Curtis Windom, skazany za zabójstwo trzech osób w 1992 roku, został w czwartek stracony przez podanie śmiertelnego zastrzyku w więzieniu na Florydzie. To już jedenasta egzekucja w tym stanie w 2025 roku. Mimo petycji i apeli bliskich Sąd Najwyższy USA odrzucił wniosek o ułaskawienie.

W więzieniu stanowym niedaleko Starke na Florydzie stracono 59-letniego Curtisa Windoma, skazanego za potrójne zabójstwo w 1992 r. (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

59-letni Curtis Windom został stracony przez śmiertelny zastrzyk za potrójne morderstwo popełnione w 1992 roku w okolicach Orlando.

Mimo petycji i apeli rodziny Sąd Najwyższy USA odrzucił wniosek o ułaskawienie mężczyzny.

To już jedenasta egzekucja na Florydzie w 2025 roku, co wpisuje się w ogólnokrajowy trend wzrostu wykonywania kary śmierci, także przy użyciu nowych metod.

Jak przekazała stacja CBS News, 59-letni Curtis Windom został uznany za zmarłego o godz. 18:17 w więzieniu stanowym Florydy niedaleko Starke. Mężczyzna został skazany za morderstwa popełnione 7 listopada 1992 roku w okolicach Orlando. Ofiarami byli: jego dziewczyna Valerie Davis, jej matka Mary Lubin oraz Johnnie Lee, który, jak twierdził skazany, był mu winien 2000 dolarów.

Petycje i apele na nic się zdały

Agencja Associated Press zauważyła, pomimo desperackich wysiłków rodziny, w tym córki skazanego, oraz petycji z ponad 5000 podpisów, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odrzucił jego apelację. Obrona argumentowała, że problemy psychiczne Curtisa Windoma nie zostały należycie uwzględnione podczas rozprawy sądowej.

Stracony Curtis Windom (nie wiadomo, kiedy zdjęcie zostało zrobione; opublikowano je 28 sierpnia 2025 r.) / AFP PHOTO / Florida Department of Corrections / HANDOUT / East News

Rośnie liczba wykonywanych wyroków śmierci

Była to 11. egzekucja na Florydzie w 2025 roku. Wzrost liczby wykonywanych w tym stanie jest - według rzecznika stanowego Departamentu Więziennictw - wynikiem fali wyroków śmierci podpisanych przez republikańskiego gubernatora Rona DeSantisa. Według danych Centrum Informacji ds. Kary Śmierci w 2025 roku w Ameryce wykonano 30 egzekucji w 10 stanach.

24 z nich odbyły się przy użyciu śmiertelnego zastrzyku, a trzy za pomocą stosunkowo nowej metody, jaką jest asfiksja azotowa. Polega ona na tym, że skazany wdycha czysty azot, który wypiera tlen z płuc, co prowadzi do utraty przytomności i śmierci z powodu braku tlenu w organizmie. Alabama była pierwszym stanem, który zastosował tę metodę egzekucji w styczniu minionego roku.