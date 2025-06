Dym z potężnych pożarów lasów w Kanadzie przekroczył Atlantyk i dotarł aż do Europy, m.in. do Grecji i Francji. Choć zawiera tlenek węgla, czyli czad, eksperci uspokajają - nie stanowi on zagrożenia dla zdrowia mieszkańców. Co jednak oznacza to dla jakości powietrza? Oto najważniejsze informacje.