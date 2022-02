Trzeci dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Rosjanie próbują zdobyć Kijów, w mieście działają grupy dywersyjne, ale ich ofensywa jest skutecznie odpierana. W obwodzie donieckim Rosjanie mieli zbombardować wioskę Sartana tuż obok Mariupola. Samo miasto według niektórych doniesień jest otoczone. Zginęły 4 osoby. 9 zostało rannych. Uszkodzonych zostało 40 budynków. Siły rosyjskie zajęły lotnisko w Berdiańsku. Ostrzelano m.in. Ochtyrkę i Czernihów. Pentagon ocenia, że w ciągu ostatniej doby na teren Ukrainy wkroczyły dziesiątki tysięcy kolejnych rosyjskich żołnierzy. Niemcy zdecydowały się na doposażenie ukraińskiej armii. Resort obrony zatwierdził dostawę 400 ręcznych granatników przeciwpancernych za pośrednictwem Holandii. Austria, Włochy i Cypr zdecydowały się poprzeć inicjatywę odłączenia Rosji z sieci SWIFT.

Zniszczony pojazd w Kijowie / ANDRII NESTERENKO / PAP/EPA

21:58

Meta - właściciel Facebooka i Instagram - zablokowały możliwość zarabiania na swoich treściach rosyjskim stacjom telewizyjnym takim jak RT. We wpisie na blogu Meta przekazała, że dała osobom z Ukrainy możliwość zablokowania swoich profilów na Facebooku w ten sposób, że nikt nie będzie mógł ściągnąć zdjęcia profilowego czy zobaczyć wpisów konkretnej osoby.

Na Instagramie Ukraińcy otrzymują powiadomienia, że mogą zastrzec swój profil.

Meta dodała, że chce zwiększyć swoje możliwości dotyczące fact-checkingu i pracuje nad tym, by przekazać wsparcie finansowe instytucjom, które zajmują się fackt-checkingiem w Ukrainie.

21:50

"Połączenia między Polską a Ukrainą są realizowane zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Do Polski codziennie wjeżdżają i wyjeżdżają cztery pary pociągów z Ukrainy: przez przejście graniczne w Dorohusku i w Medyce" - poinformowała spółka PKP Intercity.

W komunikacie podano, że do Polski codziennie wjeżdżają i wyjeżdżają cztery pary pociągów z Ukrainy: jedna para pociągów jedzie przez przejście graniczne w Dorohusku, trzy pary przekraczają granicę w Medyce.



21:45

Serwis YouTube zablokowała kanał rosyjskiej telewizji RT na Ukrainie. Platforma zabroniła też RT zarabiania na publikowanych materiałach.

Ograniczenie RT i kilku innych rosyjskich kanałów nastąpiło po tym, jak ukraiński rząd wysłał w tej sprawie prośbę do YouTube.

21:40

"Nieoceniona jest konkretna codzienna pomoc naszemu krajowi od Polsk" - podkreślił w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Poinformował, że podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie za jego przywódczą rolę, jeśli chodzi o przyznanie Ukrainie członkostwa w UE.

"W rozmowie telefonicznej podziękowałem Andrzejowi Dudzie za osobiste przywództwo w kwestii przyznania Ukrainie członkostwa w UE" - napisał Zełenski na Twitterze.

Jak wskazał, stosunki Ukrainy i Polski, to "wspólna historia"; wyraził przekonanie, że to także "wspólna europejska przyszłość".

21:32

Pięć osób zginęło, a 6 zostało rannych w wyniku ostrzelania przez siły rosyjskie autobusu z pasażerami w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy - poinformował w sobotę szef wojskowo-cywilnej administracji obwodu donieckiego Pawło Kyrylenko.

Kyrylenko powiedział, że autobus wiózł mieszkańców miasta Torećk w obwodzie donieckim. Został ostrzelany w pobliżu wioski Wołochiw Jar na trasie z Iziuma do Charkowa.

Jak dodał, dwie ofiary śmiertelne to kobiety, a trzy pozostałe to mężczyźni.

Wcześniej szef rejonowej administracji państwowej w mieście Izium Stepan Maselskyj podawał, że w wyniku ostrzału zginęła 1 osoba, a 14 odniosło obrażenia.

21:30

Sytuacja w stolicy jest trudna i napięta - oświadczył w sobotę mer Kijowa Witalij Kliczko. Działają dywersanci, Rosja ostrzeliwuje dzielnice mieszkalne. Od początku ataku w Kijowie zmarło sześciu cywilów, 14 wojskowych i członków obrony terytorialnej, 71 osób zostało rannych.

"Wróg nie przedarł się do miasta, ale w Kijowie działają grupy dywersyjne" - napisał Kliczko w serwisie Telegram. Wojskowi, organy ścigania i obrona terytorialna wykrywają i unieszkodliwiają dywersantów. W sobotę były starcia i wymiany ognia; nawet teraz trwają w niektórych miejscach - dodał.

Ranem w budynek mieszkalny trafiła rakieta. "Rosja ostrzeliwuje dzielnice mieszkalne w stolicy Ukrainy, w miastach i wioskach naszego państwa" - dodał.

Od początku ataku na stolicę zginęło albo zmarło sześciu mieszkańców, w tym jedno dziecko. Wśród rannych jest 25 cywilów, w tym troje dzieci.

21:28

Ukraińcy mieszkający w USA domagają się przed Białym Domem od Joe Bidena i innych światowych liderów zdecydowanych działań przeciwko Rosji - podaje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.

21:22

Ludzie się boją, z Kijowa już teraz nie da się wyjechać. Kto chciał ewakuować się z miasta, musiał to zrobić najpóźniej wczoraj - mówi w rozmowie z RMF FM pan Aleksander, Ukrainiec, któremu w ostatniej chwili udało się opuścić stolicę.

