Władimir Putin podczas rozmowy telefonicznej z Donaldem Trumpem zasugerował Moskwę jako możliwe miejsce spotkania z Wołodymyrem Zełenskim - przekazała agencja AFP, powołując się na swoje źródła.

Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski / GAVRIIL GRIGOROV/AFP / East News

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w poniedziałek po rozmowach z Wołodymyrem Zełenskim i przywódcami europejskimi, że jest w trakcie aranżowania spotkania ukraińskiego prezydenta z Władimirem Putinem w sprawie zakończenia wojny.

"Miałem bardzo udane spotkanie z wybitnymi gośćmi (...), które zakończyło się kolejnym spotkaniem w Gabinecie Owalnym. Podczas spotkania omówiliśmy gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, które zostaną udzielone przez różne kraje europejskie w koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Wszyscy są bardzo zadowoleni z możliwości POKOJU dla Rosji i Ukrainy" - napisał Trump po zakończeniu spotkania w Białym Domu.

"Po zakończeniu spotkań zadzwoniłem do prezydenta Putina i rozpocząłem przygotowania do spotkania prezydenta Putina z prezydentem Zełenskim w miejscu, które zostanie ustalone. Po tym spotkaniu będziemy mieli trójstronne, w którym wezmą udział obaj prezydenci i ja" - dodał.

Trump ocenił, że poniedziałkowe spotkanie było dobrym pierwszym krokiem ku zakończeniu wojny.

Macron wskazuje na Genewę

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w wywiadzie dla telewizji LCI, że spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Rosji Władimirem Putinem powinno odbyć się w Europie. Na miejsce rozmów zaproponował Genewę, argumentując, że Szwajcaria jest państwem neutralnym.

To będzie kraj neutralny, a więc być może Szwajcaria - ja opowiadam się za Genewą - albo też inny kraj - powiedział Macron w wywiadzie wyemitowanym we wtorek. Przypomniał, że miejscem poprzednich rozmów był Stambuł.

Jak dodał, szczyt trójstronny (z udziałem również prezydenta USA Donalda Trumpa - przyp. red.) mógłby odbyć się na początku września, więc kluczowe będą najbliższe dwa tygodnie.

Putin zasugerował Moskwę?

Tymczasem - jak podaje we wtorek AFP, powołując się na swoje źródła - Władimir Putin podczas poniedziałkowej rozmowy telefonicznej z Trumpem zasugerował, że jego spotkanie z Zełenskim mogłoby się odbyć w Moskwie.

Agencja dodaje jednak, że prezydent Ukrainy, który akurat przebywał wtedy w Białym Domy, nie zgodził się na spotkanie z rosyjskiej stolicy.