Polski resort obrony z ostrożnością i rezerwą podchodzi do deklaracji białoruskich władz o "obniżeniu parametrów" planowanych na jesień wielkich manewrów armii Rosji i Białorusi - Zapad-2025, a także do zapewnień, że to znak gotowości do dialogu i obniżenia napięć w regionie. Z kolei władze Litwy całkowicie nie wierzą w te zapewnienia Mińska.

Wojsko polskie podczas ćwiczeń (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock Polska ostrożnie ocenia deklaracje Białorusi o zmniejszeniu skali manewrów i przygotowuje ćwiczenia defensywne przy granicy.

Litwa podnosi gotowość bojową, wstrzymując urlopy i intensyfikując szkolenia w sierpniu i wrześniu.

Manewry Zapad są postrzegane jako narzędzie Rosji i Białorusi do manifestacji siły i wywoływania napięć w regionie.

Zapad-2025 dalej od polskiej granicy. Czy to na pewno gest dobrej woli?

Zaskakujący komunikat Mińska. Chodzi o ćwiczenia Zapad-2025 Co planuje polskie wojsko? Polskie MON w przesłanym oświadczeniu napisało, że nasza armia będzie monitorować manewry, w tym przygotowania do nich. "Nasza odpowiedź będzie wyważona i proporcjonalna" - dodano w oświadczeniu. Wiadomo też, że trwają przygotowania do symetrycznych ćwiczeń w pobliżu białoruskiej granicy. Chodzi o ćwiczenia defensywne, które przeprowadzi 18. Dywizja Zmechanizowana. MON zastrzega, że mamy doświadczenie w dezinformacji towarzyszącej manewrom Zapad, z brakiem transparentności, stąd nasza ostrożność. A co planują Litwini? Litwini są bardziej surowi w ocenie białoruskich deklaracji i już zapowiadają zwiększenie gotowości bojowej swojej armii w sierpniu i we wrześniu. Chodzi o przygotowanie się na ewentualne prowokacje. Ta gotowość oznacza ciągłe ćwiczenia, a także wstrzymanie żołnierskich urlopów na te miesiące. Rosja od lat prowadzi politykę, której częścią jest wykorzystanie siły militarnej w stosunkach międzynarodowych. Wraz z Białorusią każdorazowo wykorzystuje ćwiczenia Zapad (realizowane co 4 lata) do manifestowania swoich militarnych ambicji, a przekazom medialnym tych państw na temat ćwiczenia może towarzyszyć dezinformacja. W związku z wcześniejszym brakiem transparentności i skalą poprzednich edycji ćwiczenia Zapad, Polacy zachowują ostrożność w ocenie oficjalnych deklaracji na temat sił zaangażowanych w tegorocznym ćwiczeniu Zapad-25. Podobnie jak w poprzednich latach, Siły Zbrojne RP oraz siły sojusznicze i partnerskie będą prowadziły monitoring ćwiczenia, w tym procesu przygotowania do niego. Odpowiedź Polski będzie wyważona i proporcjonalna. Trwają przygotowania do ćwiczenia dywizyjnego o charakterze defensywnym, które przeprowadzi 18. Dywizja Zmechanizowana. Gotowość Litwy Szef sztabu litewskich sił zbrojnych Raimundas Vaikšnoras mówi, że armia zwiększy swoją gotowość w sierpniu i wrześniu w odpowiedzi na ćwiczenia Zapad organizowane przez Rosję i Białoruś. My (...) przygotowujemy się do odzwierciedlenia ich ćwiczeń. Sierpień i wrzesień będą miesiącami wzmożonej gotowości, abyśmy mogli uniknąć eskalacji, a jeśli dojdzie do prowokacji, móc zareagować w odpowiednim czasie - powiedział generał w wywiadzie dla BNS. Według niego zwiększona gotowość oznacza "ciągle organizowane ćwiczenia, żołnierze nie będą wysyłani na urlopy w tych miesiącach". Każda jednostka przejdzie własne szkolenie w zakresie gotowości, będziemy mieć ćwiczenia poboru rezerwistów, aby wypełnić strukturę wojenną. Nie w stu procentach, ale poziom gotowości jednostek - zarówno pod względem personelu, jak i szkolenia - będzie wyższy niż zwykle - powiedział R. Vaikšnoras. BNS napisało, że aktywna faza ćwiczeń Zapad odbędzie się we wrześniu, a same ćwiczenia organizowane są raz na dwa lata. Zobacz również: Znany sportowiec dołącza do Konfederacji

Opracowanie: Tomasz Pięta