Wojska moskiewskie będą próbowały otoczyć Kijów całkowicie i przerwać dostęp do czegokolwiek. Już dzisiaj rakieta trafiła w jeden z wielopiętrowych budynków - przekazał Aleksander.

W całym kraju ludzie odpowiadają na apele władzy o to, by jak najbardziej utrudniać wrogowi natarcie.

Robić przeszkody, wyłączyć lokalizację w komórkach, bo mamy informację, że to może być wykorzystane przez wroga. Wspomagać, wspierać, oddawać krew. Nie wiem, ilu ukraińskich wojskowych zginęło, ale podejrzewam, że tysiące. W powietrze mają oni całkowitą przewagę - tłumaczy Aleksander.

Posłuchajcie całej rozmowy Marleny Chudzio.

21:08

Prawdopodobnie w niedzielę o godz. 18 odbędzie się wideokonferencja ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej; tematem będą kolejne sankcje wobec Rosji - przekazał rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

W nocy z piątku na sobotę formalnie weszły w życie sankcje Unii Europejskiej nałożone na Rosję za atak na Ukrainę. UE nałożyła je m.in. na prezydenta Rosji Władimira Putina i ministra spraw zagranicznych tego kraju Sergieja Ławrowa. Przyjęła też szeroko zakrojone sankcje indywidualne wobec innych osób oraz sankcje gospodarcze.

21:05

"Rosyjska armia miała wykorzystać w Ukrainie bomby kasetowe" - podaje ukraińska prokuratura. Te sygnały pochodzą z regionu Charkowa.

Prokurat generalna Ukrainy Irina Wenediktowa na Facebooku przekazała informacje o wykorzystaniu bomb kasetowych. To bardzo poważne oskarżenia, bo tego typu broni nie można używać. Reguluje to specjalne konwencja.

Bomby kasetowe powodują duże straty wśród ludności cywilnej. Rosja wykorzystywała je choćby w 2008 roku podczas ataku na Gruzję. W Gori właśnie na skutek wybuchu takiego ładunku zginął holenderski dziennikarz.

Ukraińskie ministerstwo infrastruktury informuje z kolei o przejęciu przez Rosjan cywilnego statku ratunkowego w pobliżu Wyspy Węży. Z załogą nie ma kontaktu. Ukraińskie władze informują, że to złamanie międzynarodowego prawa morskiego.

Ukraińskie media przekazują obecnie, że w walkach o lotnisko Hostomel zginął czeczeński generał Magomed Tushayev - zuafany czeczeńskiego przywódcy Razmana Kadyrowa. Władze Ukrainy nie potwierdziły na razie tych doniesień.

21:02

"Ciężko pracujemy nad tym, jak ograniczyć dodatkowe szkody, wynikające z odłączenia (Rosji) od SWIFT, tak aby trafiło ono we właściwe osoby. Potrzebujemy celowego i funkcjonalnego ograniczenia SWIFT" - przekazało na Twitterze niemieckie MSZ, cytując szefową resortu Annalenę Baerbock i wicekanclerza Roberta Habecka.

"Po bezwstydnym ataku Rosji, Ukraina musi być w stanie się bronić. Ma niezbywalne prawo do samoobrony. Dlatego niemiecki rząd wspiera Ukrainę w wyposażaniu jej w pilnie potrzebny materiał" - oznajmili Baerbock i Habeck.

Unijne źródło przekazało PAP, że Niemcy proponują "częściowe" wyłączenie Rosji ze SWIFT. "Nie wiadomo, jak takie częściowe wyłączenie miałoby wygląda" - przekazał rozmówca PAP.

21:00

Marynarka wojenna Rosji, państwa-agresora, zamknęła dla żeglugi północno-zachodnią część Morza Czarnego. Tłumaczy to "operacją antyterrorystyczną" - powiadomiła w sobotę ukraińska straż graniczna. Podkreślono, że wybrzeże tej części Morza Czarnego należy do Ukrainy, nie do Rosji. Ukraińska armia poinformowała natomiast, że doszło do przypadkowego ostrzału własnych sił przez Rosję.

20:51

Roman Abramowicz, właściciel Chelsea Londyn przekazał zarządzanie i opiekę nad klubem specjalnej fundacji - podaje CNN.

"Podczas mojej prawie 20-letniej obecności w Chelsea FC, zawsze postrzegałem swoją rolę jako opiekuna klubu, którego najważniejszym zadaniem było dbanie o to, by klub odnosił sukcesy oraz budowanie fundamentów pod przyszłość klubu. Ważna jest też odgrywanie pozytywnej roli w naszych społecznościach" - napisał Abramowicz w oświadczeniu. "Zawsze podejmowałem decyzje w najlepszym interesie klubu. Pozostaję wierny tym wartościom. Dlatego dziś powierzam powiernikom fundacji charytatywnej Chelsea zarządzanie i opiekę nad Chelsea FC. Wierzę, że to najlepszy możliwy wybór z perspektywy dbania o interesy klubu, zawodników oraz kibiców" - napisał w specjalnym oświadczeniu.

20:48

Rhino Terras, estoński eurodeputowany i były minister obrony, poinformował w mediach społecznościowych, że inwazja na Ukrainę nie idzie po myśli prezydenta Rosji Władimira Putina. Z jego informacji wynika, że Putin jest wściekły, a cała jego wojenna taktyka opierała się na elemencie zaskoczenia i panice Ukraińców.

