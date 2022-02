Prezydent Rosji Władimir Putin wydał rozkaz przeprowadzenia specjalnej operacji wojskowej w Donbasie - poinformowały światowe agencje informacyjne. Putin powiedział, że Rosja nie może tolerować tego, co nazwał groźbami ze strony Ukrainy i ostrzeżeniami przed ingerencją z zagranicy. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego w całym kraju. Śledź naszą relację.

07:49

07:47

"W ciągu ostatnich kilku godzin Federacja Rosyjska po raz kolejny dopuściła się rażącego naruszenia prawa międzynarodowego, co głęboko odrzucamy i jednoznacznie potępiamy" - oświadczył kanclerz Austrii Karl Nehammer. "Austria solidaryzuje się z Ukrainą bez zastrzeżeń. W tych trudnych godzinach myślami jesteśmy z narodem ukraińskim" - dodał.

Nehammer zapowiedział też, że "ten nowy atak na integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy nie pozostanie bez odpowiedzi".

07:46

"Włoski rząd potępia atak Rosji na Ukrainę. Jest on nieuzasadniony i niemożliwy do usprawiedliwienia. Włochy są blisko z narodem i instytucjami Ukrainy w tej dramatycznej chwili" - podkreślił premier Włoch Mario Draghi w oświadczeniu cytowanym przez media.

"Pracujemy z sojusznikami europejskimi i z NATO, by odpowiedzieć natychmiast, z jednością i determinacją"- zaznaczył Draghi.

07:44

Od czwartku w stolicy Ukrainy nie działają szkoły i przedszkola; szpitale, przychodnie i cały system opieki zdrowotnej działa w trybie gotowości - poinformowały władze Kijowa.

"Od dziś w stolicy nie działają szkoły i przedszkola. Szpitale, przychodnie i cały system opieki zdrowotnej działa w trybie gotowości. Osoby odpowiedzialne zostały zobowiązane do zapewnienia ludności dostępu do schronów" - czytamy w oświadczeniu wydanym w czwartek przez sztab kryzysowy władz Kijowa.

"Każdy, kto nie jest zaangażowany w pracę infrastruktury krytycznej i zaopatrzenia miasta, niech zostanie w domu i będzie gotowy, by udać się do schronu, gdy włączą się syreny" - dodano.

07:42

W okolicy miasta Szczastia w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy siły ukraińskie zniszczyły dwa rosyjskie czołgi i kilka wozów wojskowych - poinformowały wojska lądowe Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wcześniej Siły Zbrojne Ukrainy informowały o zestrzeleniu w obwodzie ługańskim pięciu rosyjskich samolotów i jednego śmigłowca.

07:41

Na Twitterze pojawiło się nagranie pocisku uderzającego w lotnisko, prawdopodobnie w Iwano-Frankiwsku na zachodzie Ukrainy.

07:38

Ministerstwo obrony Rosji oświadczyło w czwartek, że infrastruktura baz lotniczych Ukrainy została unieruchomiona, a środki obrony przeciwlotniczej - zneutralizowane. Tymczasem strona ukraińska zapewnia, że lotnictwo nadal odpiera ataki.

Ukraina twierdzi też, że jej żołnierze utrzymują pozycje obronne.

07:36

Media donoszą o rosyjskich nalotach na zachodzie Ukrainy, w okolicach Lwowa, Łucka i Iwano-Frankiwska. W czwartek nad ranem we Lwowie słychać było syreny alarmowe. Rosyjskie bomby spadły także na Łuck - informuje serwis Breaking 4 News.

O rosyjskich nalotach na lotniska w Łucku i Iwano-Frankiwsku poinformował ukraiński kanał internetowy Euromaidan PR.

Portal EMPR przekazał niepotwierdzone na razie informacje o rosyjskich nalotach na Tarnopol.

Ukraińskie służby informują o bombardowaniach w okolicach Lwowa - pisze serwis Breaking 4 News. Wcześniej to samo źródło przekazało informację o nalotach na Łuck, zaznaczając, że był to jak dotąd najbardziej wysunięty na zachód cel rosyjskich ataków.

