​Globalny system płatniczy SWIFT będzie gotowy dostosować się do decyzji Stanów Zjednoczonych i UE o odłączeniu od niego niektórych rosyjskich banków w przypadku złożenia odpowiedniego wniosku - podało kierownictwo systemu w oświadczeniu.

Zdj. ilustracyjne / ANATOLY MALTSEV / PAP/EPA

Współpracujemy z władzami europejskimi, aby poznać szczegóły organizacji, które zostaną objęte nowymi środkami, i przygotowujemy się do przestrzegania instrukcji prawnych - napisał SWIFT w oświadczeniu.

W sobotę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała , że zaproponuje przywódcom UE usunięcie pewnej liczby rosyjskich banków z systemu SWIFT, uderzenie w rosyjskich oligarchów oraz w bank centralny Rosji.

Podobne działania zapowiedziały także USA. Amerykańska administracja podała, że nie wiadomo jeszcze, które rosyjskie banki będą wyłączone z systemu komunikacji międzybankowej SWIFT i czy restrykcje te będą dotyczyć również transakcji dotyczących energii.

Czym jest system SWIFT?

SWIFT, czyli Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication to założone blisko 50 lat temu Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. To także nazwa międzynarodowego systemu, który pozwala komunikować się instytucjom finansowym z całego świata.

Tysiące banków i innych instytucji finansowych, a także indywidualnych klientów każdego dnia przy użyciu SWIFT dokonują milionów transakcji.

Ewentualne odcięcie Rosji od systemu SWIFT może spowodować wielkie komplikacje w prowadzeniu transakcji finansowych przez rosyjskie banki i inne instytucje finansowe. W efekcie ogromne kłopoty mogłyby dotknąć także rosyjskich klientów indywidualnych.

W listopadzie 2018 roku na wniosek Waszyngtonu irański bank centralny, a także inne instytucje zostały odcięte od światowego systemu SWIFT. Efekty były bolesne dla Iranu, który poniósł gigantyczne straty finansowe.