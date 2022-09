Rosyjskie zapowiedzi stały się faktem. "Podjęliśmy decyzję o włączeniu Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a także obwodów chersońskiego i zaporoskiego w skład Federacji Rosyjskiej; jestem przekonany, że Zgromadzenie Federalne poprze to postanowienie" - ogłosił w piątek prezydent Władimir Putin w propagandowym wystąpieniu na Kremlu.

Władimir Putin / Gavriil Grigorov / PAP/EPA

Takiego rozwiązania chcą miliony ludzi - dodał Putin.

Putin zaatakował "reżim w Kijowie"

Rosyjski przywódca oświadczył, że mieszkańcy anektowanych ziem są obywatelami rosyjskimi "na zawsze". Putin powołał się na nielegalne pseudoreferenda na ziemiach ukraińskich, w których ludzie bojąc się o własne życie musieli oddawać głosy. Rosja łamie tym samym prawo międzynarodowe.

Reżim w Kijowie groził represjami tym, którzy wzięli udział w referendach. Powinni respektować wolę ludzi - mówił prezydent Rosji.

Zapewnił, że Rosja będzie bronić "wszelkimi środkami" terenów, które nazwał jej terytoriami.

Jesteśmy gotowi do rozmów. Wzywamy Kijów do natychmiastowego zawieszenia broni i powrotu do negocjacji - zaapelował Putin. Jak podkreślił, ewentualne rozmowy nie dotyczą czterech regionów, w których odbyły się już pseudoreferenda.

Wystąpienie Putina na Kremlu, w którym wielokrotnie oskarżał Zachód o zamiary zniszczenia Rosji, było często przerywane owacjami zebranych przedstawicieli władz.

Putin wydał dekrety

Rosyjski przywódca wydał w czwartek wieczorem dekrety uznające obwody chersoński i zaporoski za "suwerenne i niepodległe państwa". Decyzję tę ma zatwierdzić rosyjski parlament, a następnie oba terytoria, podobnie jak regiony doniecki i ługański, zostaną anektowane.

Decyzja Moskwy wywołała liczne reakcje zachodnich polityków i ekspertów, podkreślających, że przeprowadzone w ostatnich dniach pseudoreferenda, które usankcjonowały aneksję, były rażącym złamaniem prawa międzynarodowego i nie miały nic wspólnego z demokratycznymi procedurami.

Jak informowały ukraińskie władze i media, rosyjscy okupanci zmuszali mieszkańców podbitych terenów do udziału w pseudoreferendum, grożąc im bronią, a osoby odmawiające uczestnictwa były niekiedy wyrzucane ze swoich domów. Proces liczenia głosów przypominał inscenizację dla propagandowanych środków masowego przekazu, a ogłoszone wyniki, według których "zjednoczenie" z Rosją poparło około 80-95 proc. mieszkańców, miały zostać zatwierdzone na Kremlu na długo przed "referendami".