07:35

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę, w czwartek odbędzie się specjalne posiedzenie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w Wiedniu - dowiedziała się agencja APA w ukraińskim przedstawicielstwie przy OBWE.

Jak przekazano, godzina rozpoczęcia obrad nie została jeszcze ustalona.

07:34

Rosyjskie ministerstwo obrony: infrastruktura baz lotniczych Ukrainy została unieruchomiona.

07:33

"Kraje zachodnie nie zdołają uczynić z Rosji kraju - 'odszczepieńca', partnerzy Moskwy posłuchają jej opinii" - oświadczył rosyjski parlamentarzysta Leonid Słucki, szef komisji spraw międzynarodowych Dumy Państwowej (niższej izby parlamentu Rosji).

"Nie boimy się tego. Nie jesteśmy tym krajem, z którego ktokolwiek - jakby nie był silny i wpływowy - może próbować zrobić 'odszczepieńca'" - oświadczył Słucki w rozmowie z dziennikarzami.

Oznajmił, że USA podejmowały wobec Rosji takie próby, ale się one nie powiodły.

07:32

Wrogie wojska zajęły dwie miejscowości w obwodzie ługańskim przy granicy z Rosją - podaje ukraińska państwowa służba ds. sytuacji nadzwyczajnych. Są pożary na obiektach wojskowych.

Zajęto m. Horodyszcze i Mełowe w obwodzie ługańskim.

Służby informują o wybuchu wieży telewizyjnej w Łucku. Ostrzelano lotnisko w Łucku.

07:31

MSZ: Obywatele polscy, którzy przebywają na Ukrainie powinni natychmiast opuścić jej terytorium.

07:30

"Federacja Rosyjska dopuściła się dziś kolejnego naruszenia suwerenności Ukrainy. Pomimo wysiłków społeczności międzynarodowej, Rosja wybrała konflikt. Nikt nie dał się nabrać na kremlowskie fałszywe flagi i fałszywe narracje. To nieskrywana agresja przeciwko demokratycznemu krajowi, który odważył się wyrazić inne aspiracje niż bycie biernym sąsiadem Rosji" - napisał brytyjski minister obrony Ben Wallace na Twitterze.

"Nikt nie powinien zapomnieć tego dnia. Putin myśli, że to zagarnięcie terenu ma na celu zabezpieczenie jego spuścizny - tak będzie, ale nie w taki sposób, jak sobie tego życzy" - dodał.

07:29

O godz. 8:00 w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego narada prezydenta z rządem, dowódcami Sił Zbrojnych RP oraz szefami służb specjalnych - poinformowało BBN.

07:28

Prezydent Rosji Władimir Putin rozmawiał telefonicznie z przywódcą Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem - podała agencja RIA Nowosti, powołując się na media tureckie.

Do rozmowy doszło po decyzji Putina o przeprowadzeniu specjalnej operacji wojskowej w Donbasie na wschodzie Ukrainy.

Media nie podały szczegółów rozmowy.

07:27

Kanclerz Olaf Scholz potępił rosyjski atak na Ukrainę jako rażące naruszenie prawa międzynarodowego. "Nie ma dla tego żadnego usprawiedliwienia" - stwierdził Scholz

Rosja musi natychmiast przerwać tę akcję militarną. "To straszny dzień dla Ukrainy i mroczny dzień dla Europy" - podkreślił Scholz.

"Solidaryzujemy się z Ukrainą i jej mieszkańcami" - powiedział kanclerz. "Rosja musi natychmiast zaprzestać działań wojskowych. W ramach G7, NATO i UE będziemy dziś ściśle koordynować nasze działania" - dodał.

07:25

"Ogłaszamy powszechną ewakuację mieszkańców obwodu ługańskiego, zalecamy natychmiastowe opuszczenie obwodu przez jego mieszkańców" - napisał w czwartek na Facebooku Serhij Gajad, szef ługańskiej obwodowej administracji państwowej.

Gajad wskazał, że mieszkańcy obwodu, kontroloanego przez Ukrainę, powinni udawać się w kierunku miasta Dniepr.

