Rosja kontynuuje ofensywę zmierzającą do okrążenia Kijowa, ale jest ona skutecznie odpierana - informują ukraińskie władze. Pod Wasylkowem (ok. 20 kilometrów od Kijowa) płonie magazyn ropy. Z kolei agencja prasowa UNIAN informuje, że rosyjskie oddziały szturmujące Charków wysadziły w powietrze przebiegający w pobliżu tego miasta gazociąg. Najnowsze informacje, zdjęcia, filmy i komentarze związane z rosyjską inwazją na Ukrainę zbieramy w naszej relacji na żywo!

Pożar magazynu ropy w Wasylkowie. / ALISA YAKUBOVYCH / PAP/EPA

04:36

Prawie 300 tysięcy ludzi musiało opuścić swe domy i uciekać z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę - podało Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej, powołując się na Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (UNHCR).

04:26

W Charkowie rosyjski pocisk uderzył w 9-piętrowy blok. Zginęła kobieta.

04:20

Kancelaria Prezydenta Ukrainy potwierdziła wczorajszą informację o tym, że kolumna Czeczeńskiej Gwardii Rosyjskiej została rozbita w pobliżu miejscowości Hostomel.

03:59

Trwają walki o lotnisko pod Wasylkowem, około 20 km od Kijowa, i z tego powodu strażacy nie mogą przystąpić do gaszenia bazy paliwowej ostrzelanej przez siły rosyjskie pociskami rakietowymi - poinformował szef administracji państwowej obwodu kijowskiego Ołeksij Kułeba.

"Wojska rosyjskie przeprowadziły uderzenie rakietowe na bazę paliwową we wsi Kriaczky (...). Wybuchł pożar, który można zobaczyć nawet z Kijowa. Walki trwają i dlatego Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych nie może przystąpić do gaszenia (...)" - napisał Kułeba na Facebooku.

Dodał, że bezpośrednie uderzenie przez pocisk w zbiornik z paliwem grozi katastrofą ekologiczną. "Robimy wszystko, żeby do tego nie dopuścić" - zapewnił szef administracji obwodowej.

03:54

W wyniku ostrzału w zachodniej dzielnicy Kijowa zginął 6-letni chłopiec. Rannych zostało kilka osób - informuje CNN.

04:05

Japonia w koordynacji z pozostałymi członkami grupy G7 zdecyduje, czy nakładać dalsze sankcje na Rosję za inwazję na Ukrainę - ogłosił szef japońskiego MSZ Yoshimasa Hayashi. Wcześniej kraje zachodnie zapowiedziały odcięcie niektórych rosyjskich banków od systemu SWIFT.

03:52

Gubernator stanu New Hampshire wydał dziś rozporządzenie, na mocy którego ze sklepów alkoholowych w tym stanie mają zniknąć wszystkie rosyjskie trunki. Tak ma być do odwołania.

Gubernator napisał w oświadczeniu, że zarządzany przez niego stan wspiera Ukrainę i ich walkę o wolność - informuje nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.

03:32

Grupa Anonymous poinformowała na Twitterze, że przejęła dostęp do rosyjskich państwowych kanałów telewizyjnych. Rosjanie - według zapewnień grupy - zobaczyli prawdę o trwającej wojnie na Ukrainie.

03:27

03:09

Rosyjskie pociski, które trafiły w składowisko odpadów radioaktywnych kijowskiego przedsiębiorstwa "Zjednoczenie Radon", nie doprowadziły do rozhermetyzowania pojemników - poinformowała ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

"Trafili w ogrodzenie. Budynek i pojemniki są całe" - przekazało biuro prasowe Służby.

02:49

Rosyjskie oddziały, szturmujące Charków na północnym-wschodzie Ukrainy, wysadziły w powietrze przebiegający w pobliżu tego miasta gazociąg - poinformowała w nocy ukraińska agencja prasowa UNIAN. Na razie nie wiadomo, czy chodzi o regionalną instalację przesyłu gazu ziemnego, czy też jest to część gazociągu prowadzącego z Rosji na zachód Europy.

