"Zagrożenia egzystencjalnego społeczeństwa nie można nazwać inaczej jak terroryzmem, terroryzmem państwowym" - powiedział gen. broni rezerwy Wojska Polskiego Mirosław Różański, prezes fundacji Stratpoints i doradca Polski 2050, który był gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Jak dodał rozmówca Pawła Balinowskiego, "celem są obiekty infrastruktury krytycznej - elektrownie, elektrociepłownie, systemy komunikacyjne, a w przededniu zimy to są niezwykle kluczowe elementy wpływające na kwestie egzystencjalne Ukraińców".

Gen. Mirosław Różański / Archiwum RMF FM

Paweł Balinowski zapytał gen. Różanskiego o to, czy Putin stara się wziąć Ukrainę chłodem i ciemnością, ponieważ wie, że militarnie nie jest w stanie tego zrobić.

W przeszłości zdarzenia w Madrycie, w Londynie, czy 11 września 2001 roku identyfikowaliśmy jako uderzenia terrorystyczne. Takie ataki były przypisane do organizacji paramilitarnych, które nie były państwem w rozumieniu prawa międzynarodowego. Tutaj obserwujemy przełom takiego myślenia, niestety negatywny, bo państwo, które rozpętało tę niesprawiedliwą wojnę, które nie ma możliwości osiągnięcia sukcesów o charakterze militarnym zdecydowało się na uderzenie w ludność cywilną. Zagrożenia egzystencjalnego społeczeństwa nie można nazwać inaczej jak terroryzmem, terroryzmem państwowym. Dzisiaj możemy powiedzieć, że postulaty Zełenskiego sprzed kilku tygodni, żeby uznać Rosję za państwo terrorystyczne są w pełni uzasadnione - mówił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Generał podkreślał, że ukraińska obrona przed dronami jest bardzo trudna, ponieważ "operują na niskim pułapie, co jest trudne do wykrycia przez radary i dopiero w ostatnim momencie, kiedy drony wykonują uderzenie, wtedy jest podejmowana kontrakcja".

Ataki dronów nie wpłyną na bieg wojny, ale każde uderzenie nawet pojedynczego drona wywołuje skutki, które są niejednokrotnie bardzo tragiczne - mówił gen. Mirosław Różański.

Prowadzący rozmowę zapytał też gen. Mirosława Różańskiego o możliwość wsparcia Ukrainy przez Izrael.

Tak, uważam, że jest to czas, gdy Izrael powinien wesprzeć Ukrainę mając na uwadze to, że Rosję zaczął wspierać Iran, który jest przeciwnikiem Izraela - powiedział. Jak zauważył, "słynna izraelska żelazna kopuła jest jednym z lepszych systemów na świecie i ona z pewnością pomoże Ukrainie".

Zdaniem generała "ta wojna pokazuje to, jak Zachód dojrzewa, aby pomagać Ukrainie".

Pierwsze miesiące to była daleko idąca powściągliwość. Mówiło się o systemach defensywnych, cokolwiek to oznacza. Dzisiaj ta determinacja w zakresie pomocy dla armii ukraińskiej jest coraz większa - stwierdził gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Zaznaczył on, że "druga armia świata (rosyjska - przyp. red.), potęga według Global Fire Power, jak okazuje się niestety dla Rosji, a "stety" dla nas, jest potęgą mocno malowaną".