Bezprawne wtargnięcie do siedziby KRS

Według informacji podanych przez KRS wśród dwóch osób domagających się dostępu do pomieszczeń rzeczników miał być sędzia Dominik Czeszkiewicz, dyrektor Departamentu Nadzoru Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Przemysław Radzik, były zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, mówi RMF FM, że po godz. 16 dwaj mężczyźni zażądali od ochrony wydania kluczy od pomieszczeń zajmowanych przez rzeczników, ale ich nie otrzymali. Wtedy pobrali bez niczyjej zgody karty, które są wydawane m.in. kurierom.

Weszli od prawej strony i próbowali poszczególne pokoje otworzyć kartami. Ile tych pokojów, nie wiem - mówi Radzik reporterce RMF FM Magdalenie Grajnert.

Informację o tym, że pełnomocnik uprawniony przez sędziego Ulmana, powołanego zamiast Piotra Schaba na rzecznika dyscyplinarnego, był w budynku KRS, potwierdza rzeczniczka resortu sprawiedliwości. Zapewnia jednak, że był w godzinach pracy i prosił o dostęp do dokumentów.



Rzecznik prasowa Krajowej Rady Sądownictwa Ewa Łosińska napisała w mediach społecznościowych o złożeniu zawiadomienia w tej sprawie:

"Jako sędzia Dominik Czeszkiewicz zapewne zdaje sobie sprawę, iż próby wtargnięcia do pomieszczeń Rzeczników Dyscyplinarnych KRS nie pozostawi bez zawiadamiania organów ścigania. Rzecznicy już przygotowują pismo w tej sprawie".