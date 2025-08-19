Krajowa Rada Sądownictwa poinformowała na portalu X o próbie "bezprawnego wtargnięcia" do swojej siedziby przy ul. Rakowieckiej 30 w Warszawie przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości. "Dla mnie to było bandyckie najście" - mówi RMF FM Przemysław Radzik, były zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych.
"Doszło do bezprawnego wtargnięcia do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa i próby wejścia do pomieszczeń Rzeczników Dyscyplinarnych Sędziów Sądów Powszechnych" - czytamy na profilu KRS.
Dzięki postawie pracowników ochrony wtargnięcie zostało udaremnione. "Żadnych akt nie zabrano, szaf nie rozpruto".