20:45

Prezydenci Turcji i Azerbejdżanu - Recep Tayyip Erdogan i Ilham Alijew - zaproponowali zorganizowanie negocjacji pokojowych z Rosją - poinformował w sobotę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

Gotowość Ukrainy do obrony swojego państwa, nasza solidarność i odwaga złamały scenariusz okupacji naszego kraju - oświadczył Zełenski. Ukraińcy są na swojej ziemi i nikomu nigdy jej nie oddadzą - powiedział podczas briefingu.

Zełenski przekazał, że rozmawiał m.in. z Alijewem i Erdoganem, którzy zaproponowali zorganizowanie rozmów z Rosją i wyraził zadowolenie z tej inicjatywy.

Prezydent, który powiedział Alijewowi, że Ukrainie brakuje ropy i produktów naftowych, zapowiedział, że Azerbejdżan pomoże Ukrainie w tej kwestii.

Zaznaczył, że odłączenie Rosji od międzynarodowego systemu bankowego SWIFT to "miliardy i miliardy strat dla Rosji". "To konkretna cena za to podłe wtargnięcie do naszego państwa" - podkreślił Zełenski.

Nasi dyplomaci walczyli (...), by wszystkie kraje Europy zgodziły się na to bardzo silne i sprawiedliwe rozwiązanie, by odłączyć Rosję od międzynarodowej sieci międzybankowej. Odnieśliśmy i to ważne zwycięstwo - oznajmił.

Przekazał, że rozmawiał z przywódcami religijnymi. Wszyscy modlą się za naszych obrońców, za dusze naszych bohaterów, którzy oddali swoje życie za naszą Ukrainę, za jedność i zwycięstwo - oświadczył.

20:38

"Wyłączenie ze SWIFT to za mało. UE musi uderzyć bezpośrednio w rosyjskie banki. Dopiero zamrożenie aktywów rosyjskich oligarchów oraz zakaz transakcji dla rosyjskich banków w euro uderzy w rosyjską gospodarkę" - poinformował w sobotę Polski Instytut Ekonomiczny.

"Wszystko wskazuje na to, że przywódcy UE podejmą decyzję w sprawie odłączenia Rosji od systemu SWIFT. Nie przyniesie to jednak długofalowych skutków, a jedynie zdezorganizuje pracę systemu bankowego na kilka dni. Dopiero zamrożenie aktywów rosyjskich oligarchów oraz zakaz transakcji dla rosyjskich banków w euro uderzy w rosyjską gospodarkę. Podobne działania powinny objąć także Białoruś" - poinformował w sobotę Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

Zdaniem jego ekspertów decyzja o odcięciu Rosji od systemu SWIFT to kwestia godzin.

20:32

Ukraińskie koleje wyłączyły z ruchu centralny dworzec kolejowy w Kijowie z powodu trwającego w jego pobliżu ostrzału - poinformowała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na biuro prasowe ukraińskich kolei.

"W chwili obecnej na dworcu wyłączony jest prąd z powodu ostrzału w pobliżu dworca. Pasażerowie i personel zostali ewakuowani do bunkra" - podało biuro prasowe.

Po zakończeniu ostrzału dostawa energii elektrycznej zostanie wznowiona, podobnie jak odjazdy pociągów.

20:28

Komentarze ze strony neutralnych krajów - Finlandii i Szwecji - o ewentualnym przystąpieniu do NATO pokazują "głęboko błędne kalkulacje" prezydenta Rosji Władimira Putina w kwestii inwazji na Ukrainę - ocenił prezydent USA Joe Biden w nadanym w sobotę wywiadzie.

Nie tylko NATO jest bardziej zjednoczone, wystarczy spojrzeć co dzieje się w Finlandii, Szwecji i w innych krajach. Mam na myśli to, że (Putin - PAP) wywołuje dokładnie odwrotny efekt, niż zamierzał - powiedział Biden wpływowemu influencerowi Brianowi Tylerowi Cohenowi.

Jestem przekonany, że musimy trzymać wspólny kurs z resztą naszych sojuszników - podkreślił Biden.

Komentarz prezydenta USA odnosił się do piątkowej wypowiedzi rzeczniczki rosyjskiego MSZ Marii Zacharowej, która stwierdziła, że "wstąpienie Finlandii i Szwecji do NATO miałoby poważne konsekwencje militarne i polityczne" oraz pociągnęłoby za sobą reakcję Rosji.



20:26

Gruzja przekaże Ukrainie pomoc humanitarną rzędu 1 mln lari (około 320 tys. dolarów), m.in. na zakup leków i wyposażenia medycznego - przekazały w sobotę służby prasowe gruzińskiego rządu.

20:24

Holandia i Belgia zdecydowały o dostarczeniu Ukrainie broni. Oba kraje zareagowały w ten sposób na wczorajsze decyzje Szczytu NATO, który postanowił o wsparciu bronią naszych wschodnich sąsiadów - informuje korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

Holandia dostarczy na Ukrainę 200 pocisków przeciwlotniczych Stinger - to broń defensywna i przenośna. Stingery są przeznaczone do ochronny naziemnej obiektów i żołnierzy. Można tej broni użyć, aby powstrzymać zbliżające się samoloty, drony i helikoptery. Nie jest wykluczone, że Holandia dostarczy jeszcze więcej broni. Do tej pory wysyłała tylko hełmy, kamizelki kuloodporne i karabiny snajperskie.

Belgia zdecydowała z kolei, że dostarczy Ukrainie dużych ilości paliwa do zaopatrzenia wojsk ukraińskich. Na razie wysyła 3800 ton paliwa. Dostarczy także ukraińskiej armii 2000 karabinów maszynowych.