"Osoby niebędące w stanie ewakuować się same, powinny udać się na wskazane stacje kolejowego, skąd zostaną odebrane" - dodał.

07:24

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Charles Michel poinformowali we wspólnym oświadczeniu w czwartek, że przygotowywany jest kolejny pakiet sankcji przeciwko Rosji.

"Przewodniczący Rady Europejskiej Michel zwołał pilnie nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej w celu omówienia kryzysu i dalszych środków ograniczających (wobec Rosji). Spowoduje to ogromne i poważne konsekwencje dla Rosji za jej działania. Przewodnicząca von der Leyen i wysoki przedstawiciel Borrell przedstawią dalszy pakiet sankcji finalizowany przez Komisję Europejską i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) w ścisłej współpracy z partnerami. Rada szybko je przyjmie" - czytamy w oświadczeniu.

07:23

Na Twitterze pojawiły się informacje o atakach na ukraińskie wojsko także na zachodzie kraju.

07:22

07:20

Separatyści w Ługańsku ogłosili początek "operacji uwolnienia terytoriów okupowanych".

07:19

"Na granicy - jeżeli będzie taka sytuacja, że zwiększy się ruch - to te osoby będą poddawane normalnej kontroli granicznej. Wiemy, że służby rosyjskie mogą wykorzystywać ten czas do innych działań, w związku z tym musimy te osoby weryfikować na granicy, ale też udzielać im niezbędnego wsparcia" - powiedział na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller.

07:18

"Rosyjskie rakiety trafiają też w osiedla w Charkowie" - mówi w rozmowie z RMF FM Ilona Szubina, Polka mieszkająca w tym mieście.

"Mamy ostrzały, ostrzeliwali nas, to było jakieś pół godziny temu, to były rakiety. W Charkowie, niedaleko ode mnie, tam gdzie ja mieszkam, uderzyła rakieta obok budynku mieszkalnego" -mówiła reporterowi RMF FM Ilona Szubina.

07:16

"Nasze wojska też są w pełnej gotowości" - zapewnił rzecznik rządu Piotr Müller. "Ostatnie tygodnie służyły to tego, aby przygotować nasze wojsko" - podkreślił. "To też jest moment, aby oprócz sankcji nałożonych na Rosję, również wzmocnić wschodnią flankę NATO" - stwierdził.

07:14

W obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy zestrzelono pięć rosyjskich samolotów i jeden helikopter - poinformowały Wojska Lądowe Sił Zbrojnych Ukrainy.

07:13

"W związku z zamknięciem przestrzeni powietrznej nad Ukrainą dla cywilnych statków powietrznych, samoloty, które leciały w tym kierunku, zostały bezpiecznie przekierowane. Aktualnie nie odbywają się wloty na i z Ukrainy" - przekazała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Agencja zapewniła, że na bieżąco monitoruje sytuację. "Bezpieczeństwo w polskiej przestrzeni powietrznej jest zapewnione, służby operacyjne i techniczne funkcjonują normalnie" - podkreślono.

07:12

Sekretarz stanu USA Antony Blinken i szef Pentagonu Lloyd Austin rozmawiali z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem na temat wzmocnienia wschodniej flanki NATO oraz skoordynowanej odpowiedzi na rosyjską agresję - przekazał Departament Stanu.

Jak podał resort, amerykańscy oficjele wspólnie ze Stoltenbergiem potępili atak na Ukrainę oraz omówili odpowiedź Sojuszu.

"Sekretarz [Blinken] i sekretarz generalny omówili również dalsze kroki, by zapewnić bezpieczeństwo terytorium Sojuszu, a zwłaszcza wschodniej flanki NATO. Sekretarz Blinken podkreślił, że zobowiązanie USA wobec artykułu V NATO jest niezbite" - poinformował rzecznik Departamentu Ned Price w oświadczeniu.

