Prezydent Zełenski oświadczył, że w poniedziałek Rosja przeprowadziła szereg ataków przy pomocy dronów i rakiet w całej Ukrainie „przez całą noc i cały poranek”, aby „”terroryzować” cywilów. W Kijowie w wyniku ataku dronów-kamikadze zginęły cztery osoby, w tym kobieta w ciąży. W regionie sumskim zginęły kolejne 4 osoby. Najważniejsze informacje z 237. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z wtorku 18.10.2022 r

Ukraińscy żołnierze na stanowiskach bojowych w obwodzie charkowskim / Viacheslav Ratynskyi / PAP

05:11

Nad ranem miało dojść do kolejnego ostrzału Zaporoża.

05:07

Władze Federacji Rosyjskiej nie poinformowały do tej pory USA o ćwiczeniach jej sił nuklearnych. Waszyngton spodziewa się, że Moskwa przeprowadzi je wkrótce



Stany Zjednoczone uważają, że Rosja prawdopodobnie przeprowadzi próbne odpalenia rakiet podczas swoich corocznych ćwiczeń "Grom" swoich strategicznych sił jądrowych, prawdopodobnie już za kilka dni - poinformowała agencja Reutera, cytując wysokiego urzędnika wojskowego USA.



Zgodnie z traktatem New START, Rosja jest zobowiązana do wcześniejszego powiadomienia o startach tego typu rakiet. "Nie otrzymaliśmy żadnego rodzaju oficjalnego powiadomienia" - powiedział amerykański urzędnik, zastrzegając sobie anonimowość.

05:00

Wobec groźby ataku nuklearnego ze strony Rosji ministerstwo obrony w Madrycie zdecydowało odnowić przeterminowane zapasy tabletek z jodem chroniących przed promieniowaniem. Taki atak jest realny - powiedziała szefowa resortu Margarita Robles. Od początku wojny na Ukrainie zagrożenie promieniowaniem związane jest także z możliwością katastrofy w jakiejś elektrowni jądrowej.



Gdyby wojna w Ukrainie przerodziła się w konflikt nuklearny, życie milionów osób w całej Europie znalazłoby się w niebezpieczeństwie - ostrzegła telewizja Antena3. - W związku z tym także w Hiszpanii wzrosło zainteresowanie lekami mogącymi zapobiegać skutkom promieniowania jądrowego na organizm ludzki.