakończyć tę wojnę. Ale władca Rosji chce dalej walczyć. Dlatego ukraińskie sankcje wobec tej agresji działają. Wczoraj w nocy nasze drony pokonały dystans około 1000 kilometrów do obwodu leningradzkiego - do arsenałów wroga i bazy w Kronsztadzie. Nasze sankcje dalekiego zasięgu dotarły również na około 500 kilometrów w głąb obwodu krasnodarskiego - i trafiły w skład ropy naftowej" - napisał Zełenski w serwisie X.