07:10

"Już teraz obserwujemy sytuację ataków również o charakterze cybernetycznym. Od wczoraj w szczególności na terenie Ukrainy, również nasilone działania na terenie Polski. Dlatego też wszystkie służby w tym zakresie również monitorują swoje działania, podejmują działania, które mają blokować tego typu krytyczne możliwości naruszenia w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwa chociażby sieci energetycznych. Tego typu infrastruktury krytycznej, która może być zdalnie atakowana" - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

W tej chwili - dodał - "mamy do czynienia z atakiem o charakterze kinetycznym, z agresją militarną na terenie Ukrainy".

"Ale również wszyscy wiemy doskonale, że wojnę w tej chwili można prowadzić również w cyberprzestrzeni i pierwsze jej sygnały takich działań cybernetycznych obserwujemy" - dodał Müller.

07:08

"Musimy natychmiast zareagować na zbrodniczą agresję Rosji na Ukrainę. Europa i wolny świat muszą powstrzymać Putina. Dzisiejsza Rada Europejska powinna zatwierdzić możliwie najsurowsze sankcje. Nasze wsparcie dla Ukrainy musi być realne" - napisał premier Mateusz Morawiecki na Twitterze.

07:07

"Dziś o 5.48 rozmawiałem z Prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zelenskim. Doszło do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jej skala jest najprawdopodobniej szeroka. To bezprecedensowy akt gwałtu na normach prawa międzynarodowego. Rosja wyklucza się z międzynarodowej wspólnoty" - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

07:06

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował o wydaniu dyspozycji do naszego stałego przedstawiciela Polski przy NATO o złożenie wniosku o uruchomienie art. 4 Traktatu Waszyngtońskiego, dotyczącego wspólnego spotkania i monitorowania sytuacji potencjalnego, ale rzeczywistego zagrożenia naruszenia granic NATO.

"Przed chwilą pan ambasador w Brukseli złożył taki wniosek do Sekretarza Generalnego NATO wspólnie z grupą sojuszników" - dodał.

07:02

06:57

"Informacje o spadochroniarzach wojsk rosyjskich w Odessie nie są prawdziwe. Lotnictwo Ukrainy odpiera atak powietrzny. Wojsko jest w pełnej gotowości bojowej. Zajmujemy i utrzymujemy pozycje obronne. Sytuacja jest pod kontrolą" - czytamy w oświadczeniu sztabu generalnego sił zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

06:52

06:49

Wojska białoruskie również weszły na terytorium Ukrainy, przekraczając przejście graniczne w Senkiwce w obwodzie czernichowskim - podała telewizja CNN, powołując się na ukraińską straż graniczną.

Telewizja wyemitowała też wideo z kamer na przejściu granicznym, na którym widać kolumnę czołgów i pojazdów opancerzonych przekraczających granicę. Przejście znajduje się u zbiegu granic Rosji, Ukrainy i Białorusi, ok. 200 km od Kijowa.

06:48

"Musimy natychmiast zareagować na zbrodniczą agresję Rosji na Ukrainę; Europa i wolny świat muszą powstrzymać Putina; dzisiejsza Rada Europejska powinna zatwierdzić możliwie najsurowsze sankcje" - przekazał premier Mateusz Morawiecki.

06:46

Straż graniczna Ukrainy informuje o ataku ze strony Rosji oraz Białorusi.

06:45

Płonie międzynarodowe lotnisko w mieście Chersoń.

06:40

"Nieprzyjaciel rozpoczął intensywny ostrzał naszych jednostek na wschodzie, a także wojskowych ośrodków kontroli i lotnisk w innych regionach. Armia ukraińska broni i odpiera wojska rosyjskie" - napisał minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow w opublikowanym oświadczeniu na stronie internatowej resortu.

06:39

06:33

"Prezydent Andrzej Duda prowadzi robocze konsultacje związane z obecną sytuacją; w najbliższym czasie możemy spodziewać się uruchomienia stosownych mechanizmów NATO; w życie weszły także procedury na poziomie krajowym. Polska w tej sytuacji będzie działać w ścisłej koordynacji z UE oraz NATO" - powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

"Będziemy na bieżąco informować o podejmowanych działaniach" - dodał.

