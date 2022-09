Dekretami z czwartkowej nocy Putin przyznał niepodległość Chersonia i Zaporoża oraz zapowiedział, że w piątek włączy cztery okupowane ukraińskie obwody: doniecki, ługański, chersoński i zaporoski do Rosji. Te decyzje ma zatwierdzić rosyjski parlament. Prezydent USA Joe Biden oświadczył w czwartek, że Stany Zjednoczone nigdy nie uznają roszczeń Rosji do suwerennego terytorium Ukrainy, a "tak zwane referenda" zorganizowane przez Moskwę na kontrolowanych przez nią ukraińskich terytoriach "były absolutną fikcją". Piątek to 219. dzień wojny w Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla Was w naszym raporcie z 29.09.2022 roku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kanady wezwało współobywateli do powstrzymania się od wszelkich wyjazdów do Federacji Rosyjskiej, a tych, którzy już przebywają na jej terytorium, do natychmiastowego opuszczenia kraju, donosi Ukrinform.

05:30 Rosjanie w nocy ostrzelali rakietami typu Iskander fabrykę motoryzacyjną w Dnieprze. 05:16 Grupa Kontaktowa ds. Obrony Ukrainy pod przewodnictwem USA spotka się 12 października w Brukseli, w przeddzień spotkania ministrów obrony sojuszu zaplanowanego na 13 października, poinformował w piątek ambasador USA przy NATO Julian Smith,

05:14 Dekretami z czwartkowej nocy Putin przyznał niepodległość Chersonia i Zaporoża oraz zapowiedział, że w piątek włączy cztery okupowane ukraińskie obwody: doniecki, ługański, chersoński i zaporoski do Rosji. Te decyzje ma zatwierdzić rosyjski parlament.

05:13 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na opublikowanym w czwartek wieczorem nagraniu podziękował "polskim braciom" za wsparcie obronne dla jego kraju i za "współpracę na rzecz wspólnego bezpieczeństwa". 05:10 Prezydent USA Joe Biden oświadczył w czwartek, że Stany Zjednoczone nigdy nie uznają roszczeń Rosji do suwerennego terytorium Ukrainy, a "tak zwane referenda" zorganizowane przez Moskwę na kontrolowanych przez nią ukraińskich terytoriach "były absolutną fikcją". 05:04 Na pilnie zwołanym na piątek posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy zapadną fundamentalne dla kraju decyzje - zapowiedział w czwartek sekretarz tego organu Ołeksij Daniłow, cytowany przez agencję Ukrinform. Zobacz również: Putin podpisał dekrety uznające niezależność obwodów zaporoskiego i chersońskiego