02:47

Rosyjskie pociski trafiły w składowisko odpadów radioaktywnych należące do jednego z kijowskich przedsiębiorstw - poinformowała w nocy służba prasowa Państwowej Inspekcji ds. Regulacji Jądrowych Ukrainy. Według wstępnych danych, nie ma zagrożenia dla ludności.

"Pociski trafiły w miejsce przechowywania odpadów radioaktywnych kijowskiej filii ‘Zjednoczenia Radon’. Powiadomił o tym przez telefon personel przedsiębiorstwa, który przebywa w schronie z powodu trwającego zmasowanego ostrzału. Nie ma możliwości, by ocenić skalę zniszczeń" - napisano w komunikacie służby prasowej.

Według wstępnej oceny nie ma zagrożenia dla ludności.

02:24

Rząd Portugalii wyraził zgodę na wysłanie broni dla Ukrainy. Ogłosił też zakaz wydawania obywatelom Rosji tzw. złotych wiz umożliwiających pobyt stały w Portugalii osobom spoza UE.

02:21

"Polska jest jednym z tych krajów, które w atakowanym z powietrza i oblężonym Kijowie ma ambasadora i dyplomatów. Są to ludzie, którzy pozostali tam na ochotnika" - poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP Jakub Kumoch.

02:19

W Kijowie słychać odgłosy walk.

01:58

Ukraińskie siły zbrojne odpierają zmasowane ataki rosyjskiej armii prowadzone ze "wszystkich kierunków" - podała w komunikacie ukraińska armia, dodając, że wróg napotyka na "zdecydowany opór".

Z komunikatu wynika, że ukraińscy żołnierze odparli potężny atak na Charków na północnym-wschodzie kraju. Natomiast pod Chersoniem na południu Ukrainy rosyjskim jednostkom, po zaciętych walkach, udało się posunąć na przód.

Ukraińska armia poinformowała także o zaciętych walkach na przedmieściach Kijowa i w obwodzie ługańskim. Według mediów mieszkańcy ukraińskiej stolicy mają przed sobą "ciężką noc".

01:56

W wyniku ataku artyleryjskiego przeprowadzonego przez siły rosyjskie na miasto Sumy, na północy Ukrainy, zginął mężczyzna - podała ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, cytowana w nocy z soboty na niedzielę przez agencję Ukrinform. Ranna została kobieta.

Ostrzelane zostało jedno z osiedli mieszkaniowych w Sumach.

Według przedstawiciela MSW Ukrainy Antona Heraszczenki, zniszczone zostały dwa domy mieszkalne - podała agencja Interfax-Ukraina.

01:47

NEXTA informuje, że rosyjskie matki szukają zaginionych synów. Tymczasem ukraiński rząd uruchomił gorącą linię. Mogą dzwonić tam rodziny rosyjskich żołnierzy i pytać o ich stan. Infolinia zaczęła działać wczoraj i już były setki telefonów od krewnych rosyjskiego wojska, poszukujących swoich bliskich.

01:46

Liczba rezerwistów Wojsk Obrony Terytorialnej sięgnęła 37 tysięcy - informuje Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walery Załużny.

01:33

Władze Rosji miały ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych, by ukryć przed własnymi obywatelami szczegóły operacji zbrojnej na Ukrainie, która nie idzie tak, jak zakładano - poinformowało w nocy z soboty na niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.

01:32

Intel i AMD przestają dostarczać mikroprocesory do Rosji - informuje NEXTA.

01:29

Ukraiński premier Denys Szmyhal napisał w sobotę wieczorem na Twitterze, że Ukraina jest wdzięczna za ostatnią rundę sankcji nałożonych na Rosję przez USA oraz ich sojuszników. "Dziękujemy naszym przyjaciołom za zobowiązanie się do odłączenia niektórych rosyjskich banków od systemu SWIFT" - podkreślił szef rządu.

01:27

The Kyiv Independent publikuje nagranie, na którym prawdopodobnie widać pożar gazociągu w Charkowie po rosyjskim ataku.

01:26

Po wybuchu pod Wasylkowem, około 20 km od Kijowa, mieszkańcy proszeni są o zamykanie okien ze względu na szkodliwe substancje.

"Uwaga! Dym i szkodliwe substancje z pożaru koło Wasylkowa mogą przemieścić się w każdą stronę, wiatr nieustannie zmienia kierunek. Zamykajcie okna" - napisano na kanale ukraińskiego parlamentu w komunikatorze Telegram.