06:31

Polski konsulat w Odessie jest ewakuowany - przekazał rzecznik MSZ Łukasza Jasina. "Pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi placówkami dyplomatycznymi" - podkreślił.

06:29

W Kijowie rano dwa razy słychać było syreny alarmowe. Władze apelują do mieszkańców o pozostawanie w domach.

"Uwaga! Zarejestrowano powietrzne zagrożenie! W razie włączenia syren prosimy wszystkich pilnie udać się do schronów cywilnych" - apelują kijowskie władze.

06:29

LOT poinformował, że wszystkie rejsy z Polski na Ukrainę zostały odwołane. Chodzi o loty do Kijowa, Lwowa i Odessy.

06:28

"Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych polecił Stałemu Przedstawicielowi przy NATO złożenie wniosku o uruchomienie art. 4 Traktatu Waszyngtońskiego" - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

06:26

W Rosji linie lotnicze odwołały rejsy do niektórych miast tego kraju leżących wzdłuż granicy z Ukrainą - podał portal RBK. Chodzi o miasta leżące na południu Rosji i nad Morzem Czarnym.

Odwołano rejsy z Moskwy m.in. do Soczi, Rostowa nad Donem, Anapy i Krasnodaru, a także z niektórych z tych miast.

06:24

"Prezydent Zełenski zwrócił się do mnie tej nocy i właśnie skończyliśmy rozmawiać. (...) Poinformowałem go o krokach, które podejmujemy, by zmobilizować międzynarodowe potępienie, w tym tej nocy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ" - przekazał w nocnym oświadczeniu prezydent USA Joe Biden. Dodał, że Zełenski zwrócił się do niego, by wezwał "przywódców świata, aby jasno wypowiedzieli się przeciwko rażącej agresji prezydenta Putina i by stanąć po stronie narodu ukraińskiego".

Biden zapowiedział, że USA i sojusznicy nałożą dotkliwe sankcje na Rosję i będą "kontynuować dostarczanie wsparcia i pomocy dla Ukrainy i narodu ukraińskiego".

06:23

Siły prorosyjskich separatystów w Donbasie zaatakowały w czwartek pozycje wojsk ukraińskich i tereny kontrolowane dotąd przez armię ukraińską w obwodach donieckim i ługańskim - wynika z oświadczeń separatystów i doniesień agencji informacyjnych.

Separatyści z Ługańska oznajmili, że zaczynają szturm miasta Sczastje, leżącego około 30 km od Ługańska.

06:19

"Jestem wstrząśnięty straszliwymi wydarzeniami na Ukrainie i rozmawiałem z prezydentem Zelenskim, aby omówić dalsze kroki. Prezydent Putin, dokonując niesprowokowanego ataku na Ukrainę, wybrał drogę rozlewu krwi i zniszczenia. Wielka Brytania i nasi sojusznicy odpowiedzą w zdecydowany sposób" - napisał na Twitterze brytyjski premier Boris Johnson.

06:18

"Współdziałamy z naszymi sojusznikami z NATO oraz UE, wspólnie odpowiemy na rosyjską brutalną agresję i nie pozostawimy Ukrainy bez wsparcia" - poinformował prezydent Andrzej Duda.

06:17

Ministerstwo obrony Rosji oświadczyło, że sił zbrojne tego kraju atakują infrastrukturę wojskową Ukrainy, jej obiekty lotnictwa, obrony przeciwlotniczej i lotniska wojskowe. Armia używa - według ministerstwa - broni o wysokiej precyzji.

W oświadczeniu ministerstwo obrony oznajmiło, że "ludności cywilnej nic nie grozi" i że rosyjska armia nie dokonuje ostrzałów artyleryjskich ani lotniczych na miasta Ukrainy.

06:16

"Świat musi działać natychmiast. Stawką jest przyszłość Europy i świata. Lista rzeczy do zrobienia:

1. Niszczycielskie sankcje na Rosję natychmiast, w tym SWIFT.

2. Całkowicie odizolujcie Rosję wszelkimi sposobami, we wszystkich formatach.

3. Broń, sprzęt dla Ukrainy.

4. Pomoc finansowa.

5. Pomoc humanitarna" - wezwał szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba na Twitterze.

06:09

06:08

W Kijowie zabrzmiały syreny alarmowe.

