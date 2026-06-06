Ukraiński prezydent podkreślił, że operacja była efektem współpracy Sił Zbrojnych Ukrainy, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz wywiadu wojskowego HUR.

"Rosja musi zakończyć swoją wojnę i zaprzestać ataków na życie. Wszelkie przejawy niesprawiedliwości wobec Ukrainy otrzymają sprawiedliwą odpowiedź. Dziękuję naszym wojownikom za ich precyzję" - dodał.

Atak powietrzny na Ukrainę. Użyli Shahedów

Rosja również przeprowadziła tej nocy szeroko zakrojony atak powietrzny na Ukrainę. Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały, że Rosjanie użyli 272 bezzałogowych statków powietrznych - 249 dronów zostało zestrzelonych lub unieszkodliwionych.

Ukraińskie wojsko przekazało, że odnotowano 19 trafień dronów w 11 lokalizacjach, a odłamki zestrzelonych maszyn spadły w 13 miejscach. Według komunikatu rano w ukraińskiej przestrzeni powietrznej nadal znajdowały się pojedyncze rosyjskie bezzałogowce.

Sztab Generalny Ukrainy podał również, że w ciągu ostatniej doby rosyjska armia straciła 1380 żołnierzy. W obwodach donieckim i chersońskim 5 czerwca w wyniku rosyjskich ataków rannych zostało 49 osób, a 12 zginęło.