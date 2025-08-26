Premier Ukrainy Julia Swyrydenko ogłosiła we wtorek, że rząd zmienił zasady przekraczania granicy państwowej w stanie wojennym. Młodzi mężczyźni - w wieku od 18 do 22 lat - będą mogli wyjeżdżać do innych krajów. Po rozpoczęciu przez Rosję inwazji Ukraińcy w wieku 18-60 lat nie mogli opuszczać swego państwa.

Przejście graniczne w Medyce. Od 24 lutego 2022 roku ukraińskim mężczyznom w wieku od 18 do 60 lat zabraniano wyjazdu za granicę / PAP

"Dziś rząd zaktualizował zasady przekraczania granicy państwowej. Mężczyźni w wieku od 18 do 22 lat będą mogli swobodnie przekraczać granicę podczas stanu wojennego. Dotyczy to wszystkich obywateli w tym wieku" - napisała Swyrydenko w komunikatorze Telegram.

Według ukraińskiej premier decyzja obejmuje także osoby, które z różnych powodów znalazły się za granicą. "Chcemy, aby Ukraińcy jak najpełniej utrzymywali więzi z ojczyzną" - podkreśliła. Swyrydenko zaznaczyła, że zmiany wejdą w życie dzień po oficjalnej publikacji rozporządzenia.

Szef MSW Ukrainy Ihor Kłymenko, informując, że mężczyźni do ukończenia 22. roku życia będą mieli prawo do swobodnego przekraczania granicy państwowej, wyjaśnił: Celem tego kroku jest przede wszystkim zapewnienie młodym Ukraińcom większych możliwości nauki, staży i legalnego zatrudnienia za granicą, aby zdobyte doświadczenie mogli później wykorzystać dla rozwoju Ukrainy.

Takie rozwiązanie było spodziewane w Ukrainie. 12 sierpnia podczas spotkania z uczestnikami Ukraińskiego Forum Młodzieżowego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zlecił rządowi "opracowanie możliwości" uproszczenia przekraczania granicy dla Ukraińców w wieku od 18 do 22 lat.

W związku z obowiązywaniem od 24 lutego 2022 roku stanu wojennego i powszechną mobilizacją w Ukrainie, mężczyznom w wieku od 18 do 60 lat zabraniano dotychczas wyjazdu za granicę. Jednak dla niektórych kategorii obywateli przewidziano wyjątki, m.in. dla osób z niepełnosprawnościami, ojców z co najmniej trojgiem dzieci, wolontariuszy oraz kierowców, którzy pomagają w przewozie ładunków humanitarnych.