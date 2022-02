"Nie jedźcie na Ukrainę. Nie próbujcie sami dostarczać darów i pomocy humanitarnej do ogarniętej wojną Ukrainy" - to apel szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka do firm, organizacji humanitarnych, NGO-sów i osób prywatnych. Rząd przejmie organizacje całej pomocy humanitarnej kierowanej na Ukrainę.

Dary ze wszystkich zbiórek w całym kraju - nawet z najmniejszych miejscowości - mają trafiać do punktów zbiorczych organizowanych przez wojewodów. Lista tych punktów będzie na specjalnej stronie internetowej.

Potem te wszystkie rzeczy wstępnie posegregowane mają trafiać do centralnego magazynu pod Lublinem, a stamtąd będą wyjeżdżały rządowe konwoje i pociągi z pomocą już na Ukrainę.

Codziennie mają być co najmniej dwa pociągi - zapewnia minister Dworczyk. Codziennie będą trafiały na Ukrainę co najmniej dwa pociągi z pomocą humanitarną, wioząc pomoc w tamtą stronę. Z powrotem pociągi te będą zabierały kobiety i dzieci - zapowiedział Dworczyk. Przypomniał, że pierwszy taki pociąg wjechał w niedzielę do Polski.

Szef KPRM zaznaczył, że pomoc na Ukrainę musi być skoordynowana. Ustaliliśmy z naszymi partnerami ukraińskimi, że będzie ona realizowana przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych - to będzie ten podmiot, który w głąb Ukrainy będzie przewoził tę pomoc, pracował z organizacjami pozarządowymi po stronie ukraińskiej - powiedział.



Apel, by dalej prowadzić zbiórki

Minister Dworczyk apeluje, by nie zaprzestawać prowadzenie zbiórek - każda pomoc jest cenna i potrzebna. Apeluje też, by nie próbować na własną rękę dostarczać tej pomocy na Ukrainę. Po pierwsze to niebezpieczne, a po drugie utrudnia pracę ukraińskim służbom i spowalnia przyjmowanie uchodźców uciekających do Polski.

Dworczyk dodaje, że jeszcze wielu Polaków nie wróciło z Ukrainy do Polski i każda dodatkowa osoba po ukraińskiej stronie to obciążenie dla ukraińskich służb, które mają teraz zupełnie inne zadania.

Przyznaje, że dostarczanie celowanej pomocy od polskiej rodziny - do konkretnej ukraińskiej rodziny - w sytuacji działań wojennych jest już niemożliwe.