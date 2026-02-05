"Dziękuję Polsce, dziękuję narodowi polskiemu za wsparcie dla Ukrainy teraz i przez te wszystkie lata. Dziękuję Polsce za dostawy sprzętu energetycznego, generatorów (...). Codziennie Rosjanie próbują zniszczyć nasze miasta, wsie, nasze istnienie" - powiedział Wołodymyr Zełenski po dzisiejszym spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem w Kijowie. "Liczymy, że Ukraina będzie też uczestnikiem programu SAFE, że będziemy wspólnie z Polską produkowali drony, wojskowe uposażenie" - dodał prezydent Ukrainy. "Nie ma bezpiecznej Polski i Europy bez wolnej Ukrainy" - powiedział z kolei szef polskiego rządu. W sprawie wspólnej produkcji uzbrojenia i amunicji Tusk i Zełenski podpisali list intencyjny.

Donald Tusk po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim; Kijów, 5 lutego 2026 / Paweł Supernak / PAP

Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski wygłosili oświadczenia po dzisiejszym spotkaniu w Kijowie.

Podpisali list intencyjny dotyczący wspólnej produkcji uzbrojenia i amunicji.

Premier Tusk powiedział, że jako Polska jesteśmy gotowi przekazać samoloty MIG w zamian za ukraińskie drony.

Donald Tusk w Kijowie

Premier Donald Tusk spotkał się dzisiaj z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wizytę szefa polskiego rządu w Kijowie rozpoczęło złożenie wieńców pod ścianą upamiętniającą obrońców Ukrainy. Premierowi podczas wizyty towarzyszy m.in. minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który przygotowuje światową konferencję poświęconą powojennej odbudowie Ukrainy, która odbędzie się w czerwcu w Gdańsku.

Rosja stosuje zimno jako broń wojenną

Wizyta ma też związek z trwającym ostrzałem ukraińskiej infrastruktury energetycznej i tym, że Rosja zaczęła używać zimna jako broni wojennej. Pokłosiem kremlowskiego terroru jest to, że m.in. w Kijowie sytuacja stała się dramatyczna - część mieszkańców jest odcięta od prądu i ogrzewania. Nocami temperatura waha się tam od -10 do prawie -30 st. C.

Kijów, 5 lutego 2026 / SERGEI SUPINSKY/AFP/East News / East News

Myślałem, że chociaż ten dzień będzie spokojny. Tymczasem zmierzając do ciebie, Rosja zaatakowała Charków - powiedział premier Donald Tusk, zwracając się do Wołodymyra Zełenskiego. Stwierdził że to dramatyczny symbol sytuacji w naszej części świata.

Wspierając Ukrainę w jej heroicznym oporze przeciwko bezsensownej rosyjskiej agresji, wspieramy wszystko to, co dobre, słuszne i prawdziwe. Jesteśmy w Kijowie, bo chcemy, żeby wszyscy mieszkańcy Kijowa i obywatele Ukrainy - Charkowa, Odessy, usłyszeli, że wiem, że słowa solidarności nie wystarczą. Zbiórka narodowa i na generatory pomogła - chociaż w jakiejś części - przetrwać najtrudniejsze zimowe chwile - dodał premier.

Ogrzewany namiot w Kijowie, gdzie można naładować telefon i inne urządzenia, luty 2026 / Rex Features/East News / East News

Ogrzewany namiot w Kijowie, w którym można się schronić, luty 2026 / East News

Ukraina powinna otrzymać pewne gwarancje bezpieczeństwa. Rosja nie może otrzymać żadnej nagrody za agresję, tak, aby nie chciała wznawiać tej agresji przeciwko Ukrainie, bądź innym krajom. Dziękuję Polsce za dostawy sprzętu energetycznego, generatorów . Dziękujemy Polsce za wsparcie w tym zakresie - powiedział Wołodymyr Zełenski dodając, że poinformował polskiego premiera o stanie rozmów w Abu Zabi z udziałem USA, Ukrainy i Rosji na temat zakończenia wojny.

Premier Polski i prezydent Ukrainy podpisali list intencyjny

Podpisaliśmy wspólnie list intencyjny, który jest czymś więcej niż wstępem do praktycznej współpracy. To było naszym celem od wielu miesięcy, włożyliśmy sporo wysiłku w to, aby idea wspólnej produkcji uzbrojenia i amunicji stała się faktem (...). Ten list intencyjny już jest poparty pewnymi faktami. Będziemy pracowali nad tym także, by możliwie efektywnie dla wspólnego bezpieczeństwa mogły działać pieniądze z programu SAFE - ogłosił premier Donald Tusk.

Zaznaczył, że bezpieczna Ukraina to bezpieczna Polska. Nasza pomoc, nasze inwestycje, nasze wsparcie jeśli chodzi o amunicję, sprzęt to jest inwestycja także w nasze bezpieczeństwo - powiedział. Dodał, że to dobry biznes dla obu krajów.Premier poinformował także, że Polska jest gotowa przekazać Ukrainie MiGi-29 i jest również gotowa do wymiany dronowej Ukraina-Polska.

Podpisanie listu intencyjnego, Kijów, 5 lutego 2026 / KPRM / Materiały prasowe

/ Michał Czernek / PAP