06:05

"Pociągniemy Kreml do odpowiedzialności" - poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Zdecydowanie potępiamy nieuzasadniony atak Rosji na Ukrainę. W tych czarnych godzinach nasze myśli są z Ukrainą i niewinnymi kobietami, mężczyznami i dziećmi, gdy stoją w obliczu tego niesprowokowanego ataku i strachu o swoje życie" - napisała von der Leyen na Twitterze.

06:04

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) ostrzegła w czwartek linie lotnicze, by unikały lotów nad Ukrainą i zachowały "szczególną ostrożność" w przestrzeni powietrznej w promieniu 100 mil morskich (185 km) od granicy białorusko-ukraińskiej i rosyjsko-ukraińskiej.

06:03

Prezydent USA Joe Biden odbył rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zelenskim - przekazali przedstawiciele administracji USA dziennikarzom.

Biały Dom nie podał szczegółów rozmowy. Prezydent Zełenski w przesłaniu wideo przekazał, że Biden poinformował go o przygotowywaniu międzynarodowego wsparcia.

06:02

Niestety, spełnia się czarny scenariusz, o którym mówiliśmy, czyli bezpośrednie wejście na teren Ukrainy ze strony Rosji. Dlatego też w trybie natychmiastowym został zwołany Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych, w którym udział m.in. bierze premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

06:02

"Eksplozje było słychać w wielu miastach Ukrainy; Rosja przeprowadziła ataki artyleryjskie na infrastrukturę i straż graniczną" - powiedział prezydent Ukrainy.

06:01

06:00

W radiu RMF FM specjalne wydania Faktów co 15 minut. A w nich relacje naszego specjalnego wysłannika na Ukrainę, najnowsze doniesienia agencyjne, komentarze i reakcje światowych przywódców.

05:56

Mer Kijowa apeluje do mieszkańców o pozostanie w domach. W mieście słychać eksplozje.

05:55

"Rosyjska agresja będzie miała bezprecedensową cenę pod względem politycznym, ekonomicznym i moralnym" - powiedziała ambasador Niemiec przy ONZ Antje Leendertse na zwołanym w trybie pilnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa w Nowym Jorku.

Niemcy nazwały wypowiedzenie przez Rosję wojny Ukrainie największym od dziesięcioleci konfliktem zbrojnym w Europie - pisze agencja dpa. Jest to "rażące naruszenie prawa międzynarodowego" - stwierdziła ambasador.

05:50

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego w całym kraju.

05:49

"Ta wojna nie ma żadnego sensu. Spowoduje ona poziom cierpienia, jakiego nie widziano w Europie od czasu kryzysu bałkańskiego" - powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

05:41

"Ukraina obroni się i wygra. Świat może i musi powstrzymać Putina" - przekazał szef MSZ Ukrainy.

05:38

"Wtargnięcie rozpoczęło się" - oświadczył Anton Heraszczenko, przedstawiciel MSW Ukrainy. Trwają ataki rakietowe na centra dowodzenia, lotniska, wojskowe składy w Kijowie, Charkowie, Dnieprze.

"Trwają artyleryjskie ostrzały granicy" - dodał.

05:37

Prezydent USA Joe Biden ogłosi dziś pełne sankcje USA i Zachodu przeciwko Rosji - przekazał Biały Dom. Do ogłoszenia dojdzie wczesnym popołudniem czasu lokalnego (wieczorem czasu polskiego).

Według CNN, Biden ogłosi "sankcje na pełną skalę". Z wcześniejszych zapowiedzi Białego Domu wynika, że obejmą one największe rosyjskie banki, kontrolę eksportu wysokich technologii, od których Rosja jest uzależniona, a także - być może - odłączenie Rosji od globalnego systemu komunikacji bankowej SWIFT.

Wcześniej Biden spotka się wirtualnie z liderami państw G7 oraz NATO.

05:35

05:34

Reuters podaje, że Ukraina zamyka przestrzeń powietrzną dla samolotów cywilnych.

