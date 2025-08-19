Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki potwierdził na portalu X, że Rada Gabinetowa odbędzie się 27 sierpnia o godz. 9.

Karol Nawrocki / Albert Zawada / PAP

Prezydent Karol Nawrocki podpisał we wtorek postanowienie o zwołaniu Rady Gabinetowej na 27 sierpnia na godz. 9.

Jak przekazał Bogucki, przedmiotem obrad Rady Gabinetowej będzie omówienie:

stanu budżetu państwa i sytuacji finansów publicznych ;

; postępów i planów Rady Ministrów dotyczących realizacji inwestycji rozwojowych , dotyczących w szczególności: budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i budowy elektrowni jądrowych;

, dotyczących w szczególności: budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i budowy elektrowni jądrowych; planowanych przez Radę Ministrów działań mających na celu ochronę polskiego rolnictwa i polskiej produkcji rolnej przed konsekwencjami napływu produktów rolnych spoza Unii Europejskiej, w szczególności w kontekście umowy handlowej Unia Europejska-Mercosur oraz porozumienia handlowego pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą dotyczącego produktów rolnych i żywności" - poinformował Bogucki

Rada Gabinetowa jest szczególną formą posiedzenia Rady Ministrów zwoływaną przez prezydenta. Zgodnie z konstytucją głowa państwa może ją zwołać "w sprawach szczególnej wagi". Mimo że nie ma uprawnień rządu, stanowi forum współpracy i uzgadniania stanowisk między Prezydentem a Radą Ministrów.