19:55

Wśród uchodźców uciekających z Ukrainy przed wojną znajdują się także obywatele innych państw, w tym USA, Nigerii, Indii i Gruzji - poinformowała w sobotę wieczorem straż graniczna. Od wybuchu wojny, do godz. 15 w sobotę do Polski wjechało ponad 121 tys. osób.

19:54

"Inwazja Rosji na Ukrainę to atak na Europę, i to my jesteśmy atakowani. Musimy się bronić. (Prezydent Władimir) Putin zakosztował teraz krwi" - mówi w wywiadzie dla austriackiej agencji APA Martin Pollack, austriacki dziennikarz i pisarz, znawca Europy Wschodniej.

Dla Pollacka, jedno jest pewne: "Wszystkie dotychczasowe protesty są tylko wyrazem bezradności i słabości. To za mało" .

Fakt, że nie zdecydowano się do tej pory na wprowadzenie najbardziej surowych sankcji gospodarczych wobec Rosji, jest jego zdaniem "wyrazem wygodnictwa". "Musi stać się dla nas jasne, że musimy ponosić ofiary" - zaznacza i podkreśla, że reagować trzeba szybko i na wielką skalę, ponieważ "rosyjski atak na Ukrainę to dopiero początek".

19:49

Czwarty już dziś alarm obrony powietrznej zakończył się we Lwowie - informuje Krzysztof Zasada. Trwał - jak poprzednie - prawie godzinę. Władze uruchamiały system wczesnego ostrzegania w związku z pojawieniem sie w przestrzeni powietrznej obwodu lwowskiegoo rosyjskich jednostek latających. Maszyny wlatywały nad terytorium Ukrainy z Białorusi.

19:38

Żołnierze ukraińskich wojsk obrony terytorialnej przechwytują zaraz po lądowaniu rosyjskich spadochroniarzy, zrzucanych na Ukrainę - poinformował w sobotę na Twitterze ukraiński dziennikarz Mykola Vorobiov. Nie wszystkich Rosjan udaje się schwytać, niemniej wielu trafia w ręce ukraińskich wojsk - informował.

Dziennikarz zamieścił zdjęcie zrobione w Dubnie na zachodzie Ukrainy, na którym - według niego - widać rosyjskich spadochroniarzy zatrzymanych przez stronę Ukraińska.

W opinii Vorobiova, decyzja o desantowaniu wojsk przez Rosję jest posunięciem chaotycznym.

W sobotę trzecią dobę trwa inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę. W czwartek nad ranem 24 lutego Rosja zaatakowała ten kraj z trzech kierunków.

19:30

Francuscy siatkarze, złoci medaliści olimpijscy z Tokio, nie wystąpią w tegorocznych mistrzostwach świata, jeśli ich gospodarzem pozostanie Rosja. Do tej pory międzynarodowa federacja FIVB nie zdecydowała się na zmianę organizatora turnieju.

"Bezpieczeństwo naszych obywateli jest priorytetem" - podkreślił w wydanym w sobotę oświadczeniu prezes francuskiej federacji Eric Tanguy.

19:15

Ministerstwo obrony Niemc zatwierdziło dostawę 400 ręcznych granatników przeciwpancernych na Ukrainę za pośrednictwem Holandii - poinformował w sobotę niemiecki resort.

Ministerstwo potwierdziło tym samy zmianę dotychczasowej polityki rządu po tym, jak Berlin spotkał się z krytyką za wcześniejszą odmowę dostarczania broni do Kijowa, w przeciwieństwie do innych zachodnich sojuszników - zauważa "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ").

"Zgoda została potwierdzona przez Kancelarię" - potwierdził rzecznik resortu obrony. Ręczne granatniki przeciwpancerne (RPG) pochodzą z zasobów wojska niemieckiego.

19:05

"Putinowska armia ostrzeliwuje w Czernihowie na północy Ukrainy z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Grad szpitale, przedszkola, budynki mieszkalne" - przekazała w sobotę ukraińska państwowa służba ds. sytuacji nadzwyczajnych.

Tylko w sobotę służby 30 razy brały udział w likwidacji skutków brutalnych ostrzałów, "których nie można nazwać inaczej niż zamachy terrorystyczne" - czytamy.

Władze obwodowe w Czernihowie oświadczyły w sobotę, że wojska rosyjskie używają do ostrzału miasta systemów rakietowych Grad. Wezwały mieszkańców, by ukryli się w schronach, a jeśli to niemożliwe - by zostali w domach.

18:56

Litwa jest kolejnym państwem, które zamknie przestrzeń powietrzną dla rosyjskich linii lotniczych.

18:51

Instagram oznaczył rosyjską agencję informacyjną TASS jako medium kontrolowane przez Kreml.

/ RMF FM

Prezes PAP Wojciech Surmacz wezwał w sobotę do usunięcia rosyjskiej agencji TASS z Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Prasowych (EANA) oraz do aktywnej walki z rosyjską dezinformacją.

18:43

Od czwartku 2692 osób zatrzymano w Rosji w związku z protestami przeciwko wojnie w Ukrainie - podaje OVD-Info.

Protesty obecnie organizowane są w 27 miastach.

18:38

Sześciu obywateli Grecji zginęło, a kolejnych sześciu zostało rannych w wyniku bombardowania w pobliżu Mariupola w Ukrainie - podał premier Grecji. "Śmierć naszych obywateli żal i złość. To niedopuszczalny atak Rosji na ludność cywilną" - przekazał w oświadczeniu Kyriakos Mitsotakis.

Nagranie pokazujące okolicę po bombardowaniu opublikował portal Nexta.

18:31

Protesty przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę odbywają się również w Stanach Zjednoczonych - informuje korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski.

18:30

W obchodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy żołnierze ukraińscy znajdowali zrzucone przez Rosjan bomby kasetowe z przeciwpiechotnymi minami motylkowymi (PFM-1) - podaje Ukraińska Prawda.

