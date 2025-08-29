​Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż Ukrainie 3350 pocisków powietrze-ziemia ERAM oraz powiązanego sprzętu o wartości około 825 milionów dolarów - poinformowała agencja Pentagonu, Defense Security Cooperation Agency. Zakup zostanie sfinansowany m.in. ze środków Danii, Holandii, Norwegii oraz amerykańskiego programu wsparcia wojskowego.

Zgodnie z decyzją Departamentu Stanu Ukraina może otrzymać 3350 pocisków powietrze-ziemia ERAM. Kijów ma wykorzystać na ten zakup środki pochodzące z Danii, Holandii, Norwegii i z amerykańskiego programu zagranicznego finansowania wojska.

Według agencji Pentagonu, Defense Security Cooperation Agency, sprzedaż "wesprze cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych dzięki zwiększeniu bezpieczeństwa państwa partnerskiego". Ma też "poprawić zdolność Ukrainy do sprostania obecnym i przyszłym zagrożeniom dzięki zapewnieniu jej dodatkowego wyposażenia potrzebnego do prowadzenia misji samoobrony i zapewnienia bezpieczeństwa regionalnego" - napisano w komunikacie.

Kiedy pociski trafią na Ukrainę?

Jak niedawno podał dziennik "Wall Street Journal", pociski ERAM mają trafić na Ukrainę za około sześć tygodni. Zgoda na sprzedaż - według źródeł - była opóźniona ze względu na spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcami Rosji i Ukrainy, Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim.

