​Obrońcy praw zwierząt oskarżają władze ogrodu zoologicznego w Gizie o zabicie kilkudziesięciu drapieżników, w tym 16 lwów i 6 tygrysów. Według oficjalnego raportu, ciała zwierząt trafiły do spalarni śmieci, a ich skóry zakonserwowano w zamrażarkach.

Lwy i tygrysy zabite podczas remontu. Skandal w legendarnym zoo w egipskiej Gizie (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Obrońcy praw zwierząt oskarżyli władze najstarszego afrykańskiego ogrodu zoologicznego o zabicie kilkudziesięciu drapieżników, w tym 16 lwów i 6 tygrysów, podczas trwającego remontu.

Aktywiści sugerują, że zwierzęta przeszkadzały w pracach budowlanych prowadzonych przez zagranicznego inwestora.

Egipcjanie obawiają się, że po zakończeniu remontu ogród zoologiczny, dotąd dostępny dla wszystkich, zostanie przekształcony w ekskluzywny rezerwat przeznaczony tylko dla najbogatszych.

W położonym w Gizie ogrodzie zoologicznym od dwóch lat trwa remont. Gdy organizacje zajmujące się prawami zwierząt zaalarmowały w mediach społecznościowych, że prowadzący prace "zagraniczny inwestor" pozbył się lwów i tygrysów, pracownicy zoo powołali komisję, która przeprowadziła wewnętrzne śledztwo.

W ten sposób powstał oficjalny raport, który mówi o "tuszach zwierząt wrzuconych do spalarni śmieci i skórach zakonserwowanych w przemysłowych zamrażarkach". Proceder opisała na swojej stronie na Facebooku egipska obrończyni zwierząt Dina Zulfiqar. Aktywiści zasugerowali, że zwierzęta zostały wybite, ponieważ przeszkadzały w prowadzeniu prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu.

Prywatyzacja w Egipcie postępuje

Remont ogrodu zoologicznego w Gizie prowadzi firma ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To państwo przejęło w Egipcie wiele dochodowych aktywów państwowych. Politykę prywatyzacji i ekspansji obcego kapitału narzucił Egiptowi w 2022 r. Międzynarodowy Fundusz Walutowy jako warunek udzielenia pożyczki w wysokości 8 mld dolarów. Egipcjanie obawiają się, że po zakończeniu remontu, co planowane jest na koniec bieżącego roku, ogród zoologiczny zostanie przekształcony w rezerwat dostępny tylko dla najbogatszych.

Najstarsze zoo w Afryce

Najstarsze w Afryce Giza Zoo, założone w 1891 roku, przez dziesiątki lat było dostępne dla najbiedniejszych obywateli Egiptu. Jest też jednym z największych terenów zielonych w Egipcie - rośnie tam 6 tys. drzew, z czego połowa to rzadkie gatunki. Przed remontem żyło w nim ponad 175 gatunków zwierząt, w tym wiele zagrożonych wyginięciem, takich jak koziorożec nubijski i biały nosorożec. Na terenie o powierzchni 32 hektarów znajduje się też kilka muzeów oraz stalowy most zbudowany przez francuskiego inżyniera Eiffla, którego firma zaprojektowała i wykonała na wystawę światową w 1889 roku słynną wieżę w Paryżu.