05:34

Na zachodniej Ukrainie nie ma żadnych sygnałów dotyczących napaści.

05:33

"Sprawiedliwość i prawda są po stronie Rosji" - powiedział Władimir Putin.

05:32

O 5 rano (4 w Polsce) siły zbrojne Rosji zaatakowały granicę ukraińską w kilku miejscach - podaje Interfax-Ukraina. Zaatakowano punkty kontrolne przy użyciu m.in. pojazdów opancerzonych i wyrzutni rakietowych typu Grad.

05:31

Pojawiły się doniesienia, że od strony Morza Azowskiego, czyli między Odessą a Krymem zaczyna się rosyjska operacja lądowa.

05:27

"Godzinę temu Rosja z udziałem reżimu Łukaszenki rozpoczęła bezpodstawną i bezwstydną agresję militarną na Ukrainę. Reżim zamienił nasz kraj w agresora. Ale Białorusini nie chcą wojny. Białoruś zdecydowanie potępia ten krok i opowiada się za Ukrainą" - napisała w na Twitterze liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska.

05:25

"Zdecydowanie potępiam przerażający, niesprowokowany atak, jaki prezydent Putin przypuścił na naród ukraiński. Stoimy po stronie Ukrainy i będziemy współpracować z naszymi zagranicznymi partnerami, aby odpowiedzieć na ten straszliwy akt agresji" - napisała na Twitterze brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss.

05:23

Rosyjska armia atakuje obiekty wojskowe w całej Ukrainie - pisze Interfax-Ukraina. Media piszą także o wybuchach w Odessie i Charkowie oraz o rosyjskim desancie morskim w Mariopolu i Odessie.

05:21

Ukraińska agencja UNIAN podaje, że rosyjskie wojska przekroczyły granicę w pobliżu Charkowa.

05:19

"To poważne naruszenie prawa międzynarodowego i poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Wzywam Rosję do natychmiastowego zaprzestania działań militarnych i poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Członkowie NATO spotkają się, aby zająć się konsekwencjami agresywnych działań Rosji. Stoimy u boku narodu Ukrainy w tym strasznym czasie. NATO zrobi wszystko, aby chronić i bronić wszystkich sojuszników" - oświadczył sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

05:18

"Dzisiejsze wydarzenia związane są z obroną samej Rosji przeciwko tym, którzy wzięli Ukrainę za zakładnika i próbują wykorzystać ją przeciwko naszemu krajowi i narodowi" - powiedział Władimir Putin.

05:17

Z lotniska Boryspil pod Kijowem ewakuowani pasażerowie i pracownicy.

05:15

"Po upadku ZSRR doszło do naruszenia równowagi sił na świecie" - mówi Władimir Putin.

05:11

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania samochodów masowo opuszczających stolicę Ukrainy - Kijów.

05:10

"W związku z atakiem Rosji na Ukrainę został zwołany w trybie natychmiastowym Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych, który za chwilę rozpocznie obrady" - poinformował rzecznik polskiego rządu Piotr Müller.

05:09

W Kijowie mniej więcej godzinę temu wszystkich obudziły cztery bardzo głośne wybuchy. One były słyszalne na południowy-wschód od centrum Kijowa. "Kiedy wstałem, by zobaczyć co się dzieje, widać było wyraźne rozbłyski światła właśnie z tej okolicy. Potwierdziło się później, że to okolice lotniska Kijów-Boryspol" - informuje nasz specjalny wysłannik na Ukrainę Mateusz Chłystun.



05:07

"Kolejny raz Rosja wybrała drogę agresji na suwerenny i niepodległy kraj" - powiedział szef NATO Jens Stoltenberg.

05:05

Wszystkie loty, które były kierowane do Kijowa czy na Ukrainę, są teraz przekierowywane do Polski, m.in. do Warszawy.

05:02

"Jestem przekonany, że oddani Rosji żołnierze spełnią swój obowiązek" - powiedział Putin.

05:01

Prezydent Rosji Władimir Putin wezwał ukraińskich wojskowych do złożenia broni i niewykonywania "przestępczych rozkazów".