"Zrzucają bomby kasetowe z minami motylkowymi. Może być różny kolor. Rozmiar palca. Następujesz na nie - odrywa nogę" - ostrzegła prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa.

Jak podkreśliła, miny te są "zabronione na całym świecie, zabronione przez konwencję genewską". Dodała, że wykorzystywano je w Afganistabnie i w innych konfliktach XX w.

W sztabie generalnym sił zbrojnych Ukrainy potwierdzono Ukraińskiej Prawdzie fakty znalezienia takich min w obwodzie charkowskim.

18:27

Armia ukraińska wysadziła wszystkie węzły kolejowe łączące Ukrainę z Rosją - podaje Ukraińska Prawda. Jak podkreślono, zrobiono to po to, by uniemożliwić dostarczanie armii rosyjskiej sprzętu wojskowego i posiłków w ludziach koleją rosyjską.

18:19

Od naszek korespondentki Katarzyny Szymańskiej-Borginon otrzymaliśmy zdjęcia z brukselskiego protestu przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę. Skandowano hasła takie jak: "sankcje dla Rosji", "Putin morderca", "ręce precz od Ukrainy". Na demonstracje licznie stawili się Polacy.

/ Katarzyna Szymańska-Borginion / RMF FM

/ Katarzyna Szymańska-Borginion / RMF FM

18:18

Kanclerz Niemiec nie odpowiedział nam, czy zgadza się na pakiet sankcji, nie odniósł się wprost do żadnego ich elementu; powiedział tylko, że trzeba przyjąć "wszelkie niezbędne sankcje" - przekazał rzecznik rządu Piotr Müller.

18:10

Rosja konsekwentnie realizuje swoją neoimperialną politykę. Obserwujemy, jak na terenie Ukrainy giną rodziny, dzieci, matki, ojcowie. Żołnierze i cywile - to słowa sprzed chwili rzecznika rządu Piotra Müller.

Zapowiedział, że Polska dalej będzie domagać się surowych sankcji. Wytłumaczył, że Polska domaga się szybkiego odcięcia Rosji od systemu SWIFT, zamknięcia Nord Stream 1 i Nord Stream 2, odcięcia Rosji od wszystkich systemów finansowych, z których korzysta. Ponadto Polska chce zamknięcia możliwości dostarczania gazu, ropy oraz węgla z terenu Rosji do Europy.

18:02

Już trzeci raz rozbrzmiały we Lwowie syreny alarmu powietrznego. Ludzie na prawie godzinę zniknęli z ulic i ukryli się w pomieszczeniach piwnicznych, które teraz są prowizorycznymi schronami - informuje specjalny wysłannik RMF FM we Lwowie Krzysztof Zasada.

Jak dowiedział się nasz reporter, system uruchomiono w związku z samolotem, lub samolotami rosyjskimi, które pojawiły się w ukraińskiej przestrzeni powietrznej w okolicach Lwowa. Wiadomo, że te maszyny wdarły się na terytorium Ukrainy ze strony Białorusi.

Na razie nie wiadomo, jaki był cel ich lotu, jednak procedury nakazują w takich wypadkach uruchamiać w mieście syreny. Jeśli chodzi o poprzednie dzisiejsze alarmy - powody były podobne.

Jeżeli natomiast chodzi o procedury alarmowe, lwowianie coraz lepiej je znają. Mimo to informacje o tym, jak się zachowywać, wciąż są podawane.

Rozpoczęcie alarmu, to długo wyjące syreny. Na ulicach podawane są komunikaty o tym, by błyskawicznie się skryć do schronu. Alarm odwołują syreny wyjące mniej niż minutę. Wtedy też z głośników płyną powiadomienia, że można wyjść na zewnątrz. Dzisiejsze alarmy trwały prawie godzinę każdy.

17:56

198 osób, w tym troje dzieci zginęło na Ukrainie w wyniku inwazji wojsk rosyjskich. Rannych zostało 1115 osób, w tym 33 dzieci. Takie dane podał ukraiński minister zdrowia Wiktor Laszko.

Straty po stronie rosyjskiej to ponad 3500 ofiar śmiertelnych.

W tej chwili ukraińskie siły informują o zestrzeleniu nad Odessą rosyjskiego samolotu. Obrona przeciw-lotnicza miała zniszczyć myśliwiec SU-30SM.

17:52

17:50

Pod Chersoniem na południu Ukrainy rosyjskie wojska ostrzelały karetkę, którą wieziono rannych; dwie osoby zginęły - podaje w sobotę agencja Ukrinform.

"Brygady pogotowia transportowały rannych wskutek działań wojskowych z ranami postrzałowymi (...) do szpitala w Chersoniu. Na wjeździe do Chersonia jedna karetka przejechała bez przeszkód, a druga została ostrzelana. Ranny został 52-letni ratownik, zginął 64-letni kierowca karetki" - przekazała przedstawicielka obwodowych służb ratunkowych Inesa Czamłaj.

Zginął również 42-letni ranny, który był transportowany do szpitala.

Ukrinform pisze, że obwód chersoński daje odpór wrogowi. W szpitalach jest 100 rannych wojskowych, ośmiu zmarło.

17:48

BBC opublikowało film ze Lwowa, na którym widać jak wiele osób próbuje się dostać do pociągów zmierzających do Polski. "Panuje atmosfera desperacji" - relacjonuje Fergal Kean.





17:36

Oficjalna strona internetowa Kremla, kremlin.ru wciąż nie działa.

