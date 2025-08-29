Curtis Windom, skazany za zabójstwo trzech osób w 1992 roku, został w czwartek stracony przez podanie śmiertelnego zastrzyku w więzieniu na Florydzie. To już jedenasta egzekucja w tym stanie w 2025 roku. Mimo petycji i apeli bliskich Sąd Najwyższy USA odrzucił wniosek o ułaskawienie.
- 59-letni Curtis Windom został stracony przez śmiertelny zastrzyk za potrójne morderstwo popełnione w 1992 roku w okolicach Orlando.
- Mimo petycji i apeli rodziny Sąd Najwyższy USA odrzucił wniosek o ułaskawienie mężczyzny.
- To już jedenasta egzekucja na Florydzie w 2025 roku, co wpisuje się w ogólnokrajowy trend wzrostu wykonywania kary śmierci, także przy użyciu nowych metod.
Jak przekazała stacja CBS News, 59-letni Curtis Windom został uznany za zmarłego o godz. 18:17 w więzieniu stanowym Florydy niedaleko Starke. Mężczyzna został skazany za morderstwa popełnione 7 listopada 1992 roku w okolicach Orlando. Ofiarami byli: jego dziewczyna Valerie Davis, jej matka Mary Lubin oraz Johnnie Lee, który, jak twierdził skazany, był mu winien 2000 dolarów.
Agencja Associated Press zauważyła, pomimo desperackich wysiłków rodziny, w tym córki skazanego, oraz petycji z ponad 5000 podpisów, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odrzucił jego apelację. Obrona argumentowała, że problemy psychiczne Curtisa Windoma nie zostały należycie uwzględnione podczas rozprawy sądowej.
Była to 11. egzekucja na Florydzie w 2025 roku. Wzrost liczby wykonywanych w tym stanie jest - według rzecznika stanowego Departamentu Więziennictw - wynikiem fali wyroków śmierci podpisanych przez republikańskiego gubernatora Rona DeSantisa. Według danych Centrum Informacji ds. Kary Śmierci w 2025 roku w Ameryce wykonano 30 egzekucji w 10 stanach.
24 z nich odbyły się przy użyciu śmiertelnego zastrzyku, a trzy za pomocą stosunkowo nowej metody, jaką jest asfiksja azotowa. Polega ona na tym, że skazany wdycha czysty azot, który wypiera tlen z płuc, co prowadzi do utraty przytomności i śmierci z powodu braku tlenu w organizmie. Alabama była pierwszym stanem, który zastosował tę metodę egzekucji w styczniu minionego roku.