Władze Ukrainy Putin nazwał "juntą, która działa przeciwko narodowi" oraz "neonazistami", którzy przejęli władzę.

04:59

Putin: "Zagospodarowanie" Ukrainy przez NATO jest nie do zaakceptowania.

04:56

Wybuchy słyszalne były tez w Biełgorodzie. To jest miasto w Rosji, tuż przy granicy z Ukrainą. Świadkowie mówią o rosyjskich myśliwcach, które pojawiły się nad tym miastem i najprawdopodobniej lecą w stronę Charkowa, drugiego największego miasta Ukrainy.

04:51

Trwa wstępny ostrzał Ukrainy, który będzie trwał kilka godzin - podała reporterka telewizji Fox News Jennifer Griffin, powołując się na źródło w administracji USA. Dodała, że po nim rosyjskie wojska lądowe wejdą na Ukrainę ze wszystkich stron.

"Oficjel USA powiedział mi: Obecnie trwa ostrzał przed napaścią. Następnie dojdzie do ataku lądowego z użyciem WSZYSTKICH sił, jakie Putin rozmieścił. Eksplozje słychać w Kijowie, Odessie, Mariupolu" - podała Griffin na Twitterze.

Z kolei republikański senator Marco Rubio napisał, że już teraz trwa morski desant na Mariupol, zaś rosyjscy spadochroniarze starają się przejąć kontrolę nad lotniskiem, by mogły zrzucić tam siły i okupować Kijów.

"Wojska lądowe wchodzą od Białorusi, Krymu i Rosji" - dodał.

04:47

Putin zwracając się do mieszkańców Ukrainy nazwał działania Rosji "samoobroną".

04:44

Na Twitterze pojawiło się nagranie z eksplozji w miejscowości Mariupol w Donbasie.

04:43

Biden zapowiedział także, że dziś naradzi się z liderami państw G7, przywódcami państw NATO i ogłosi w orędziu kolejne koszty nakładane na Rosję.

"Tej nocy Jill i ja modlimy się za odważny i dumny naród Ukrainy" - dodał prezydent.

04:42

"Ukraina stała się ofiarą niesprowokowanego i nieusprawiedliwionego ataku rosyjskich sił zbrojnych. Rosja jest odpowiedzialna za śmierć i destrukcję, który ten atak przyniesie" - powiedział prezydent USA Joe Biden w oświadczeniu. Zapowiedział, że "świat pociągnie Rosję do odpowiedzialności".

"Prezydent Putin z premedytacją wybrał wojnę, która przyniesie katastrofalną utratę życia i ludzkiego cierpienia" - oświadczył Biden. Dodał, że USA i sojusznicy odpowiedzą w "zjednoczony i zdecydowany sposób" i "świat pociągnie Rosję do odpowiedzialności".

04:40

04:35

Kolejne niepokojące doniesienia - w Kijowie słychać było dwa wybuchy. Media piszą o eksplozjach w Charkowie, Odessie.

04:32

Na słowa Putina natychmiast zareagował prezydent USA Joe Biden. "Świat pociągnie Rosję do odpowiedzialności za niesprowokowany i nieusprawiedliwiony atak" - podkreślił Biden.

04:31

Tymczasem ukraińskie media podają, że w okolicach lotniska Boryspil pod Kijowem słychać strzały.

04:30

Putin stwierdził, że operacja militarna w Donbasie ma na celu ochronę tamtejszej ludności. Podkreślił, że okoliczności wymagają od Rosji zdecydowanych działań i dodał, że Rosja nie zamierza okupować Ukrainy.

Putin wezwał także ukraińskich żołnierzy do natychmiastowego złożenia broni i powrotu do domów.

Powiedział, że w przypadku zagranicznej ingerencji Rosja zareaguje natychmiast. Dodał, że za przelew krwi będzie odpowiedzialny naród ukraiński.

Putin stwierdził, że ogłosił początek "specjalnej operacji wojskowej", by "zdemilitaryzować" i "zdenazyfikować" Ukrainę.