Ataki trwają - przyznał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow cytowany przez CNN. Strona często się zawiesza - dodał. To zmiana stanowiska Moskwy. Wczoraj, choć strona też czasowo nie działała, Kreml zaprzeczał, jakoby przyczyną problemów były ataki hakerskie.

Awarie niektórych rządowych stron, jak na przykład strony ministerstwa obrony, trwają od trzech dni.

Do ataku przyznała się grupa Anonymous. Od piątku kolektyw hakerski oficjalnie jest w stanie cyberwojny z Rosją.

17:25

Resort obrony Wielkiej Brytanii poinformował, że rosyjską ofensywę spowolniły prawdopodobnie tymczasowo poważne problemy logistyczne i silny opór Ukrainy, a Kijów pozostaje jej najważniejszym celem.

"Szybkość postępów Rosjan zmalała tymczasowo (...). W walkach o Kijów, które miały miejsce w nocy, wzięły udział ograniczone rosyjskie siły, uprzednio tam rozlokowane" - podaje resort na Twitterze.

Rosyjskie wojska omijają największe skupiska ludności, pozostawiają jednak część sił, których zadaniem jest je otoczyć i odizolować - ocenia brytyjskie ministerstwo.

17:20

Mamy więcej informacji o ostrzelanym autobusie.

Jedna osoba zginęła, a 14 zostało rannych w wyniku ostrzelania autobusu z pasażerami w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy - poinformował w sobotę szef rejonowej administracji państwowej w mieście Izium Stepan Maselskyj.

Wicemer miasta Izium Wołodymyr Macokin powiedział portalowi Suspilne, że do ataku doszło na trasie z Iziuma do Charkowa w pobliżu wioski Wołochiw Jar.

17:16

PKP Intercity zadeklarowało, że przez najbliższe cztery tygodnie wszyscy Ukraińcy uciekający z ogarniętego wojną kraju, mogą podróżować ich pociągami za darmo.

Podstawimy tyle składów, ile będzie trzeba - zadeklarował Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Sytuacja na kolei w Ukrainie zmienia się dynamicznie. Jestem w stały kontakcie z ministrem i z wiceministrem transportu Ukrainy. Oni też nie są w tanie przewidzieć co będzie się działo jutro, pojutrze. Nasze koleje są gotowe, żeby działać od granicy w głąb kraju - mówił Adamczyk.

17:12

W Melitopolu w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy lokalne władze nie mają już kontroli nad budynkami administracyjnymi - poinformował w sobotę mer miasta Iwan Fedorow. Sytuacja w Melitopolu pogorszyła się w ciągu ostatniej doby, zaczynają się problemy z żywnością i lekarstwami.

"Wszystkie administracyjne budynki są pod obserwacją i ochroną osób, które z nami się nie kontaktowały i nie wyjaśniały przyczyny" - oznajmił Fedorow, cytowany przez Ukrinform.

Mer miasta poinformował, że w piątek ostrzelano dzielnice mieszkalne, w sobotę także ostrzelano jeden budynek. W szpitalach jest sześciu rannych.



W mieście są problemy z łącznością telefoniczną i internetem.

W sobotę w centrum miasta jest w miarę spokojnie; trwają ostrzały poza granicami Melitopolu - pisze Ukrinform.

17:06

Turcja dementuje informacje o zamknięciu dostępu do Morza Czarnego dla rosyjskich okrętów wojennych. Wcześniej za podjęcie takiej decyzji prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował prezydentowi Turcji Recepowi Erdoganowi.

Zełenski zamieścił wpis w tej sprawie w mediach społecznościowych. Turcja jednak takiej decyzji nie podjęła - poinformowała o tym agencja Reutersa powołując się na źródła w tureckich władzach. Przez należące do Turcji cieśniny Dardanele i Bosfor prowadzi droga morska właśnie na Morze Czarne. Ukraina prosi o zamknięcie cieśnin dla rosyjskiej marynarki wojennej od kilkudziesięciu godzin.

Jak poinformowały z kolei Ukraińskie Siły Morskie, na Morzu Czarnym rosyjski statek wojenny zestrzelił rosyjski samolot bojowy. Mamy także potwierdzenie, że na terenie Ukrainy działają czeczeńskie siły Ramzana Kadyrowa. Czeczeńskie siły nie poniosły dotychczas żadnych strat i zajęły jeden ukraiński obiekt wojskowy - powiedział Kadyrow. Władze ukraińskie informują z kolei, że najcięższe walki toczą się teraz w rejonie Charkowa.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu minut alarmy przeciwlotnicze ogłoszono w Tarnopolu, Sumach, Czernihowie czy Lwowie.

17:00

"W ciągu ostatniej doby na Ukrainę wkroczyły dziesiątki tysięcy kolejnych rosyjskich żołnierzy, a w inwazję zaangażowano już około połowy wojsk zgromadzonych przy granicy" - poinformował w sobotę wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Jak dodał, najcięższy bój toczy się pod Charkowem.



Oficjel prowadzący briefing dla dziennikarzy nie podał dokładnych liczb, lecz przed rosyjskim atakiem całkowitą liczebność sił wokół granic Ukrainy szacowano na 150-190 tys. Jeszcze wczoraj Pentagon szacował, że w inwazji użyto 1/3 wojsk. Wśród nowo przybyłych żołnierzy, kilka tysięcy to piechota morska, która wylądowała na zachód od Mariupola.

Resort ocenił, że najcięższe walki trwają pod Charkowem, zaś siły ukraińskie stawiają też poważny opór na północnym podejściu do Kijowa.

16:54

Ukraińskie ministerstwo obrony opublikowało nagranie, na którym widać zniszczony rosyjski czołg. "Brońmy razem naszej Ukrainy" - piszą przedstawiciele resortu.