01:15

Ponad 3 tysiące osób zatrzymała w ostatnich trzech dniach w Rosji policja podczas protestów przeciwko wojnie z Ukrainą - poinformował portal OWD-Info, monitorujący zatrzymania w Rosji. Najwięcej zatrzymań, blisko 2 tysiące, było w czwartek, w dniu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji.

01:10

Właściciel Chelsea Londyn, rosyjski miliarder Roman Abramowicz, poinformował w sobotę, że wycofuje się z bieżącego zarządzania klubem piłkarskim i przekazuje je powiernikom klubowej fundacji charytatywnej.

00:57

NEXTA informuje także o walkach w Winnicy.

00:47

Brytyjski premier Boris Johnson ocenił, że Ukraińcy "bohatersko walczą" i w niektórych miejscach odnoszą "wielkie sukcesy", ale podkreślił, że trzeba zrobić więcej, by "zmienić trudną sytuację, w jakiej znalazła się Ukraina" po rosyjskiej inwazji.

Wskazał przede wszystkim na konieczność wykluczenia Rosji z globalnego systemu płatności SWIFT. Mówił, że coraz więcej krajów popiera takie działanie i coraz więcej deklaruje, że nie będzie tego blokować.

00:44

Pojawił się kolejny film przedstawiający pożar w magazynie ropy w Wasylkowie.

00:43

NEXTA podaje, że ukraiński pilot zestrzelił rosyjski samolot szturmowy w pobliżu Charkowa.

00:39

Jeszcze jedno ujęcie pożaru w Wasylkowie.

00:33

Również BNO News informuje, że w Wasylkowie płonie magazyn ropy.

00:28

"Serwis Starlink jest już aktywny na Ukrainie" - poinformował Elon Musk, szef firmy SpaceX, która dostarcza Internet za pośrednictwem konstelacji satelit. O taką możliwość zaapelował wcześniej wicepremier Ukrainy Mychajło Fedorow.

Starlink to telekomunikacyjne satelity przeznaczone do dostarczania internetu. Działają na orbitach o wysokości około 550 km, czyli dość niskich. SpaceX zamierza umieścić na orbicie 12 tysięcy satelitów, a podobne konstelacje chcą wystrzelić także inne firmy, np. Amazon czy Facebook.

00:27

W walkach pod Kijowem zginął generał Magomed Tuszajew, dowódca 141. Pułku Zmotoryzowanego Czeczeńskiej Gwardii Narodowej - poinformowała w sobotę agencja Interfax-Ukraina, cytując ukraińskie ministerstwo obrony. Tuszajew zginął podczas walk o lotnisko w Hostomlu. Jego oddział został rozbity przez siły ukraińskie.

00:25

Burmistrz Wasylkowa poinformował, że w wyniku trafienia pociskiem wroga płonie skład ropy.

00:19

Ukraińskie wojsko przekazało, że wszystkie ataki na Charków zostały odparte. Wiele budynków jest uszkodzonych.

00:11

Premier Grecji Kyriakos Micotakis poinformował w sobotę na Twitterze, że "10 niewinnych greckich cywilów zginęło w rosyjskim ataku" lotniczym w pobliżu Mariupola na wschodzie Ukrainy. "Przerwijcie bombardowanie teraz!" - napisał szef rządu.

00:02

"W wyniku naszych sankcji Rosja stała się gospodarczym i finansowym pariasem" - powiedział wysoki rangą przedstawiciel amerykańskiej administracji. Dodał, że USA wraz z UE i innymi sojusznikami zdecydowały się zastosować wobec Rosji "model irański".

00:02

Ambasada Ukrainy w Izraelu rozpoczęła rekrutację chętnych do walki z rosyjskim wojskiem. Placówka dyplomatyczna opublikowała post na Facebooku w języku ukraińskim, w którym wzywa ochotników do przyłączenia się do walki z Rosjanami.

00:01

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że zaproponuje przywódcom Unii Europejskiej usunięcie pewnej liczby rosyjskich banków z systemu SWIFT, uderzenie w rosyjskich oligarchów oraz bank centralny Rosji.

00:00