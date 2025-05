Białoruś podjęła decyzję o "obniżeniu parametrów" prowadzonych wspólnie z Rosją jesiennych ćwiczeń wojskowych Zapad-2025. Resort obrony w Mińsku podał, że główne manewry zostaną przeniesione w głąb kraju, dalej od zachodniej granicy.

Ćwiczenia sił białoruskich (zdjęcie z marca 2022 r.) / Belarusian Defense Ministry / PAP/Newscom

We wrześniu na Białorusi odbędą się białorusko-rosyjskie ćwiczenia wojskowe Zapad-2025.

Mińsk wydał zaskakujący komunikat, zgodnie z którym główne manewry zostaną przeniesione w głąb kraju, dalej od zachodniej granicy.

Jak białoruski resort obrony argumentuje tę decyzję? Tego dowiesz się w poniższym artykule.

"Obniżone parametry" ćwiczeń wojskowych

O "obniżeniu parametrów" białorusko-rosyjskich ćwiczeń wojskowych Zapad-2025 poinformowało Ministerstwo Obrony Republiki Białorusi. Szef resortu Wiktor Chrenin uważa, że "pod względem skali" ćwiczenia Zapad zawsze były nieporównywalne z manewrami NATO w Europie, ale sam fakt ich przeprowadzenia "powoduje spekulacje ze strony przedstawicieli przywództwa wojskowo-politycznego poszczególnych państw europejskich".

Choć nie podjęto żadnych kroków w celu powrotu do realizacji szeregu kluczowych porozumień w zakresie kontroli zbrojeń w stosunku do Republiki Białorusi, podjęliśmy decyzję o obniżeniu parametrów ćwiczeń wojskowych Zapad-2025 i przeniesieniu jego głównych manewrów w głąb terytorium Republiki Białorusi od zachodnich granic - powiedział.

Zobacz również: Polscy żołnierze ćwiczą desant na północy Europy

Białoruski "gest dobrej woli'

Zdaniem Wiktora Chrenina to gest dobrej woli i wykazanie "gotowości do dialogu i zmniejszenia napięć w regionie". Szczerze mówiąc, robimy to, nie spodziewając się konstruktywnej odpowiedzi. Robimy więcej, aby pokazać naszym sojusznikom i partnerom na całym świecie prawdziwie pokojową pozycję Republiki Białorusi - powiedział szef białoruskiego ministerstwa obrony.

Walery Rewenko, zastępca szefa białoruskiego resortu obrony ds. Międzynarodowej Współpracy Wojskowej, powiedział, że zmieniony plan ćwiczeń wojskowych został zatwierdzony już w kwietniu, ale w ostatnim czasie Mińsk badał reakcję Zachodu na białorusko-rosyjskie manewry.

Zobacz również: Amerykanie i sojusznicy ćwiczyli reakcję na atak nuklearny

Ćwiczenia wojskowe Zapad-2025. Co o nich wiemy?

Przypomnijmy, białorusko-rosyjskie ćwiczenia wojskowe Zapad-2025 odbędą się we wrześniu. Według różnych szacunków może wziąć w nich udział nawet 100 tys. wojskowych. W ostatnich manewrach Zapad, zorganizowanych w 2021 r., uczestniczyło ok. 200 tys. żołnierzy, co było absolutnym rekordem.

Białoruś utrzymuje, że manewry nie są skierowane przeciwko nikomu. Te zapewnienia pozostają jednak w sprzeczności z opiniami zachodnich ekspertów, którzy przypominają, że Rosja z Białorusią we wrześniu mają ćwiczyć nie tylko wspólne działania obronne, ale także ofensywne. Wywołuje to obawy dot. m.in. niezamierzonych incydentów.