16:49

W obwodzie charkowskim ostrzelano autobus z pasażerami: 1 zabity, 14 rannych - podaje PAP.

16:47

Polska opowiada się za ekspresową ścieżką członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej; status kandydata powinien być udzielony natychmiast, a rozmowy o członkostwie rozpoczęte niezwłocznie po tym - stwierdził w sobotę prezydent Andrzej Duda.

"Polska opowiada się za ekspresową ścieżką członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Status kandydata powinien być udzielony natychmiast, a rozmowy o członkostwie rozpoczęte niezwłocznie po tym. Ukraina ma mieć też dostęp do środków z UE na odbudowę. To się Ukrainie należy" - napisał prezydent na Twitterze.

16:39

Na cały świecie odbywają demonstracje przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Pierwsze zdjęcie pochodzi z Alicante w Hiszpanii, drugie z Lahaur w Pakistanie, trzecie z Bengaluru w Indiach, czwarte z Londynu.

/ MANUEL LORENZO / PAP/EPA

/ RAHAT DAR / PAP/EPA

/ JAGADEESH NV / PAP/EPA

/ VICKIE FLORES / PAP/EPA

16:32

"Uwaga! Godzina policyjna w Kijowie będzie obowiązywać od dzisiaj (w sobotę) od 17 do 8 (w poniedziałek)" - przekazały kijowskie władze w serwisie Telegram.

W tym czasie poruszanie się własnym transportem jest zabronione. Zakaz nie dotyczy posiadaczy specjalnych przepustek.

Wszyscy cywile, którzy będą przebywać na ulicy w okresie godziny policyjnej, będą uważani za członków grup dywersyjno-wywiadowczych wroga - wskazano.

W razie ogłoszenia alarmu przeciwlotniczego należy udać się do najbliższego schronu - przypomniano. Wszystkie stacje metra działają jako schrony. W razie konieczności mogą być tam zamknięte drzwi hermetyczne.

16:30

Przedstawiciel administracji prezydenta USA Joe Bidena powiedział w sobotę dziennikarzom, że sądzi, iż Rosja jest sfrustrowana skutecznym oporem Ukrainy i tym, że od początku inwazji na ten kraj nie zdołała "poczynić takich postępów, jakie zamierzała".

Wiemy, że (Rosjanie) nie poczynili takich postępów, jakie zamierzali, zwłaszcza na północy (Ukrainy). Są sfrustrowani tym, co postrzegają jako bardzo zdeterminowany opór - oznajmił przedstawiciel administracji USA. Dodał, że Ukraińcy zdołali spowolnić postępy rosyjskich sił.

Prezydent Rosji Władimir Putin rozlokował wokół Ukrainy ponad 50 proc. sił zbrojnych swego kraju. USA oceniają, że Rosja musi ponieść podczas działań ofensywnych większe koszty logistyczne, zwłaszcza jeśli chodzi o paliwo, niż pierwotnie planowała - powiedział.

16:22

Węgry poprą wszystkie sankcje Unii Europejskiej przeciw Rosji i żadnych nie zablokują - oświadczył w sobotę premier Węgier Viktor Orban, odwiedzając granicę ukraińsko-węgierską.

"Węgry jasno mówiły, że popierają wszystkie sankcje, zatem żadnych nie zablokujemy. Akceptujemy i popieramy wszystko, na co są w stanie się zgodzić premierzy Unii Europejskiej" - powiedział dziennikarzom po angielsku.

"Czas na jedność. Jest wojna" - podkreślił, dodając, że najważniejsze są wysiłki pokojowe.



16:19

Polska zwołuje na niedzielę nadzwyczajne posiedzenie Rady Stałej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - poinformowało w sobotę Stałe Przedstawicielstwo RP OBWE w Wiedniu.

"Polska zwołuje jutro rano nadzwyczajne posiedzenie Rady Stałej OBWE. Program: trwająca agresja Rosji na Ukrainę. Popierając Ukrainę, powinniśmy również wykorzystywać wszystkie fora międzynarodowe do potępiania działań rosyjskich" - napisano w sobotę na profilu Stałego Przedstawicielstwa Polski w OBWE w Wiedniu na Twitterze.

1 stycznia 2022 roku Polska objęła roczne przewodnictwo OBWE.

16:15

Szwedzka federacja piłkarska poinformowała, że nie przystąpi do spotkania z Rosją w barażach do mistrzostw świata niezależnie od tego, gdzie będzie rozgrywany mecz.

Zarząd federacji wzywa FIFĘ do odwołania meczów barażowych w marcu.

16:05

Operatorzy sieci komórkowych będą zwiększać przepustowość nadajników BTS przy granicy polsko-ukraińskiej. To stacje bazowe, czyli wysokie maszty z antenami i innymi urządzeniami, które zapewniają łączność bezprzewodową. Z uwagi na wzmożony ruch na przejściach granicznych na miejscu pojawiły się problemy z dostępem do sieci komórkowych.

15:56

"Wobec inwazji na Ukrainę nie widzimy obecnie możliwości rywalizacji z drużynami z Rosji i państw popierających agresję Kremla" - napisał prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski w liście do władz światowej i europejskiej federacji.

Zawodnicy Grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle w marcowym dwumeczu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów mają rywalizować z Dynamem Moskwa. Klub zwrócił się już wcześniej z prośbą do CEV o przeniesienie ich wyjazdowego pojedynku na neutralny teren.

Na przełomie sierpnia i września z kolei w Rosji mają się odbyć mistrzostwa świata siatkarzy, w których biało-czerwoni mają bronić tytułu i walczyć o trzeci triumf z rzędu.

Władze światowej siatkówki nie określiły też, czy wprowadzą sankcje wobec rosyjskiej federacji.

15:50

Jak podaje korespondent RMF FM w USA Paweł Żuchowski, amerykańska administracja prosi Kongres o 6,4 mld dolarów na odpowiedź na rosyjską inwazję. Stany Zjednoczone zapowiadają dalsze wspieranie Ukrainy. Fundusze mają być przyznane na pomoc wojskową i humanitarną dla regionu.

15:47

Na okładce dziennika "The New York Times" dziś martwy rosyjski żołnierz.

15:42

W Charkowie słychać wybuchy - podaje Nexta.

15:32

70 osób - w tym cywilów - zostało rannych w rosyjskich ostrzałach w Ochtyrce w obwodzie sumskim na Ukrainie.

Jak podały władze obwodowe, ostrzelane zostały osiedla mieszkalne i przeprowadzono trzy rakietowe uderzenia w jednostkę wojskową.

Uszkodzony został system sieci ciepłowniczej, możliwe jest zatrzymanie działania elektrociepłowni.

Jak pisze Ukrinform, wczoraj w Ochtyrce wskutek ostrzału z systemów Grad zginęło pięć osób, 17 zostało rannych, w tym dwoje dzieci ciężko.

15:28

MSW Ukrainy wzywa w sobotę mieszkańców kraju do zdejmowania tablic z nazwami ulic i numerami, by dezorientować atakujących ten kraj Rosjan. "Dezorientujemy wroga razem!" - napisał w serwisie Telegram przedstawiciel MSW Anton Heraszczenko.

"Aby rozkojarzyć i zdezorientować wroga, który nielegalnie przemieszcza się drogami Ukrainy, wzywamy obywateli do następującej inicjatywy: zdjęcia tabliczek z numerami i nazwami ulic/miast/wsi w swoich regionach" - dodał.

"Zrobimy wszystko, co możliwe, by jak najszybciej oczyścić Ukrainę od rosyjskiego okupanta" - oświadczył Heraszczenko.

15:26

"Putin nie wejdzie do Kijowa, będzie chciał go otoczyć, odciąć dostawy jedzenia i prądu i zmusić do ustępstw" - przewiduje gen. Mieczysław Bieniek w rozmowie z RMF FM. Cała rozmowa z generałem do przesłuchania w artykule.

15:14

Kiedy rosyjski żołnierz znajduje martwe ciało ukraińskiego żołnierza, to odbiera wszystkie jego telefony [...] dzwoni gdzie się da, żeby informować o fałszywej sytuacji - mówi aktor Eugeniusz Diaczkow.

Rozmówca RMF FM / RMF FM

Ministerstwo Obrony Ukrainy informuje o fałszywych połączeniach z numerów walczących żołnierzy do ich bliskich i krewnych. Oszuści podają kłamliwe informacje o stanie zdrowia żołnierzy.

Resort radzi: "Jeśli takie telefony się faktycznie zdarzają, zadaj dzwoniącemu pytanie, na które tylko wy dwoje znacie odpowiedź. Możesz spytać o: nazwę przedszkola, do którego chodził, numer szkoły, w której się uczył czy datę urodzin jego mamy".

15:02

Mocny list do pograniczników z Białorusi wysłali strażnicy graniczni z Ukrainy. "Bądźcie przeklęci, dranie" - piszą Ukraińcy.

Cały list znajdziecie tutaj:

14:58

Rosyjskie wojska zaczynają ponownie nacierać na Ukrainę - poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Wcześniej - jak przekazał - Putin wstrzymał ofensywę w oczekiwaniu na ewentualne negocjacje z Kijowem.

Pieskow powiedział też, że Rosja spodziewała się sankcji nałożonych przez Zachód w odpowiedzi na inwazję i podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie ich wpływu na gospodarkę.

Jeden z doradców prezydenta Zełenskiego zaprzeczył właśnie jakoby Ukraina odrzuciła możliwość negocjacji. Chcemy wstrzymania ognia i rozmów, ale bez rosyjskiego ultimatum - dodał.





14:50

Pytanie o kolumnę widoczną na nagraniu (pochodzi ono z województwa warmińsko-mazurskiego) otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Nie ma się o co martwić, to wojskowi, którzy od 21 lutego biorą udział w ćwiczeniach "Saber Strike 2022".

Ćwiczenia na poligonie Gorąca Linia RMF FM

14:47

Rafineria szebelińska wstrzymała swoją pracę z powodu ryzyka działań wojennych - poinformowała firma Naftogaz. Personel zakładów położonych w obwodzie charkowskim na Ukrainie został ewakuowany.

14:40

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza polskim obywatelom wszelkie podróże do Rosji i na Białoruś. Ma to związek z wojną na Ukrainie, zawieszeniem połączeń lotniczych między Polską i Rosją oraz bardzo ograniczonymi możliwościami podróży powrotnej do Polski drogą lądową - poinformowano w komunikacie.



14:30

Mieszkańcy Lwowa masowo zapisują się do obrony terytorialnej, żeby - jak mówią - bronić ojczyzny - donosi nasz specjalny wysłannik, który jest we Lwowie, Krzysztof Zasada.

Przed drzwiami punktu przy ulicy Piekarskiej wciąż stoi po kilkanaście osób. Przychodzą nie tylko mężczyźni, ale i młode kobiety. Zgłaszają się ci, którzy mają doświadczenie wojskowe oraz tacy, którym go brakuje.

Chętni do oddziałów obrony terytorialnej mają świadomość, że mogą trafić do regularnych walk, jednak teraz przede wszystkim ważne dla nich jest to, żeby w sprawny sposób odpierać atak Rosjan - relacjonuje nasz reporter.